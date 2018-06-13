 Суд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека.

Читайте также: Прокуратура Крыма сообщила о подозрении российским террористам Безлеру и Кулыгиной

"В прошлом преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Как он сам утверждает, поехал на Донбасс с исключительно гуманитарной миссией, как волонтер, помогать гражданскому населению. По словам свидетелей обвинения, двух украинских пограничников, которые задерживали Кимаковского, выехав на их блокпост в Березовом Донецкой области, "волонтер" не сориентировался и предъявил им "справку снайпера ДНР". Правда, удостоверение было выдано на имя Артема Сергеева. Установить личность удалось уже во время обыска автомобиля "Сергеева" с российскими номерами, когда был найден паспорт гражданина РФ Кимаковского Игоря Владимировича с тем же фото, что и в "удостоверении снайпера". При себе у Кимаковского был пистолет Макарова", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что Игорь Кимаковский - один из более 20 граждан РФ, задержанных в Украине в связи с вооруженным конфликтом. Он был задержан в июле 2015 года, и лишь в феврале 2018-го Красноармейский районный суд начал слушания его дела по сути. Все это время россиянин пребывал в СИЗО.

"А 18 мая суд вдруг вынес неожиданное решение - освободить Кимаковского из-под стражи", - утверждают в МИПЧ, добавляя при этом, что Кимаковский продолжает исправно являться на судебные заседания.

Кроме того, по словам правозащитников, официально российские дипломаты не проявляют ни малейшего интереса к судьбе своего гражданина, а консулы его ни разу не навещали в СИЗО.