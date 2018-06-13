 Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

"Правительством на заседании 13 июня 2018 года утверждено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, а также для лиц с инвалидностью I-II группы, определенных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, на общую сумму 200 млн гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на Правительственном портале.
Отмечается, что принятие этого распоряжения позволит выплатить денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения 189 лицам.
"У меня и у правящей партии были расхождения в некоторых областях, особенно по вопросу эффективности экономической политики", - отметил Квирикашвили.
Он добавил что у него и у председателя правящей партией "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили разные взгляды на ряд фундаментальных вопросов.
Интернет-издание пишет, что вчера состоялось срочное заседание политсилы, на котором присутствовал Иванишвили.
Телеканал Rustavi2 отмечает, что отставка премьер-министра означает роспуск правительства. В течение семи дней парламентское большинство должно представить его новый состав.
В ЕС если строится район на 10 000 населения, то при нем должно создаваться раб.мест на 4-5 тысяч.. в этом же районе
це що таке? це ті, хто воював за злочинний режим СРСР??? загарбники, які вбивали мирних афганських селян? які допомагали арабам у війні з Ізраїлем? ЗРАДА!!!!