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 Политика Украины
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Все про:охрана (569) суд (21005) Бенедисюк (35) Высший совет правосудия (185)

 Вопрос Службы судебной охраны до сих пор не решен, - глава ВСП Бенедисюк

Глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк констатирует, что вопрос создания Службы судебной охраны до сих пор не решен.

Об этом он заявил во время выступления на VI международном судебно-правовом форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно вопроса судебной охраны - это болезненный и достаточно сложный вопрос. Болезненный потому, что он на сегодняшний день не решен, а сложный потому, что для того, чтобы заработала судебная охрана таким образом, чтобы она действительно была судебной охраной, очень много необходимо факторов. Мы увидели, что того регулирования, которое есть в законодательстве, не достаточно для того, чтобы создать соответствующий орган с соответствующими полномочиями", - отметил Бенедисюк.

По его словам, для того, чтобы Служба судебной охрана была соответствующим образом укомплектована и профессионально подготовлена для сотрудничества с судом, "нужно сделать очень много, а не только выделить те средства, которые в бюджете были выделены".

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"Поэтому на сегодняшний день, насколько мне известно, есть соответствующие предложения изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в этой части, где будут более четко регламентированы полномочия, статус этих работников, и я думаю, что после того мы также внесем изменения в положение о судебной охране, которое мы приняли, и дальше этот процесс пойдет эффективнее", - добавил председатель ВСП.

Напоминаем, в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", общественный порядок в суде должна обеспечивать Служба судебной охраны. Эта Служба должна была заработать с начала 2018 года. В настоящее время охрану судебных учреждений осуществляют сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071307
 
 
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Охорона для суддів це охорона в СІЗО та тюрмі!
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Если будут честно судить, им и охрана не нужна
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Якщо хоч одного нардепного баригу посадять - народ їх сам охоронятиме!
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Дуже правильне рішення. І не тільки в судах охороняти. А і в маєтках поставити по три чоловіка охороняти город. Бо ходють усякі. Банки з доларами викопують.
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Голова ВРП бенедисюк - громадянин расістскої підірації.
Так що ніяких здвигів на краще в зоні його діяльності очікувати не слід.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос Службы судебной охраны до сих пор не решен, - глава ВСП Бенедисюк
 
 
 
 
 
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