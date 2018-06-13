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Все про:Россия (69614) футбол (2940) ЧМ-2018 (154)

 Западные лидеры не прибудут на открытие ЧМ-2018‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из иностранных лидеров будет присутстсвовать на открытии чемпионата мира - 2018.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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В Москву прибудут следующий лидеры: Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Игорь Додон (Молдавия), Хуан Карлос Варела( Панама), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Анатолий Бибилов (Южная Осетия), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан).

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Парагвая Мария Абдо Бенитес.

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"Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд", - отметил Песков.

Напомним, церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

Источник: https://censor.net.ua/n3071327
 
 
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Більше 60 %-ів приїде тих, хто до фіналу чемпіонату світу з футболу не мають абсолютно ніякого відношення.
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"Очередной неприятный случай произошел в Петербурге с болельщиком-марокканцем, приехавшим на чемпионат мира по футболу. Мундиаль еще не начался, а турист уже остался без денег. И подобных ограблений не так уж мало.

Как сообщает "Фонтанка", гость Северной столицы успел только посетить фестиваль болельщиков ФИФА на Конюшенной площади. На обратном пути, пролегавшем по людным местам центра города, он лишился 2,5 тысячи евро и iPhone 7. Сумма пропажи в рублях составляет около 200 тысяч рублей.

Иностранец обнаружил, что его обокрали, у дома N28 по Невскому проспекту. Он призвал на помощь полицейских в третьем часу ночи 12 июня на станции метро "Невский проспект"..."
И так будет с каждым. Потому что нефиг шастать😄
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в список случайно попали Панама, Парагвай и наследный принц (ну он ради смеха)
остальные, как на съезд кпсс слетаются
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗападные лидеры не прибудут на открытие ЧМ-2018‍
 
 
 
 
 
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