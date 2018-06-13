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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2311) закон (2458) Антикоррупционный суд (264)

 Многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС

Апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАС).

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.

"Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции, - Егор Соболев

По мнению Национального бюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы из-за того, что большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. "Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - подчеркивают в Бюро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для тех, кто еще не понял - не сегодня, так через год, не через год, так через 5 лет преступления будут расследованы, - Гройсман о создании Антикоррупционного суда. ВИДЕО

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3071346
 
 
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А кого следователи НАБУ посадили в тюрьму, чтобы им доверять самые серьезные дела? Пока конторка Сытника больше похожа на прачечную, из которой топ-коррупционеры выходят чистыми. Многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС - Цензор.НЕТ 9094
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и кто верил что с созданием очередной структуры что-то изменится. Прям заживем в самой честной стране, при этом будем дальше закрывать глаза на друзей-товарищей с окружения Президента, на бессмысленный пиар Сытника по любому поводу да и на бестолковые расследование НАБУ, которые всплывают так же быстро как и тону
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Обосрамсы некомпетентных следователей НАБУ всегда легко прикрыть судами, правда? Багато проваджень щодо топ-чиновників залишаються поза юрисдикцією Антикорупційного суду, - НАБУ просить переглянути одну з норм закону про ВАС - Цензор.НЕТ 5614
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Чорти у мантіях, керовані із АП г-ном Філатовим, не є суддями. Це члени одного й того самого організованого злочинного угрупування із своїми специфічними функціями, які полягають у легалізації награбованих цією бандою майна і коштів.
Шо там із "діамантовими" прокурворами, порохососе?)
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Дурні на твій кшталт просто не розуміють компетенцію НАБУ, яке займаєтьсч виключно оперативною роботою. Саджати мародерів до буцегарні має саме суд (АКС) на підставі зібраних НАБУ доказів. Так що не ганьбись, невігласе. Більше читай, менше пиши, і буде тобі щастя)
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Не розумію твій свинособачий "ізигъ", кацапе. Пиши людською мовою.
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УтиЛИЗАЦИЯ, или лизни очко, смазанное шиКАЛадом...
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А как НАБУ посадит коррупционеров, если большинство судей такиеже пид**асы как иты (это к "Утилизации ватников")?
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"А кого следователи НАБУ посадили в тюрьму, чтобы им доверять самые серьезные дела?"
На кого рассчитан ентот вброс? Набу никого не сажает. Это для тупых.
НАБУ проводит расследования, повторяю расследования
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Это уже перебор даже для этой власти. Таким образом у нас все Законы принимаются?
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Тогда это кризис институтов власти, если не сказать развал.
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Всё таки наебали народ и кредиров с запада!
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кредиторов пока нет,было бы прикольно чтоб подсрачник дали петру за фальсификации.
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кредлиторам надо только газ на 60% дороже и урезанный бюджет.
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Банда лжецов и воров находится у власти в Украине,они честно никогда не жили и не будут ...
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О..Почали робити нашарування на законах, щоб всіх заплутати, а собі за допомогою кишенькових суддів забезпечити імунітет.
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Такое впечатление что этот суд лишь Сытнику и нужен. Видать уж очень многим места наобещать, теперь и лоббирует изо всех сил и под себя подстраивает
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И мы хотим какого-то авторитета на международном уровне? Поддержки?
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ты хочешь зрады. Тебе надо чтоы было плохо.
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Tatyana Pomolova (13.06.2018 19:25) уточняйте про каких "мы" Вы говорите.
мы -Граждане Украины
или
мы -организованная преступная группировка шакалада=рыгав
========

"мы -организованная преступная группировка шакалада=рыгав"
делает всё возможное и невозможное во вред Украине,
в том числе на на международном уровне.

"мы -Граждане Украины" на пятом году беспредела и бандитизма
либо будем идти дальше в ЕС, выбранной нами дорогой,
либо признавать своё полное поражение со всеми вытекающими последствиями.
ждать помощи можно только от единомышленников, а вздыхать бесполезно



Tatyana, про каких "мы" Вы вздыхаете ?

.
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Я не вздыхаю, а высказываю свое мнение.
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ТРЕТЬИ сутки Петицию подписывают люди всех стран и народов Земли.

Петиция в Конгресс США
о признании Президента РФ Владимира Путина военным преступником

Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
======

и кто только НЕ-пиарился в Украине по зомбоящику
на героизме Сенцова, Кольченко и других Патриотов Украины :
и само пэдрасто мальдиванское, и госькагнойное, и сабачатина ...

а кто из Вас, читатели Цензора, видел\слышал инфу об этой Петиции
по зомбоящику пэдраста и его прохY%ляцких подельников-олигархов ?

