 Вопрос Службы судебной охраны до сих пор не решен, - глава ВСП Бенедисюк

Об этом он заявил во время выступления на VI международном судебно-правовом форуме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно вопроса судебной охраны - это болезненный и достаточно сложный вопрос. Болезненный потому, что он на сегодняшний день не решен, а сложный потому, что для того, чтобы заработала судебная охрана таким образом, чтобы она действительно была судебной охраной, очень много необходимо факторов. Мы увидели, что того регулирования, которое есть в законодательстве, не достаточно для того, чтобы создать соответствующий орган с соответствующими полномочиями", - отметил Бенедисюк.

По его словам, для того, чтобы Служба судебной охрана была соответствующим образом укомплектована и профессионально подготовлена для сотрудничества с судом, "нужно сделать очень много, а не только выделить те средства, которые в бюджете были выделены".

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"Поэтому на сегодняшний день, насколько мне известно, есть соответствующие предложения изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в этой части, где будут более четко регламентированы полномочия, статус этих работников, и я думаю, что после того мы также внесем изменения в положение о судебной охране, которое мы приняли, и дальше этот процесс пойдет эффективнее", - добавил председатель ВСП.

Напоминаем, в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", общественный порядок в суде должна обеспечивать Служба судебной охраны. Эта Служба должна была заработать с начала 2018 года. В настоящее время охрану судебных учреждений осуществляют сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

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