 Подполковник полиции задержан на Полтавщине на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.
Подполковник получил 5 тыс. грн от гражданина за не препятствование занятию предпринимательской деятельностью, связанной с лесозаготовкой.
Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Для него и 5 тыщ - деньги . Не прокурор какой-нибудь , или судья коррупционный .
Те либо в баксах берут , либо бриллиантами .
Настоящий патриот .