 Западные лидеры не прибудут на открытие ЧМ-2018‍

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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В Москву прибудут следующий лидеры: Нурсултан Назарбаев (Казахстан), Александр Лукашенко (Белоруссия), Рауль Хаджимба (Абхазия), Сооронбай Жээнбеков (Киргизия), Игорь Додон (Молдавия), Хуан Карлос Варела( Панама), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Анатолий Бибилов (Южная Осетия), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан).

Также на церемонии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Парагвая Мария Абдо Бенитес.

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"Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд", - отметил Песков.

Напомним, церемония открытия Чемпионата мира по футболу состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.