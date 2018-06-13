 Организатору титушек Крысину изменили условный срок на 5 лет реального заключения. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Юрий Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину. "Я вину полностью признаю и полностью раскаиваюсь. Прошу решение Шевченковского суда оставить без изменений", - заявил Крысин после окончания судебных дебатов, после чего колегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию прокуроров и представителей потерпевших на решение Шевченковского райсуда об условном сроке наказания для руководителя группы "титушек" Юрия Крысина, которого обвинили в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина приговорили к 5 годам заключения.

Сообщается, что прокуратура настаивала дать Крысину шесть лет лишения свободы, а представители потерпевших - семь лет.

Кассационная жалоба может быть подана в течение трех месяцев со дня провозглашения приговора. Также Крысину зачислили время пребывания в СИЗО из расчета один день за два.

"По мнению коллегии судей, было недостаточно оснований для признания искреннего раскаяния Крысина, поскольку выводы суда первой инстанции по этому поводу не мотивированы. По поведению Крысина в судах первой и апелляционной инстанции искреннего раскаяния также не усматривается. Также при назначении Крысину наказания не учтена степень тяжести правонарушения, которое относится к тяжелым. Характер противоправных действий, которые характеризовались неуважением к обществу, немотивированной жестокостью. Без внимания суда остались обстоятельства на фоне которых Крысин совершал противоправные действия , Его роль в них и привлечения других лиц." - зачитал судья Николай Ященко.

"Также обоснованы доводы о незаконном освобождении Крысина от отбывания наказания. Суд первой инстанции, освобождая Крысина от реального наказания, не представил доказательств в подтверждение исправления Крысина. Также он не учел степень тяжести правонарушения, характера противоправных действий и последствий, поведение Крысина для устранения противоправной поведения. Возможность исправления без отбывания наказания не возможна "- зачитал судья.

"Отменить приговор в части назначенного наказания, принять новый приговор, признать Крысина виноватым по ст. 296 УК Украины. Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Причислить период пребывания под стражей", - отметил Ященко.