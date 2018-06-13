 Инспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении 400 долл. взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
Пограничник получил 400 долларов за беспрепятственное (вне таможенного контроля) перемещение товара на территорию иностранного государства через государственную границу Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
спочатку 800
а потім 400 ?!
а далі що 200?