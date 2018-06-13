 Многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

"Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания.

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По мнению Национального бюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы из-за того, что большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. "Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - подчеркивают в Бюро.

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Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".