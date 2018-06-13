 В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции, - Егор Соболев

Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.
"В обнародованном за подписью Президента законе говорится, что все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы нынешним судам до момента создания Антикоррупционного суда, будут обжаловаться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате Антикоррупционного суда. То есть, такие господа как Мартыненко, Насиров, Кулик и с высокой вероятностью Охендовский с Аваковым смогут "порешать" с нынешними судьями", - написал нардеп, добавив, что "парламент за такое не голосовал".
Соболев отметил, что уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником.
"Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", - подчеркнул он.
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.
Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.
В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу.
Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.
«Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в конце текста закона.
Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.
С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.
Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.
«Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон», - подчеркивается в заявлении TI Украина.
По мнению правозащитников, такая норма «откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».
Прокомментировал ситуацию и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
«Что означает эта правка?
Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием.
Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда», - написал Шабунин в блоге УП.
Он призвал Раду незамедлительно (уже на следующей неделе) внести соответствующую поправку в закон.
Отмечу, что о данном факте жульничества коррупционеров нужно непременно сообщить в МВФ, ради транша которого клептократическая власть и согласилась принимать закон об антикоррупционном суде…
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