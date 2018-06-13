 Многие производства по топ-чиновникам остаются вне юрисдикции Антикоррупционного суда, - НАБУ просит пересмотреть одну из норм закона о ВАС

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ, норма, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам Бюро, переданным до момента его создания, нуждается в пересмотре.
"Указанная норма закона предусматривает, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданным НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции. Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу. Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания.
По мнению Национального бюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы из-за того, что большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
НАБУ убеждено, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. "Только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были", - подчеркивают в Бюро.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.
9 июня принятый Закон был подписан главой Верховной Рады, а 11 июня - Президентом Украины. Полный текст принятого закона обнародован 13 июня 2018 года в парламентской газете "Голос Украины".
Шо там із "діамантовими" прокурворами, порохососе?)
На кого рассчитан ентот вброс? Набу никого не сажает. Это для тупых.
НАБУ проводит расследования, повторяю расследования
мы -Граждане Украины
или
мы -организованная преступная группировка шакала
да=рыгав
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"мы -организованная преступная группировка шакала
да=рыгав"
делает всё возможное и невозможное во вред Украине,
в том числе на на международном уровне.
"мы -Граждане Украины" на пятом году беспредела и бандитизма
либо будем идти дальше в ЕС, выбранной нами дорогой,
либо признавать своё полное поражение со всеми вытекающими последствиями.
ждать помощи можно только от единомышленников, а вздыхать бесполезно
Tatyana, про каких "мы" Вы вздыхаете ?
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Петиция в Конгресс США
о признании Президента РФ Владимира Путина военным преступником
Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
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и кто только НЕ-пиарился в Украине по зомбоящику
на героизме Сенцова, Кольченко и других Патриотов Украины :
и само пэдрасто мальдиванское, и госькагнойное, и сабачатина ...
а кто из Вас, читатели Цензора, видел\слышал инфу об этой Петиции
по зомбоящику пэдраста и его прохY%ляцких подельников-олигархов ?
никто ! патамушта
от этой Петиции сексот`о лалито хезается вместе со своим хозяином хY%лом.
.
http:// текст Петиции на русском
или можно воспользоваться Google-переводчиком
Так и банду мародеров не отучишь красть и мошенничать.
вот как это делается в Румынии.
какими поступками\действиями шакал
адотличается от хY%ла ?
Ты на внешность смотри !
Наш-то кучерявый , как Ленин во младенчестве , и очень честный .
Не то что то Хуйло , что ни слово - то враньё ...
Мустафа Найем
Народный депутат (БПП) Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Эта правка позволит фигурантам десятков дел НАБУ воспользоваться услугами родных, коррумпированных апелляционных судей
Как это получилось
1.Я не член профильного комитета, но я был на его финальном
заседании, и помню, что ни во время обсуждения, ни во время оглашения
эта правка главой комитета не зачитывалась. Стенограммы еще нет, но мы
просмотрели прямые стримы - правка таки не озвучивалась.
2.Эта правка не озвучивалась также в ходе обсуждения и голосования в
сессионном зале. Выступая с трибуны, глава комитета зачитал все ключевые
правки к документу, кроме этой. Это тоже можно проверить в стенограмме
заседания парламента. После перечисления всех правок была лишь одна
фраза «и другие технико-юридические правки». Но. Это - не
технико-юридическая правка, а существенное дополнение, меняющее суть
документа, которую глава комитета обязан был зачитать, но не стал.
3.Единственный документ, где я нашел упоминание этой правки - это
стенограмма предыдущего заседании профильного комитета от 21.05, где
приведена такая фраза:
"Так само враховано вимогу Венеційської комісії про те, щоби судовий
розгляд тих кримінальних проваджень, які розпочато в судах першої або
апеляційної інстанції до початку роботи Вищого антикорупційного суду
продовжувався…продовжували розглядатися в цих судах."
Откровенно говоря, предусмотреть такой уровень мошенничества было невозможно
Но. Во-первых, ни в одном официальном документе или релизе
Венецианской комиссии такого требования нет. Во-вторых, эта версия
изменений не была отображена в таблице ко второму чтению, которую вы
можете сами найти на официальном сайте Верховной рады.
Думаю, было бы правильно все эти вопросы задать главе комитета Верховной рады по вопросам правосудия Руслану Князевичу.
Чем это опасно
Строго говоря, этот небольшой абзац позволит апелляции по всем делам
НАБУ, которые сейчас в судах и будут переданы в суды общей юрисдикции до
запуска Антикоррупционного суда, рассматривать в действующих
коррумпированных судах. Это может коснуться Николая Мартыненко, Романа
Насырова, Геннадия Труханова, Александр Онищенко, Борислав Розенблат и
т.д. Всего порядка 130 дел.
Как это исправить
Есть два способа. Первый - уже сейчас внести отдельный законопроект с
изменениями в подписанный закон. Второй - дождаться второго чтения
президентского законопроекта о судоустройстве и зарегистрировать
соответствующую правку ко второму чтению. Это пока не катастрофа, но эту
неприкрытую индульгенцию в любом случае надо отменять.
И последнее. Я не снимаю ответственности с себя, поскольку голосовал
за этот вариант законопроекта. Но откровенно говоря, предусмотреть такой
уровень мошенничества было невозможно.