 Глава МИД Климкин поддержал создание музея на Почтовой площади в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Министр отметил: "Поддерживаю Музей на Почтовой. Надеюсь, Киевсовет тоже. Мы должны уважать себя и свою историю. За нас этого делать никто не будет".
Підтримую #МузейНаПоштовій. Сподіваюсь, Київрада теж. Маємо поважати себе і свою історію. За нас це робити ніхто не буде.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 июня 2018 г.
параллельная жизнь какая то у них там
клим в твиттере
аваков в фейсбуке
все остальные в вацапе
П.С. Правда он был немцем, а не кацапом