 В подписанном Порошенко законе об Антикоррупционном суде сфальсифицирована статья о порядке апелляции, - Егор Соболев

Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

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"В обнародованном за подписью Президента законе говорится, что все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые будут переданы нынешним судам до момента создания Антикоррупционного суда, будут обжаловаться в обычных апелляционных судах, а не в апелляционной палате Антикоррупционного суда. То есть, такие господа как Мартыненко, Насиров, Кулик и с высокой вероятностью Охендовский с Аваковым смогут "порешать" с нынешними судьями", - написал нардеп, добавив, что "парламент за такое не голосовал".

Соболев отметил, что уже обсудил эту проблему с директором НАБУ Артемом Сытником.

"Будем искать решение. Сама по себе эта фальсификация показывает, насколько топ-коррупционеры боятся Антикоррупционного суда", - подчеркнул он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде: "за" документ №7440 во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов. 11 июня Порошенко его подписал. Некоторые положения данного законопроекта во втором чтении были изменены в результате консультаций с МВФ. Наиболее дискуссионной была норма о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей. Согласно закону, претенденты на должность судьи будут подавать в ВККС документы для участия в конкурсе.

Для оценки добропорядочности кандидатов и помощи в подготовке решения по назначению судей ВККС на шесть лет сформирует общественный совет международных экспертов. Согласно окончательным поправкам, совет будет состоять из шести членов, а не семи, как это предполагала редакция законопроекта ко второму чтению. Членов общественного совета будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, согласно международным договорам.

В заключительных и переходных положениях принятого закона президенту предлагается внести в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.