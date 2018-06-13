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 Политика Украины, Происшествия
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 Суд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека

Красноармейский районный суд города Покровска 18 мая снял арест с Игоря Кимаковского, который приехал из Санкт-Петербурга на Донбасс якобы с исключительно гуманитарной миссией, а в последствии стал снайпером "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека.

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"В прошлом преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Как он сам утверждает, поехал на Донбасс с исключительно гуманитарной миссией, как волонтер, помогать гражданскому населению. По словам свидетелей обвинения, двух украинских пограничников, которые задерживали Кимаковского, выехав на их блокпост в Березовом Донецкой области, "волонтер" не сориентировался и предъявил им "справку снайпера ДНР". Правда, удостоверение было выдано на имя Артема Сергеева. Установить личность удалось уже во время обыска автомобиля "Сергеева" с российскими номерами, когда был найден паспорт гражданина РФ Кимаковского Игоря Владимировича с тем же фото, что и в "удостоверении снайпера". При себе у Кимаковского был пистолет Макарова", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что Игорь Кимаковский - один из более 20 граждан РФ, задержанных в Украине в связи с вооруженным конфликтом. Он был задержан в июле 2015 года, и лишь в феврале 2018-го Красноармейский районный суд начал слушания его дела по сути. Все это время россиянин пребывал в СИЗО.

"А 18 мая суд вдруг вынес неожиданное решение - освободить Кимаковского из-под стражи", - утверждают в МИПЧ, добавляя при этом, что Кимаковский продолжает исправно являться на судебные заседания.

Кроме того, по словам правозащитников, официально российские дипломаты не проявляют ни малейшего интереса к судьбе своего гражданина, а консулы его ни разу не навещали в СИЗО.

Суд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071337
 
 
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История украинцев так ничему и не научила. Врага нельзя брать в плен и нельзя быть лояльным. Ето слабость в етом жестоком мире. Предателей нужно жестоко уничтожать. И к сожалению украинцы опять за свою слабость поплатятся и потеряют Украину еще на 100 лет.
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Украинцы должны понять, что Украиной должны править украинцы,
А не представители Кагала.
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прЮвет,ру.мордвин,ты продолжаешь подло похрюкивать на Украину, антисемит поганый?
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Пока Украиной будет править продажный Маланец - такое будет продолжаться...
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А вот если бы все было наоборот? Отпустил бы росиський суд? Может этот судья там уже работает, ну, на пол ставки?
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Кондитера избрали и местная ВАТА ДАУНбасса убёгла с ним на РАБссию... Суд Покровська звільнив з-під варти найманця РФ Кімаковського, - Медійна ініціатива за права людини - Цензор.НЕТ 6459Держите карман Шире,какие судьи были при Индюковиче так они и Сидят в Мантиях...
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EUkozak

Украиной должны править....

Правлять службу в храмі.
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Українською - керувати, петеботе.
Але в будь-якому випадку - українці, а не маланці.
Так зрозуміло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд Покровска освободил из-под стражи наемника РФ Кимаковского, - Медийная инициатива за права человека
 
 
 
 
 
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