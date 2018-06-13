 Робби Уильямс не споет "Party Like A Russian" на открытии ЧМ-2018: "Попросили этого не делать" (исправлено)

Об этом певец рассказал Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я бы с удовольствием исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - заявил он.

Кто именно попросил певца не исполнять композицию, он не уточнил.

Также Робби Вильямс сообщил, что вместо снятой песни он исполнит подборку своих самых популярных хитов.

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В песне "Party Like A Russian", которая вышла осенью 2016 года, поется про некоего богатого человека из России. Композиция начинается со строк: "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации". Также в песне есть такие слова: "У меня под рукой и водка, и шампанское, и наркота, так что я навеселе. Я слетел с катушек и никогда не приношу извинений. У меня самолет на яхте, в самолете – автомобиль, в автомобиле – банк. Я едва держусь на плаву c расходами половины жителей Запада".

Позже Уильямс написал в "Твиттере", что песня "определенно не о Путине".

На днях певца раскритиковали в британском парламенте за согласие выступить в России.

Официальные лица Великобритании бойкотируют чемпионат мира по футболу в знак протеста против отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, к которому, как уверены в Лондоне, причастна Россия.