 Директор предприятия пытался препятствовать проведению следственных действий в Запорожской области, - Нацполиция

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области

В сообщении отмечается: "7 июня в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области с заявлением о краже обратился директор предприятия, расположенного в Полтавской области.

Установлено, что 6 июня в период времени с 15:30 до 08:00 7 июня неизвестный дал указание трем водителям грузовых автомобилей выгрузить 87580 кг подсолнечника органического на предприятии в городе Васильевка, хотя конечным пунктом выгрузки было общество Полтавской области, чем последнему была вызвана значительный материальный ущерб.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования правоохранители установили местонахождение предприятия, на котором выгружали подсолнечник. Правоохранители получили постановление следственного судьи о разрешении на проведение обыска на территории элеватора в городе Васильевка.

12 июня работники Васильевского отдела полиции совместно с батальоном полиции особого назначения прибыли по постановлению суда к предприятию. По требованию открыть ворота работники предприятия во главе с его директором оказывали злостное неповиновение. Сначала полицейских не пускали на территорию предприятия, а потом не позволяли проводить следственные действия. По указанию директора, работники предприятия повалили дерево на проезжую часть, подожгли шины и автомобиль, чтобы не пропустить грузовик для вывоза семян со склада и других вещественных доказательств.

Возник пожар, огнем повреждены два автомобиля. На место вызвали спасателей, которые потушили огонь. Пострадавших нет.

Директора предприятия гражданина 1988 года рождения, задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Лица, которые совершили поджог установлены. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности согласно действующему законодательству.

"Все попытки граждан препятствовать законным требованиям полицейских и проведению ими следственных действий, будут мгновенно прекращаться с привлечением спецназа, в соответствии с нормами и в рамках закона. Все причастные к совершению таких действий будут привлечены к ответственности. Кроме этого, отмечу, что на любые противоправные действия в отношении фермерских хозяйств или попытки их рейдерского захвата, полиция будет реагировать мгновенно, жестко и в рамках действующего законодательства ", - отметил начальник ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины .

Семена подсолнечника изъяты. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое и передаче его на хранение.

Как ранее отмечал начальник ГУНП Сергей Комиссаров, работники полиции Запорожской области продолжают противодействовать незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и в ближайшее время планируется проведение дополнительных мероприятий по противодействию их незаконному хранению, приобретению, передаче или сбыта".