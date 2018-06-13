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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16005) музей (464) Климкин (1721)

 Глава МИД Климкин поддержал создание музея на Почтовой площади в Киеве

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин публично поддержал идею создания музея на месте археологических раскопок на Почтовой площади в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Министр отметил: "Поддерживаю Музей на Почтовой. Надеюсь, Киевсовет тоже. Мы должны уважать себя и свою историю. За нас этого делать никто не будет".

Также читайте: Киевсовет планирует выделить более 700 тыс. грн на альтернативный проект укрепления Почтовой площади

Источник: https://censor.net.ua/n3071309
 
 
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Все-таки ліпше музей, аніж який-небудь дебільний пам'ятник......................
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глава международного ведомства публично поддержал .... в твиттере
параллельная жизнь какая то у них там
клим в твиттере
аваков в фейсбуке
все остальные в вацапе
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А в гитлеровской Германии созданием ядерной бимбы занимался министр почт Рейха Глава МЗС Клімкін підтримав створення музею на Поштовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 8849
П.С. Правда он был немцем, а не кацапом
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Поставить раскопки под контроль Юнеско . И денег можно получить за СОХРАННОСТЬ РАМЯТНИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛЛИЗАЦИИ
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГлава МИД Климкин поддержал создание музея на Почтовой площади в Киеве
 
 
 
 
 
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