 Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

"Правительством на заседании 13 июня 2018 года утверждено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, а также для лиц с инвалидностью I-II группы, определенных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, на общую сумму 200 млн гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на Правительственном портале.

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Отмечается, что принятие этого распоряжения позволит выплатить денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения 189 лицам.