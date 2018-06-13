 Денисова направила в КС представление о неконституционности е-декларирования для активистов

В сообщении на сайте омбудсмена отмечается, что необходимость представления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее, информирует Цензор.НЕТ.
"Антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности", - сообщают в офисе уполномоченного.
Напомним, 3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины в очередной раз безрезультатно попыталась отменить электронное декларирование для общественных активистов. Голосование было провалено народными депутатами, несмотря на негативные выводы Венецианской комиссии и призывы международного сообщества отменить эти дискриминационные для общественности нормы.
Напомним, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. С тех пор было несколько попыток отменить эту норму.
4 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта об отмене электронного декларирования для антикоррупционных организаций.
А порошенко этого не знал, когда закон подписывал?
Так незнание не освобождает...
От курва баба!)
Також не були перевірені декларації ще 30-х посадовців.
Національне агентство з питань запобігання корупції не встигло перевірити декларації найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.
Про це повідомила прес-служба НАЗК.
Через це у відомстві на місяць продовжили строк перевірки декларацій 33-х чиновників, серед яких перші особи держави: президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава Міносвіти Лілія Гриневич, міністр спорту Ігор Жданов, віце-прем'єр Геннадій Зубко, міністр аграрної політики Тарас Кутовий, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, глава Мінінформполітики Юрій Стець, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр культури Євген Нищук, глава Міноборони Степан Полторак, генпрокурор Юрій Луценко, очільник НАБУ Артем Ситник, антикорупційний прокурор Назар Холодницький, екс-голова Нацбанку Яків Смолій, голова РНБО Олександр Турчинов.
Зазначається, що у порядку денному відсутня інформація щодо декларацій ще 6 посадовців, термін перевірки яких спливає 10 травня. Цими посадовцями виявились віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр закордонних справ Павло Клімкін, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, в. о. глави МОЗ Уляна Супрун та голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.
Нагадаємо, що перевірка декларацій перших осіб держави мала початися 11 квітня та тривати 60 днів.
http://ua1.com.ua/politics/nazk-ne-vstiglo-pereviriti-deklaratsiji-poroshenka-avakova-ta-lutsenka-43635.html
Щас за этот забабанят снова...))))
Пререфразируя Черчилля, коррупционеры будущего будут называть сеся активисчтами-антикоррупционерами.