никто ! патамушта
от этой Петиции сексот`о лалито хезается вместе со своим хозяином хY%лом.
.
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Спасибо за ссылку, сейчас воспользуюсь.
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для тех у кого есть сложности с английским языком
http:// текст Петиции на русском

или можно воспользоваться Google-переводчиком
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ещё пожалуйста поделитесь ссылочкой с друзьями коллегами ...
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Количеством качества не добиться, хватит уже хваленного НАБУ. Проедают миллионы, а отдают тысячи.
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"удавка" премьера начинает работать...не дадут нормально родить дите.... барыги убьют пинками недоношенное...
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та не треба нам твоїх совєтів..........якось самі розберемося.
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Старого пса не научишь новым трюкам.
Так и банду мародеров не отучишь красть и мошенничать.
вот как это делается в Румынии.
Многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС - Цензор.НЕТ 6712
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Багато проваджень щодо топ-чиновників залишаються поза юрисдикцією Антикорупційного суду, - НАБУ просить переглянути одну з норм закону про ВАС - Цензор.НЕТ 3232ПІДТВЕРДЖУЮ. ПОРОШЕНКО І КО СФАЛЬСИФІКУВАЛИ ОДНУ СТАТТЮ УХВАЛЕНОГО НАМИ ЗАКОНУ ПРО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД. В ОПРИЛЮДНЕНОМУ ЗА ПІДПИСОМ ПРЕЗИДЕНТА ТЕКСТІ…ОБГОВОРЕННЯ НОВИНИ 13/06/2018Підтверджую. Порошенко і Ко сфальсифікували одну статтю ухваленого нами закону про Антикорупційний суд. В оприлюдненому за підписом Президента тексті йдеться про те, що усі справи Антикорупційного бюро і Антикорупційної прокуратури, які будуть передані до нинішніх судів до утворення Антикорупційного суду, будуть оскаржуваться у звичайних апеляційних судах, а не в апеляційній палаті Антикорупційного суду. Тобто, такі ….
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а что кто то ожидал другого от порошенко,учитывая его реноме
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риторический вопрос :

какими поступками\действиями шакалад отличается от хY%ла ?
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Ой , да что там поступки !
Ты на внешность смотри !
Наш-то кучерявый , как Ленин во младенчестве , и очень честный .
Не то что то Хуйло , что ни слово - то враньё ...
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О скандальной правке к закону про Антикоррупционный суд



Мустафа Найем


Народный депутат (БПП) Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

Эта правка позволит фигурантам десятков дел НАБУ воспользоваться услугами родных, коррумпированных апелляционных судей

Как это получилось

1.Я не член профильного комитета, но я был на его финальном
заседании, и помню, что ни во время обсуждения, ни во время оглашения
эта правка главой комитета не зачитывалась. Стенограммы еще нет, но мы
просмотрели прямые стримы - правка таки не озвучивалась.

2.Эта правка не озвучивалась также в ходе обсуждения и голосования в
сессионном зале. Выступая с трибуны, глава комитета зачитал все ключевые
правки к документу, кроме этой. Это тоже можно проверить в стенограмме
заседания парламента. После перечисления всех правок была лишь одна
фраза «и другие технико-юридические правки». Но. Это - не
технико-юридическая правка, а существенное дополнение, меняющее суть
документа, которую глава комитета обязан был зачитать, но не стал.

3.Единственный документ, где я нашел упоминание этой правки - это
стенограмма предыдущего заседании профильного комитета от 21.05, где
приведена такая фраза:

"Так само враховано вимогу Венеційської комісії про те, щоби судовий
розгляд тих кримінальних проваджень, які розпочато в судах першої або
апеляційної інстанції до початку роботи Вищого антикорупційного суду
продовжувався…продовжували розглядатися в цих судах."

Откровенно говоря, предусмотреть такой уровень мошенничества было невозможно

Но. Во-первых, ни в одном официальном документе или релизе
Венецианской комиссии такого требования нет. Во-вторых, эта версия
изменений не была отображена в таблице ко второму чтению, которую вы
можете сами найти на официальном сайте Верховной рады.

Думаю, было бы правильно все эти вопросы задать главе комитета Верховной рады по вопросам правосудия Руслану Князевичу.

Чем это опасно

Строго говоря, этот небольшой абзац позволит апелляции по всем делам
НАБУ, которые сейчас в судах и будут переданы в суды общей юрисдикции до
запуска Антикоррупционного суда, рассматривать в действующих
коррумпированных судах. Это может коснуться Николая Мартыненко, Романа
Насырова, Геннадия Труханова, Александр Онищенко, Борислав Розенблат и
т.д. Всего порядка 130 дел.

Как это исправить

Есть два способа. Первый - уже сейчас внести отдельный законопроект с
изменениями в подписанный закон. Второй - дождаться второго чтения
президентского законопроекта о судоустройстве и зарегистрировать
соответствующую правку ко второму чтению. Это пока не катастрофа, но эту
неприкрытую индульгенцию в любом случае надо отменять.

И последнее. Я не снимаю ответственности с себя, поскольку голосовал
за этот вариант законопроекта. Но откровенно говоря, предусмотреть такой
уровень мошенничества было невозможно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС
 
 
 
 
 
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