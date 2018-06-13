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Все про:Великобритания (1883) открытие (74) Россия (69614) ЧМ-2018 (154)

 Робби Уильямс не споет "Party Like A Russian" на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" (исправлено)

Британский певец Робби Уильямс не будет исполнять свой хит "Party Like A Russian" на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России. Однако отказываться от участия в действе он не планирует.

Об этом певец рассказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы с удовольствием исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - заявил он.

Кто именно попросил певца не исполнять композицию, он не уточнил.

Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.

Читайте также: Робби Уильямс способствует PR-кампании Путина, выступая на открытии ЧМ-2018 через несколько месяцев после применения Россией химоружия в Британии, - парламентарий Вудкок

В песне "Party Like A Russian", которая вышла осенью 2016 года, поется про некоего богатого человека из России. Композиция начинается со строк: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации". Также в песне есть такие слова: "У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркота, так что я навеселе. Я слетел с катушек и никогда не приношу извинений. У меня самолет на яхте, в самолете – автомобиль, в автомобиле – банк. Я едва держусь на плаву c расходами половины жителей Запада".

Позже Уильямс написал в "Твиттере", что песня "определенно не о Путине".

На днях певца раскритиковали в британском парламенте за согласие выступить в России.

Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира по футболу в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3071316
 
 
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Ну и правильно, на похоронах пуйла лучше споешь Робби Уильямс не выступит на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" - Цензор.НЕТ 2124
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Боюсь, там будет не до песен. Там плясать придется.
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Пусть Лебидинноке озеро начинают слушать
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«Party Like a Russian» -- Веселись, как русский.
Боже упаси!!!
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А шо такое ? Дошло что яйцами закидают на других концертах в Европе??? Тупое животное этот Роби
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А может ему нравится бухать до уср..ки? Свободный человек, о чем хочет, о том и поет
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А в Европе так не бывает. Там надо отвечать перед обществом. Это в сраной рашей всем начхать на чьего мнение главное бухнуть и заснуть
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Залишився тільки Йося Кабздон. Хай злабає Мурку.Робби Уильямс не выступит на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" - Цензор.НЕТ 4360
Робби Уильямс не выступит на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" - Цензор.НЕТ 2456
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"Если россосия завоюет весь мир - то Кобздону негде будет лечить ж@пу ..." (С)
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Выступая перед Reuters во вторник после репетиции шоу, Уильямс сказал, что будет исполнять "Попурри, шведский стол моих лучших хитов" вместе с русской сопрано Аидой Гарифуллиной.
"Я бы хотел устроить вечеринку, как русский."К сожалению, меня попросили не делать вечеринку, как русского", - сказал он.
Уильямс сразу добавил: "на самом деле, это не имеет ничего общего с тем, что его не спрашивают. Дело в том, что я делаю свои самые известные хиты."
В треке 2016 года британец поет " " требуется определенный человек с определенной репутацией, чтобы облегчить наличные деньги от всей нации."В сопровождающем музыкальном клипе балерины кружатся вокруг Уильямса в роскошной обстановке.
Прокремлевские СМИ были критичны, предполагая, что Уильямс может быть оскорблен российскими организаторами мероприятия из-за песни.
В ответ Уильямс написал в Twitter в то время, что "эта песня определенно не о господине Путине."
"'Party Like A Russian '" был большим хитом для меня, это был мой самый большой хит здесь, в России, поэтому я очень рад", - сказал Уильямс.
"Я не имел в виду никакого неуважения к нему. Это больше похоже на юмор Монти Пайтона. Я никого не высмеиваю. Это просто поп-музыка."
Уильямс, который ранее выступал на частных вечеринках, организованных состоятельными российскими бизнесменами, сказал, что ему нравится приезжать в Россию.
"Потому что, когда мы выросли, Россия могла бы быть на другой планете", - сказал он. "И затем, вглядываясь за железным занавесом, как это было, как это, вы встречаетесь с людьми, вы получаете возможность испытать культуру, и вы понимаете, что, вы знаете, они просто люди, так же, как я и вы."
Уильямс сказал, что выступление на церемонии открытия Кубка мира было честью.
"Что-то подобное происходит, и вы ущипните себя", - сказал он. "Я снова щипаю себя... И я просто не хочу слишком перегружаться, потому что я знаю, насколько велика сцена."
Выступление состоится за полчаса до того, как Россия столкнется с Саудовской Аравией в матче открытия турнира на Московском стадионе "Лужники".
Габриэль -Фарбер; редактирование Radnedge
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Він не буде співати саме цю пісню, чи взагалі не буде співати на відкритті на Московії???
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Подозреваю что только это песню...
По желанию Ху..ла это песню пень не будет)))
А на цензоре уже нарисовали АЧИРИДНУЮ ПЕРЕМОГУ!)))
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Так здесь читателей мало, все писатели. Новость не читают но комментировать могут.
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я так понял... что именно эту песню
а о поездке и отказе вообще петь... не ясно
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Будет петь. Но какая в конце концов разница. Зато кацапов потроллили.
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завтра уже можно начинать звонить в "Нужники" и сообщать о заминировании, хорошего им открытия Робби Уильямс не выступит на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" - Цензор.НЕТ 6013
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А шо такоє? Красіва пєстня про рускій фудбол. Пічалька. Був би бабла заробив.
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У британцев странные представления о русском веселье.


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Дворецький Її Величності попросив? Чи організатори, яким текст пісні переклали?
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Читая Библию раньше задумывался, как население всей планеты может поклониться антихристу. Сегодня можно это наблюдать наяву. Это какое-то всемирное помешательство! Мы стоим перед вратами ада, где Путлер работает истопником.
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Британский певец Робби Уильямс не будет исполнять свой хит "Party Like A Russian" на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.

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из этого следует, что этот (конкретный) "хит" не будет исполнен(?)....... Роббі Вільямс не виступить на відкритті ЧС-2018: "Попросили цього не робити" - Цензор.НЕТ 9365
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Чуть ниже заголовка написано это

"Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.Источник: https://censor.net.ua/n3071316 "
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заголовок и текст уже откорректировали.......... Роббі Вільямс не заспіває "Party Like A Russian" на відкритті ЧС-2018: "Попросили цього не робити" (виправлено) - Цензор.НЕТ 4657
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Да,с таким текстом и на спортивном мероприятии?
Помоему серо-водородные держат всех за дебилов.
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Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.Источник: https://censor.net.ua/n3071316
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Также в песне есть такие слова: "У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркота, так что я навеселе Источник: https://censor.net.ua/n3071316
Классный текст , как раз на футбольную тему .Роббі Вільямс не заспіває "Party Like A Russian" на відкритті ЧС-2018: "Попросили цього не робити" (виправлено) - Цензор.НЕТ 4965. Десять баллов Роб !
Попробуй ещё спеть кацапам пуцин -х.йло ла ла ла ла ! Им должно понравится .
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А Лоза одобрил выступление сего диллетанта?
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А какая разница?
Один хер петь он будет...
Вот если бы он на открытие им "Путин-х#йло - ла-ла-ла-ла" збацал, вот это был бы прикол...
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Цензор.НЕТНовостиСпортРобби Уильямс не споет "Party Like A Russian" на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" (исправлено)
 
 
 
 
 
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