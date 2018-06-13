 "Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ

Об этом сообщили в среду "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ
"Дело передано из Генпрокуратуры в СБУ", - рассказали в пресс-службе СБУ, не уточнив пока каких-либо подробностей относительно расследования.
6 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.
В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".
В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".
Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей". Также парламентская группа "Еврооптимисты" заявила, что не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым.
Они только достигают апофеоза!
а я все думала, ну когда ж уже !
Батя його чекає коли ваш путлір "наведет порядок в Укратне"
хай спробує...
Выступая перед Reuters во вторник после репетиции шоу, Уильямс сказал, что будет исполнять "Попурри, шведский стол моих лучших хитов" вместе с русской сопрано Аидой Гарифуллиной.
"Я бы хотел устроить вечеринку, как русский."К сожалению, меня попросили не делать вечеринку, как русского", - сказал он.
Уильямс сразу добавил: "на самом деле, это не имеет ничего общего с тем, что его не спрашивают. Дело в том, что я делаю свои самые известные хиты."
В треке 2016 года британец поет " " требуется определенный человек с определенной репутацией, чтобы облегчить наличные деньги от всей нации."В сопровождающем музыкальном клипе балерины кружатся вокруг Уильямса в роскошной обстановке.
Прокремлевские СМИ были критичны, предполагая, что Уильямс может быть оскорблен российскими организаторами мероприятия из-за песни.
В ответ Уильямс написал в Twitter в то время, что "эта песня определенно не о господине Путине."
"'Party Like A Russian '" был большим хитом для меня, это был мой самый большой хит здесь, в России, поэтому я очень рад", - сказал Уильямс.
"Я не имел в виду никакого неуважения к нему. Это больше похоже на юмор Монти Пайтона. Я никого не высмеиваю. Это просто поп-музыка."
Уильямс, который ранее выступал на частных вечеринках, организованных состоятельными российскими бизнесменами, сказал, что ему нравится приезжать в Россию.
"Потому что, когда мы выросли, Россия могла бы быть на другой планете", - сказал он. "И затем, вглядываясь за железным занавесом, как это было, как это, вы встречаетесь с людьми, вы получаете возможность испытать культуру, и вы понимаете, что, вы знаете, они просто люди, так же, как я и вы."
Уильямс сказал, что выступление на церемонии открытия Кубка мира было честью.
"Что-то подобное происходит, и вы ущипните себя", - сказал он. "Я снова щипаю себя... И я просто не хочу слишком перегружаться, потому что я знаю, насколько велика сцена."
Выступление состоится за полчаса до того, как Россия столкнется с Саудовской Аравией в матче открытия турнира на Московском стадионе "Лужники".
Ось тема.
Данная информация была в программе "Инсайдер". Отмечается, что евгений муравьед также хвастал, что был дружен с начальником охраны этого продажного экс-премьера.
Парламентарий Борислав Береза в Facebook заяил, что ждет реакцию компетентных органов на это заявление, и ждёт эту реацию до сих пор.
Похоронит ли это мураевскую прокремлёвскую партию "Жизнь" для сепаратистов, вряд ли, но такое признание объясняет почему сбежавший янычар Азаров даёт продажному муравьеду огромные бабки на содержание украинофобского канала NewsOne и новый антиукраинский политпроект. Видимо рассчитывается с муравьедом по полной".
Много уже посадили по статье "Гос измена"?
Труханову вернули загранпаспорт. Вся рыговская банда на воле и крутит дули.
Лохопипл за нос водят, а тем временем Свинорох уже успел намутить с законом про АКС - У схваленому Верховною Радою законі "Про Вищий антикорупційний суд", який напередодні підписав президент України Петро Порошенко, "підмінили" апеляцію у справах НАБУ, які вже розглядаються у судах.
Соевые наперсточники в своем репертуаре.
Следим за воровитыми соевыми ратыцями.
поинтересуйтесь, до чего дожили на паРаше и оккупированных территориях эти прежде широко известные в Украине люди. жалкие, ничтожные шавки у рашистской мрази.
а в Украине их всяк знал, они чего-то да стояли.
незавидна судьба предателей, запроданцiв и рашистских подстилок.))
А потом очень долго будут искать.
В прошлое воскресенье думал послушать что в ТСН-тиждень или ФАКТИ-тиждень за мУрОева скажут. Ни хрена, как будто это не резонанс, как будто так и нужно.
Что по пинчуковскому ictv это будут показывать - сомневался, но 1+1(который когда-то считал чуть ли не самым объективным и независимым каналом) обойдет это своим вниманием - не ожидал.