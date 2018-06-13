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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1299) помощь (2842) Порошенко (14955) финансирование (1260) Евросоюз (11913)

 Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины и ожидает окончательного решения со стороны Совета ЕС.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

"Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме EUR1 млрд. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!", - написал Президент.

Порошенко отметил, что голосование в Европарламенте является свидетельством реального прогресса Украины на пути реформ.

"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - резюмировал П.Порошенко.

Напомним, сегодня европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что страны ЕС по примеру США примут решение о предоставлении Украине летального оружия, - Генштаб ВСУ

Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.

Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3071319
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Так ведь, не похоже на "взаймы". Помощь- она и есть помощь.
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"Под минимальные проценты" сказали СМИ из числа шатунящих, что значит таки взаймы
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Понятно. Такая нынче помощь, в 21-м веке. "Минимальные проценты".
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Так и "сироты" уже не те.. Я бы этим лоснящимся харям и копейки бы не дала, мало того- вещи бы прятала, когда они в комнату заходят.
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Результатами.
"Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". Источник: https://censor.net.ua/n3071319
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Aid = помощь (не возвращается)
Load = кредит (выплачивается тело и %)
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Если бы ЕС не доверяло Порошенку то никаких кредитов бы не давало бы.

https://www.youtube.com/channel/UCm4HVrVEKXA55Q-GVrF1GOA
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Коррупционеры внесли в закон об антикоррупционном суде удобную правку, правозащитники возмущены.

В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу.

Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.

«Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в конце текста закона.

Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.

С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.

«Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон», - подчеркивается в заявлении TI Украина.

По мнению правозащитников, такая норма «откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».

Прокомментировал ситуацию и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Что означает эта правка?

Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием.

Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда», - написал Шабунин в блоге УП.

Он призвал Раду незамедлительно (уже на следующей неделе) внести соответствующую поправку в закон.

Отмечу, что о данном факте жульничества коррупционеров нужно непременно сообщить в МВФ, ради транша которого клептократическая власть и согласилась принимать закон об антикоррупционном суде…
https://goo.gl/Fk5hDK
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Да,когда нищему подают копеечку на паперти,для него это новость хорошая ... Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине - Цензор.НЕТ 9786
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Для упырей, нагреющих руки на доверчивых лохах, а не для Украины. Ну и вам, порохоботам, лишний шекель перед выборами в радость
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видели б они нормальные реформы раз в 10 больше б предложили, вот хотя б ту же Польшу вспомнить и то, сколько ей млрд списано было за непритворное реформирование.
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Да ,будет за что слетать на мальдивы-сейшелы ..... когда коррумпированный миллиардер ,радуется ,как нищий подаянию это вызывает чувство отвращения к данному персонажу ...
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а что ты строчишь с двух рук Олежик...?)
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Есть прогресс на пути. Реформ нет. Это явствует из слов самого небрехливого
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никогда не думал, что взять кредит - это улучшение своих экономических возможностей Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине - Цензор.НЕТ 4012
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уже есть и рассчитывал только на свои возможности и не жалею
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Вот если бы мы Европе бабла ссудили, это был бы успех. А так - сидел бы тихонько, не гнал волну.
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Петя, давай до свиданья! Мудаком был, мудаком и остался.
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от в долг клянчить - это не отнять - получается
при чем - не отнять... в прямом смысле
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Ура! Есть теперь что кинуть в топку предвыборной борьбы за мой второй срок.
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"Прогресс на пути реформ" будет тогда, когда будет создан Антикоррупционный суд, апелляция по решениям которого будет проводиться в Антикоррупционном аппеляционном суде, а не в Пещерном суде и ему подобным, и коррупционеры наконец-то будут сидеть в тюрьмах.
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Да ладно, чим виддавати...
Курочка в гнезде, а яичко хрен знает гдзе...
Пока только у Пети перед носом поводили купюрой... Но когда дать, или вообще не дать еще будут решать...
Приехал байкарь до краю...
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ну от, тепер ще від мвф - і можна))) спокійно на другий термін, обиратися - "перемога"!
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потужни рехвормы - потужни транши
после выплаты 1.2 млрд в прошлом году, ЕС отказал в последнем транше на 600 млн, но пообещал продолжить эту же игру и в этом году, 3 транша по 600 млн, за реформы... в итоге всего 1 млрд в этом году, перемога!
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Как я мечтаю сказать - "Спасибо, вам друзья!" за 1 млрд евро... Так даже и за тыщу никто не хочет услышать моих добрых слов. Что-то не так. Пойду глянусь в зеркало)
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скажите, вот, например у меня сосед занял денег...
ну не знаю... на окна металлопластиковые, допустим...
проходит неделя-другая, я смотрю окон нет а сосед...ну...допустим... на море поехал...
приезжает и говорит - займи деньги на окна??? я что опять ему займу?
это я к тому...
что мировое сообщество еще не научилось считать свои деньги и требовать отчет?
и долго думать - давать или нет миллиардерам деньги в долг не пойми на что?
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Я ізвіняюсь, - це звичайна поеремога, чи все-таки миздобули? )))
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"Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине" - больше всех радуется Петя Мародёр, будет что пилить, ну и его креатуре, Гросе перепадёт, перед этим были понты, типа "Гройсман против Вальцмана", но оказалось, что это был спектакль, тот факт, что Грося уволил Данилюка, которому доверяют наши европейские партнёры, только подтверждает, что Грося переступил границу доверия, и на самом деле он верный слуга Хряка.
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Коррупционеры внесли в закон об антикоррупционном суде удобную правку, правозащитники возмущены.

В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу.

Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.

«Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в конце текста закона.

Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.

С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.

Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.

«Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон», - подчеркивается в заявлении TI Украина.

По мнению правозащитников, такая норма «откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».

Прокомментировал ситуацию и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Что означает эта правка?

Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием.

Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда», - написал Шабунин в блоге УП.

Он призвал Раду незамедлительно (уже на следующей неделе) внести соответствующую поправку в закон.

Отмечу, что о данном факте жульничества коррупционеров нужно непременно сообщить в МВФ, ради транша которого клептократическая власть и согласилась принимать закон об антикоррупционном суде…
https://goo.gl/Fk5hDK
А енто тоже свидетельсьво шо ти падлюка!!
😛
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Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета министров № 203, которым были снижены нормы потребления газа для граждан, у которых не установлены счетчики.
Об этом говорится в постановлении № 826/2507/18 от 30 мая.
Это значит, что норма потребления газа может вырасти с 4,4 до 6 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.
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А Пеца таки "реформатор", уже до своїх "заслуг" присвоїв рішення про надання макрофінансововї допомоги.
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Фух ! Ну тепер точно реформи запрацюють. Цікаво, скільки новеньких Майбахів в Києві з"являться?
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"Прогресс" только в наращивании долгов.
Настоящего прогресса нет.
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Если это шобло, которое сидит в верховной раде Украина тогда я испанский лётчик...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине
 
 
 
 
 
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