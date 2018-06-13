 "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

"Я убежден, что объединенными усилиями мы сможем остановить строительство "Северного потока-2". Потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины",- отметил Президент.

Росія хоче побудувати "Північний потік-2" для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони.



Я переконаний, що об’єднаними зусиллями ми зможемо зупинити будівництво "Північного потоку-2". Бо це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України pic.twitter.com/QomvPHKTRK — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.

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