 Согласно договоренностям 2014 года ДФС должна находиться под контролем Украины, - Олифер о переговорах ТКГ в Минске

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НВФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.
Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 Донецкая фильтровальной станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", - написала Олифер.