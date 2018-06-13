 Глава МИД Климкин поддержал создание музея на Почтовой площади в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "Поддерживаю Музей на Почтовой. Надеюсь, Киевсовет тоже. Мы должны уважать себя и свою историю. За нас этого делать никто не будет".

Підтримую #МузейНаПоштовій. Сподіваюсь, Київрада теж. Маємо поважати себе і свою історію. За нас це робити ніхто не буде. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 июня 2018 г.

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