 Денисова направила в КС представление о неконституционности е-декларирования для активистов

В сообщении на сайте омбудсмена отмечается, что необходимость представления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее, информирует Цензор.НЕТ.

"Антикоррупционные ограничения предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности", - сообщают в офисе уполномоченного.

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Напомним, 3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины в очередной раз безрезультатно попыталась отменить электронное декларирование для общественных активистов. Голосование было провалено народными депутатами, несмотря на негативные выводы Венецианской комиссии и призывы международного сообщества отменить эти дискриминационные для общественности нормы.

Напомним, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. С тех пор было несколько попыток отменить эту норму.

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4 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта об отмене электронного декларирования для антикоррупционных организаций.