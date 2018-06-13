 Еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ, - Порошенко о решении Европарламента по макрофинансовой помощи Украине

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Только что абсолютное большинство депутатов поддержали предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме EUR1 млрд. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!", - написал Президент.
Порошенко отметил, что голосование в Европарламенте является свидетельством реального прогресса Украины на пути реформ.
"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - резюмировал П.Порошенко.
Напомним, сегодня европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.
Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.
"Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ". Источник: https://censor.net.ua/n3071319
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В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу.
Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.
«Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в конце текста закона.
Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.
С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.
Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.
«Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон», - подчеркивается в заявлении TI Украина.
По мнению правозащитников, такая норма «откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».
Прокомментировал ситуацию и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
«Что означает эта правка?
Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием.
Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда», - написал Шабунин в блоге УП.
Он призвал Раду незамедлительно (уже на следующей неделе) внести соответствующую поправку в закон.
Отмечу, что о данном факте жульничества коррупционеров нужно непременно сообщить в МВФ, ради транша которого клептократическая власть и согласилась принимать закон об антикоррупционном суде…
https://goo.gl/Fk5hDK
при чем - не отнять... в прямом смысле
Курочка в гнезде, а яичко хрен знает гдзе...
Пока только у Пети перед носом поводили купюрой... Но когда дать, или вообще не дать еще будут решать...
Приехал байкарь до краю...
после выплаты 1.2 млрд в прошлом году, ЕС отказал в последнем транше на 600 млн, но пообещал продолжить эту же игру и в этом году, 3 транша по 600 млн, за реформы... в итоге всего 1 млрд в этом году, перемога!
ну не знаю... на окна металлопластиковые, допустим...
проходит неделя-другая, я смотрю окон нет а сосед...ну...допустим... на море поехал...
приезжает и говорит - займи деньги на окна??? я что опять ему займу?
это я к тому...
что мировое сообщество еще не научилось считать свои деньги и требовать отчет?
и долго думать - давать или нет миллиардерам деньги в долг не пойми на что?
В закон об антикоррупционном суде внесли поправку, запрещающую этому органу принимать к рассмотрению апелляции на решения судов первой инстанции - те, которые не вступили в силу.
Это видно из скана текст документа, опубликованного сегодня, 13 июня, в парламентской газете Голос Украины.
«Суды апелляционной инстанции (кроме апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу по уголовным производствах в отношении преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда», - говорится в конце текста закона.
Эта норма внесена и в Уголовно-процессуальный кодекс.
С текстом документа помимо печатной газеты можно ознакомиться здесь.
Правозащитники Transparency International призвали исправить эту норму об апелляции, по которой дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут и завершены в общих судах.
«Эта правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете. Она появилась в тексте поправок в закон, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон», - подчеркивается в заявлении TI Украина.
По мнению правозащитников, такая норма «откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет».
Прокомментировал ситуацию и глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
«Что означает эта правка?
Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текста самого законопроекта прямо перед голосованием.
Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых начался в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Итак, апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда», - написал Шабунин в блоге УП.
Он призвал Раду незамедлительно (уже на следующей неделе) внести соответствующую поправку в закон.
Отмечу, что о данном факте жульничества коррупционеров нужно непременно сообщить в МВФ, ради транша которого клептократическая власть и согласилась принимать закон об антикоррупционном суде…
https://goo.gl/Fk5hDK
А енто тоже свидетельсьво шо ти падлюка!!
😛
Об этом говорится в постановлении № 826/2507/18 от 30 мая.
Это значит, что норма потребления газа может вырасти с 4,4 до 6 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.
Настоящего прогресса нет.