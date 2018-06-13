 Убийство Вороненкова: суд вернул обвинительный акт на доработку в прокуратуру. Соучастникам преступления Тарасенко и Лосю продлили арест до 11 августа

Соответствующее решение огласил 13 июня судья в этом деле Виталий Циктич по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посоветовавшись в совещательной комнате суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку", - сказал судья.

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Также суд продлил меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа обвиняемым по данному уголовному делу Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.

В ходе подготовительного судебного заседания в среду адвокаты обоих обвиняемых заявили ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору на доработку из-за недостатков в установлении следствием всех обстоятельств совершения преступления Тарасенко и Лосем. "В обвинительном акте четко не установлена роль Тарасенко в убийстве Вороненкова", - заявил в суде адвокат Владислав Добош.

Также в ходе подготовительного заседания суд отказал обвиняемому Тарасенко в отводе состава коллегии судей. "Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Тарасенко в отводе состава суда", - заявил судья.

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В частности, Тарасенко заявил отвод всему составу суда "в связи с предвзятостью и нарушением моего права на защиту".

Тарасенко обосновал необходимость отвода тем, что коллегия судей не удовлетворила ходатайство его адвоката Владислава Добоша о предоставлении времени для ознакомления с обвинительным актом.

Добош был защитником Тарасенко на этапе досудебного расследования дела, однако затем обвиняемый отказался от его услуг. В связи с этим Тарасенко предоставили государственного адвоката. Однако во время подготовительного заседания 13 июня Добош сообщил в суде, что обвиняемый снова заключил с ним договор о защите. В связи с этим он просил суд предоставить ему три часа для ознакомления с обвинительным актом. Коллегия судей удовлетворила его ходатайство частично и предоставила час на ознакомление с обвинительным актом. Судьи объяснили свое решение тем, что адвокат сопровождал Тарасенко во время досудебного следствия, а поэтому знаком с материалами дела.

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".