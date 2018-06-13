 Робби Уильямс не споет "Party Like A Russian" на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" (исправлено)

Об этом певец рассказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я бы с удовольствием исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - заявил он.
Кто именно попросил певца не исполнять композицию, он не уточнил.
Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.
В песне "Party Like A Russian", которая вышла осенью 2016 года, поется про некоего богатого человека из России. Композиция начинается со строк: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации". Также в песне есть такие слова: "У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркота, так что я навеселе. Я слетел с катушек и никогда не приношу извинений. У меня самолет на яхте, в самолете – автомобиль, в автомобиле – банк. Я едва держусь на плаву c расходами половины жителей Запада".
Позже Уильямс написал в "Твиттере", что песня "определенно не о Путине".
На днях певца раскритиковали в британском парламенте за согласие выступить в России.
Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира по футболу в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.
Боже упаси!!!
"Я бы хотел устроить вечеринку, как русский."К сожалению, меня попросили не делать вечеринку, как русского", - сказал он.
Уильямс сразу добавил: "на самом деле, это не имеет ничего общего с тем, что его не спрашивают. Дело в том, что я делаю свои самые известные хиты."
В треке 2016 года британец поет " " требуется определенный человек с определенной репутацией, чтобы облегчить наличные деньги от всей нации."В сопровождающем музыкальном клипе балерины кружатся вокруг Уильямса в роскошной обстановке.
Прокремлевские СМИ были критичны, предполагая, что Уильямс может быть оскорблен российскими организаторами мероприятия из-за песни.
В ответ Уильямс написал в Twitter в то время, что "эта песня определенно не о господине Путине."
"'Party Like A Russian '" был большим хитом для меня, это был мой самый большой хит здесь, в России, поэтому я очень рад", - сказал Уильямс.
"Я не имел в виду никакого неуважения к нему. Это больше похоже на юмор Монти Пайтона. Я никого не высмеиваю. Это просто поп-музыка."
Уильямс, который ранее выступал на частных вечеринках, организованных состоятельными российскими бизнесменами, сказал, что ему нравится приезжать в Россию.
"Потому что, когда мы выросли, Россия могла бы быть на другой планете", - сказал он. "И затем, вглядываясь за железным занавесом, как это было, как это, вы встречаетесь с людьми, вы получаете возможность испытать культуру, и вы понимаете, что, вы знаете, они просто люди, так же, как я и вы."
Уильямс сказал, что выступление на церемонии открытия Кубка мира было честью.
"Что-то подобное происходит, и вы ущипните себя", - сказал он. "Я снова щипаю себя... И я просто не хочу слишком перегружаться, потому что я знаю, насколько велика сцена."
Выступление состоится за полчаса до того, как Россия столкнется с Саудовской Аравией в матче открытия турнира на Московском стадионе "Лужники".
Габриэль -Фарбер; редактирование Radnedge
По желанию Ху..ла это песню пень не будет)))
А на цензоре уже нарисовали АЧИРИДНУЮ ПЕРЕМОГУ!)))
а о поездке и отказе вообще петь... не ясно
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из этого следует, что этот (конкретный) "хит" не будет исполнен(?).......
"Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.Источник: https://censor.net.ua/n3071316 "
Помоему серо-водородные держат всех за дебилов.
Классный текст , как раз на футбольную тему .. Десять баллов Роб !
Попробуй ещё спеть кацапам пуцин -х.йло ла ла ла ла ! Им должно понравится .
Один хер петь он будет...
Вот если бы он на открытие им "Путин-х#йло - ла-ла-ла-ла" збацал, вот это был бы прикол...