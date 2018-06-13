 Омбудсмен Денисова выехала в Россию к украинским политзаключенным

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В тексте отмечается: "Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.

С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"

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