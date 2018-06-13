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Все про:жилье (573) инвалиды (264) Кабмин (10514) миротворцы (699) афганцы (120)

 Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

Правительство направило 200 миллионов гривен на компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств и лиц с инвалидностью I-II группы.

"Правительством на заседании 13 июня 2018 года утверждено распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, а также для лиц с инвалидностью I-II группы, определенных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с пребыванием в этих государствах, на общую сумму 200 млн гривен", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на Правительственном портале.

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Отмечается, что принятие этого распоряжения позволит выплатить денежную компенсацию за надлежащие для получения жилые помещения 189 лицам.

Источник: https://censor.net.ua/n3071340
 
 
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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку, сообщает интернет-издание New Posts.

"У меня и у правящей партии были расхождения в некоторых областях, особенно по вопросу эффективности экономической политики", - отметил Квирикашвили.
Он добавил что у него и у председателя правящей партией "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили разные взгляды на ряд фундаментальных вопросов.
Интернет-издание пишет, что вчера состоялось срочное заседание политсилы, на котором присутствовал Иванишвили.
Телеканал Rustavi2 отмечает, что отставка премьер-министра означает роспуск правительства. В течение семи дней парламентское большинство должно представить его новый состав.
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За кількістю новозбудованих квартир на 1000 осіб населення у минулому році Україна випередила ЄС У 2017 році обсяг уведеного в експлуатацію житла в багатоквартирних будинках в Україні виріс на 13% і становив 5,9 млн кв. м. Про це йдеться у звіті НБУ за червень 2018 року,
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квартира в ЕС и квартира в Украине - это две больших разницы... Недорогое жилье в ЕС (по комфортности и качеству, а НЕ по цене) - нередко лучше чем элитное в Украине... Бюджетное же в Украине.... сравнивать не с чем в ЕС... эти коробки без всего, построенные в поле, без дорог и инфраструктуры, без шансов на развитие (на месте) какого-либо бизнеса кроме магазинчика в доме...
В ЕС если строится район на 10 000 населения, то при нем должно создаваться раб.мест на 4-5 тысяч.. в этом же районе
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в общем 99% нынешних новостроек у нас - это потенциальные гетто, годные только на снос - сразу после "сдачи" их в эксплуатацию
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"...выплату денежной компенсации за жилье для семей погибших участников боевых действий на территории других государств..." Источник: https://censor.net.ua/n3071340

це що таке? це ті, хто воював за злочинний режим СРСР??? загарбники, які вбивали мирних афганських селян? які допомагали арабам у війні з Ізраїлем? ЗРАДА!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью
 
 
 
 
 
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