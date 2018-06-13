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Все про:Черновицкая область (261) взятка (3848) пограничники (1081) прокуратура (3164)

 Инспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении 400 долл. взятки, - прокуратура

Во вторник, 12 июня, прокуратурой совместно с СБУ на взятке задержан инспектор пограничной службы Черновицкого пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

Пограничник получил 400 долларов за беспрепятственное (вне таможенного контроля) перемещение товара на территорию иностранного государства через государственную границу Украины. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды).

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3071331
 
   
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Подведение итогов за прошлый месяц: В результате борьбы с коррупцией в стране под шефством пердешенко, никто ни гу-гу и не ху-ху.Продолжительные аплодисменты олигархата.
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Пограничник лица проверяет, товары проверяет таможня.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении 400 долл. взятки, - прокуратура
 
 
 
 
 
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