 Я не претендую на пост главы будущего Государственного бюро военной юстиции, - Матиос

Как передает Цензор.НЕТ, его брифинг транслировал "112 Украина".

"Это уже не шутки, я серьезно говорю. Матиос не претендует на руководство новым органом. Этот орган нужен государству, он должен дать веру и гарантию военным, что о них государство заботится от призыва до обелиска", – заявил Матиос.

На вопрос, как будут выбирать руководителя, Матиос ответил, что слово "выбирать" тут неуместно.

"У нас война. На войне, когда начинается митинг, нет дисциплины… В законопроекте прописано, что назначать будет Верховный Главнокомандующий [президент Украины Петр Порошенко]… по согласованию с Верховной Радой", – добавил военный прокурор.

21 мая в Раде зарегистрировали законопроект №8387 "О бюро военной юстиции". По словам Матиоса, к полномочиям ГБВЮ должно перейти расследование военных преступлений, правонарушений против военнослужащих, преступлений, совершенных в районе проведения боевых действий, представительство интересов военных в судах.

В сентябре 2010 года экс-президент Виктор Янукович своим указом ликвидировал 15 военных судов, которые работали в Украине. В марте 2017 года восстановить ведомства предложил президент Украины Петр Порошенко.

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