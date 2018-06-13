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 Подполковник полиции задержан на Полтавщине на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура

12 июня работники прокуратуры совместно с СБУ задокументировали факт получения взятки заместителем начальника одного из отделений полиции Миргородского отдела полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

Подполковник получил 5 тыс. грн от гражданина за не препятствование занятию предпринимательской деятельностью, связанной с лесозаготовкой. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое полицейских задержаны на Николаевщине на взятке 8 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071342
 
   
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Оце так системна боротьба з корупцією - за сьогодні погранець з хабарем у 400 дол., якась фіфа з хабарем у 800 дол. і , нарешті, заступник начальника відділу поліції в Миргороді з хабарем у 5000 грн. З такими темпами скоро корупції зламають хребет.
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Мелко плавает! Всего 5тыс. грн.?! Говно вопрос!Где статистика "посадок"по данной статье УК ?!
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Вся статистика "посадок" - у ВР та місцевих радах від будки панамських патріотів.
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Бабский $50тыс просил ваще ни за шо..а тут всё-таки лесозаготовки...
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Рестайлинг,це мабуть кивающая собачка як бонус.Та чехол на руль из дерматина под леопарда,а так же чётки от Гундяя на зеркало,та иконку на торпеду Підполковника поліції затримано на Полтавщині на хабарі 5 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4037
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Господи, единственная более-менее удачная модель т.н."Жигулей"!
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И я не шучу. Уж пусть лучше кацапский автопром следует примеру тагильских танкостроителей:эволюция машины это лучше,чем дебильная революция!Из всей породы "Жигулей"только ВАЗ -2001 и ВАЗ -2106 в мире считаются как -бы автомобилями!
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Хабарі не беруть ті, кому їх не дають😀 Але замначальника поліції і 5000 грнє ганьбою. Його треба звільнити за те, що мало бере💰
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Початківець🛃 ученьє свет, а неучениє чуть свєт і на работу.
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Вітаю шановне панство! Нарешті корупцію в Украні подолано! 5000 грн (менше 200 доларів) не будуть виведені а офшори Панами. ПЕРЕМОГА!!!
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Нормальны мужик , сразу видно .
Для него и 5 тыщ - деньги . Не прокурор какой-нибудь , или судья коррупционный .
Те либо в баксах берут , либо бриллиантами .
Настоящий патриот .
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зам начальника отделения-подполковник, помощники и говорящие головы-полковники, и мы на лиц, в звании которых, нужно полками командовать, платим налоги, что бы им хорошо жилось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодполковник полиции задержан на Полтавщине на взятке 5 тыс. грн, - прокуратура
 
 
 
 
 
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