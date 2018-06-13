 Омбудсмен Денисова выехала в Россию к украинским политзаключенным

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.
В тексте отмечается: "Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки.
С вами Украина и весь демократический мир. Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.
З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!