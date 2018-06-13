 Подполковник полиции задержан на Полтавщине на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

Подполковник получил 5 тыс. грн от гражданина за не препятствование занятию предпринимательской деятельностью, связанной с лесозаготовкой.

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Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины.