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 Политика Украины
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Все про:вооружение (2937) испытания (161) Порошенко (14955) СНБО (3084) указ (279)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 мая "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине".

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в документе.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3071311
 
 
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а паша жебривський - фили жебровской, трамадольной принцессы, родной братик?
наркоторговец в Донецкой обл...
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Потому что курс гривны искусственно задран лучшей банкиршей созвездия Козерога Леркой-аблигацией и ее шефом для того чтобы обедневшие гои не вылезали из стойла, ну и заодно, чтобы стричь с них шерсти в два раза больше
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Цікаво , що ти ботік тут співав ,якби курс гривні прирівнявся до твого "ржубля" ?
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Такое впечатление, что камень, с которым у тебя роман, вытрахал тебе моск. Читай дважды, порохобот. И ещё дважды прочти главу о делении и умножении за первый класс
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и желательно на оккупированных территориях
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ага счас))) мы за них уже пятый год платим)))
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Рішення РНБО від 2-го травня.. Сьогодні 13 червня.. Більше 6-ти тижнів роздумував, чи може часу не було?
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Спешка нужна только при назначении плакугога
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СНБО не принимает решения, а пишет указы и Порошенко их только подписывает?
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Да там постановление из одного пункта...
Полигоном для испытания определить ОРДЛО
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Оце так невідкладні 6 тижнів. Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заходи з випробування озброєння та військової техніки в Україні - Цензор.НЕТ 8460
Тоді зрозумілими стають обіцянки Херанта. Вони ж не були невідкладними.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине
 
 
 
 
 
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