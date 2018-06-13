 Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме EUR1 млрд. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!", - написал Президент.

Порошенко отметил, что голосование в Европарламенте является свидетельством реального прогресса Украины на пути реформ.

"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - резюмировал П.Порошенко.

Напомним, сегодня европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.

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Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.