 "Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, направленный против Украины, - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.
"Я убежден, что объединенными усилиями мы сможем остановить строительство "Северного потока-2". Потому что это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины",- отметил Президент.
Росія хоче побудувати "Північний потік-2" для того, щоб Україну залишити без грошей на фінансування нашої оборони.— Петро Порошенко (@poroshenko) 13 июня 2018 г.
Я переконаний, що об’єднаними зусиллями ми зможемо зупинити будівництво "Північного потоку-2". Бо це абсолютно політиканський проект, який спрямований проти України pic.twitter.com/QomvPHKTRK
Неужели нашим долбодятлам не доходит, что Европа может говорить что угодно, но делать будет только то, что ей выгодно? Неужели все действия Трампа тому не подтверждение?
Или эти пропандистские лозунги только для наших украинских ушей?