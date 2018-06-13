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 Политика Украины
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 Согласно договоренностям 2014 года ДФС должна находиться под контролем Украины, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске настаивает на передаче Донецкой фильтровальной станции под контроль Украины, как это предусмотрено договоренностями 2014 года.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ

"Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НВФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.

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Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 Донецкая фильтровальной станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", - написала Олифер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071357
 
 
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ДФС... Это из-за которой Данилюка- тавой? Чес слово, я сначала, прочитавши заголовок, так и понял: речь о фискальной службе. Бывает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСогласно договоренностям 2014 года ДФС должна находиться под контролем Украины, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске
 
 
 
 
 
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