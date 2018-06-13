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 Политика Украины
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 "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство Россией "Северного потока- 2" связано с тем, чтобы оставить без средств украинскую оборону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

"Я убежден, что объединенными усилиями мы сможем остановить строительство "Северного потока-2". Потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины",- отметил Президент. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода

Источник: https://censor.net.ua/n3071333
 
   
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75 - это "резко рухнула"? Да путлер просто в шоке, особенно когда его бюджет свёрстан из расчёта 40 баксов за бочку. Проблемы у режима путлера начнутся, если ценник будет ниже 30-ти, причём достаточно длительное время (как минимум два-три года). А такой ценник не выгоден уже самим саудитам.
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Что за бред ты пишешь? СА выгодно снижение цен на нефть? Я угораю от таких дятлов
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Там якась політика домішалась, саудити з кацапами за ріст видобутку, а Ірак з Іраном проти.
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Как-то пропаганда с президентских уст, которая не имеет под собой никакой почвы, не забирает. Европе выгодно строительство газопровода Северный поток и хоть гопки прыгай Украина ничего не изменит. Как похерили Будапештский меморандум, так похерят и остальные интересы Украины.
Неужели нашим долбодятлам не доходит, что Европа может говорить что угодно, но делать будет только то, что ей выгодно? Неужели все действия Трампа тому не подтверждение?
Или эти пропандистские лозунги только для наших украинских ушей?
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А ты в этом ещё сомневаешься? Европейцы - прагматичные люди. Есть возможность получать дешёвые ресурсы, почему они должны от них отказываться? Ради какой-то Украины.
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100% .Так є і так буде.А наших дятлів пора давно на мусорник.Тупиці!!!Нічого не петрають ні в єкономіці,ні в політиці.Даеш шоколад,а дальші прірва....
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4 года ныли про керченский мост-мост построили, радовались, что прекрыли ж/д сообщение с Россией, она построила в обход, точно так же будет и с этим потоком, а вот с подольским мостом, так , к сожалению, не будет, сгниет и рухнет.
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Шло оно мелит?какое отношение имеет газотранспортная магистраль к обороне....пора насчитывать на себя и только на себя
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Он же марионетка, ему надо об этом говорить, хотя все в Европе ржут над этим клоуном
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Эрдоган Алиев и Порошенко запустили Газогон ТАНАП.РАБссия сдоохнет от РАДОСТИ,а Плешивый пойдёт в Мавзолей молиться....
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3 ярда за Транзит РАБссияского Гоффна неплохое бабло...
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По данным сайта finanz.ru долг компании ГрязьПром достиг астрономической суммы 3 триллиона РЖУблясов,новы кредит для Северного потока добьёт компанию в вечную долговую Яму,отмечает энерго-эксперт Михаил Крутихин "Північний потік-2" - це абсолютно політиканський проект, спрямований проти України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1324
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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