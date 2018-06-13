 Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

Соответствующий указ №162/2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине" (прилагается, для служебного пользования)", - сказано в документе.
Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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