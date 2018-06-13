EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1708  50
Все про:ГПУ (8706) СБУ (12589) Мураев (46)

 "Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ

Уголовное производство о совершении внефракционным народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступления, предусмотренного статьей "государственная измена", передано для расследования в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщили в среду "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ

"Дело передано из Генпрокуратуры в СБУ", - рассказали в пресс-службе СБУ, не уточнив пока каких-либо подробностей относительно расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канал NewsOne участвовал в раскрутке темы "протоколов Афанасьева" не менее, чем его владелец Мураев, - "Детектор медиа"

6 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей". Также парламентская группа "Еврооптимисты" заявила, что не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым.

Источник: https://censor.net.ua/n3071304
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прошли те времена когда можно было городить все что попало и прятаться за неприкосновенностью
 показать весь комментарий
 
 
В СБУ -- ему будет БЕЗОПАСНЕЕ -- а то ФСБ грохнет невзначай в знак глубокой любви -- но ради дела ....
 показать весь комментарий
 
 
НАКОНЕЦ ТО...
а я все думала, ну когда ж уже !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ксения! Можно вопрос? А Вы смотрели его интервью 112-му каналу? Где в его словах преступление? Какую статью и какого Закона Украины, он нарушил? За что его привлекают?
 показать весь комментарий
 
Не дивились. Але я знаю що то за істота.
Батя його чекає коли ваш путлір "наведет порядок в Укратне"
хай спробує...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А посмотрите. Все эти заявления депутатов РАДы, чиновников, в суде, даже если он и будет не стоят абсолютно ничего. Потому-что похоже никто не смотрел интервью Мураева.
 показать весь комментарий
 
Нельзя привлечь к ответственности человека лишь по одной причине - "Я знаю что он за человек"! В Европе это не основание для привлечения к ответственности! Любой! Даже административной!
 показать весь комментарий
 
У вас є. Отже буде і в нас- виключно для кацапів та підкацапників.
 показать весь комментарий
 
Ой! Тема с Роби Уильямсом пропала! А я так хотел прокомментировать! А знаете почему? Вот его интервью Рейтерс! Неужели цензор постесняется такое печатать?
Выступая перед Reuters во вторник после репетиции шоу, Уильямс сказал, что будет исполнять "Попурри, шведский стол моих лучших хитов" вместе с русской сопрано Аидой Гарифуллиной.
"Я бы хотел устроить вечеринку, как русский."К сожалению, меня попросили не делать вечеринку, как русского", - сказал он.
Уильямс сразу добавил: "на самом деле, это не имеет ничего общего с тем, что его не спрашивают. Дело в том, что я делаю свои самые известные хиты."
В треке 2016 года британец поет " " требуется определенный человек с определенной репутацией, чтобы облегчить наличные деньги от всей нации."В сопровождающем музыкальном клипе балерины кружатся вокруг Уильямса в роскошной обстановке.
Прокремлевские СМИ были критичны, предполагая, что Уильямс может быть оскорблен российскими организаторами мероприятия из-за песни.
В ответ Уильямс написал в Twitter в то время, что "эта песня определенно не о господине Путине."
"'Party Like A Russian '" был большим хитом для меня, это был мой самый большой хит здесь, в России, поэтому я очень рад", - сказал Уильямс.
"Я не имел в виду никакого неуважения к нему. Это больше похоже на юмор Монти Пайтона. Я никого не высмеиваю. Это просто поп-музыка."
Уильямс, который ранее выступал на частных вечеринках, организованных состоятельными российскими бизнесменами, сказал, что ему нравится приезжать в Россию.
"Потому что, когда мы выросли, Россия могла бы быть на другой планете", - сказал он. "И затем, вглядываясь за железным занавесом, как это было, как это, вы встречаетесь с людьми, вы получаете возможность испытать культуру, и вы понимаете, что, вы знаете, они просто люди, так же, как я и вы."
Уильямс сказал, что выступление на церемонии открытия Кубка мира было честью.
"Что-то подобное происходит, и вы ущипните себя", - сказал он. "Я снова щипаю себя... И я просто не хочу слишком перегружаться, потому что я знаю, насколько велика сцена."
Выступление состоится за полчаса до того, как Россия столкнется с Саудовской Аравией в матче открытия турнира на Московском стадионе "Лужники".
 показать весь комментарий
 
с Лусваргой будут в Лавре нычковаться..
 показать весь комментарий
 
 
А пан Аваков колысь назвал майдановцев и украинских патриотов Полищука и Медведька террорыстамы-убийцами (Бузины) и держал их год в буцегарне. Ему за это шото будет?
 показать весь комментарий
 
 
Не. Я конечно не защитник рыгака Мураева, как и любого другого, от создателя этой антиукраинской партии до последнего районного ляйтера ПР, но Мураев ляпнул, что для кого-то Сенцов герой, а для кого-то террорист. Может он имел в виду кацапов (хотя вряд ли, но адвокаты докажут это в минуту и прокуратура сядет на задницу в этом деле). Но дело в том, что в Украине спокойно ползают те, кто называют террористом Бандеру, и некоторые из них даже сидят в парламенте, и даже в БудкеПП. Почему бы и их в таком случае не брать за жопу?
 показать весь комментарий
 
 
так вони ж влада, і своїх не відають! це ж не Сінгапур!
 показать весь комментарий
 
 
Полищука арестовали 18 июня и выпустили 23 июня 2015 года. За него Тамразов 5 миллионов заплатил. "Справу Мураєва" передали з ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 8327
 показать весь комментарий
 
А кто ж спорит. Но год ведь сидели оболганные
 показать весь комментарий
 
п"яту кацяпську колону треба виводити з інформаційного поля України! "Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 1882
 показать весь комментарий
 
 
"Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ- .а потом можно и в прессу где печатают некрологи
 показать весь комментарий
 
 
От сепара Мураева, меня лично, тошнило до блевоты, но... опять до мелкой сошки доепались, на потребу элехторату. Мелковата птичка будет. Доп, Геп, Фантомасов, Киваловых, Боек и Новинских и пр. никто не трогает, хотя там "подвигов", Мураеву нехер делать.
 показать весь комментарий
 
 
Из этого хлопца искусственно лепят гиганта мысли и нового лидера, как из г... пулю.
 показать весь комментарий
 
Та давайте вже йому мідаль. Бо модель ми знаємо: звинувачення, суд, виправдання, відшкодування.
 показать весь комментарий
 
 
После судов Кернеса уже ни во что не верится.... А так хочется верить..... "Справу Мураєва" передали з ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 9706
 показать весь комментарий
 
 
Сильна реклама перед виборами......................
 показать весь комментарий
 
 
а може буде першим зрадником якого публічно засудили
 показать весь комментарий
 
Цікаво, андруша - хто буде вести твою справу після того як тебе злапають? "Справу Мураєва" передали з ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 8424
 показать весь комментарий
 
 
Та нічого йому не буде! Рошенко своїх неображає! Доказано Кернесом, Трухановим, Злочевским, Добкіним, Ахметовим, Медведчуком та іншими ФСБешниками ! "Справу Мураєва" передали з ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 4099
 показать весь комментарий
 
 
Може не треба його в ГПУ, може просто порехтувати кабіну і викинути з України?
 показать весь комментарий
 
Лютый враг Украины проклятый сепаратист - коллаборационист Е. муравьед признался, что в феврале 2014 года вывозил марионетку )(уйла бывшего премьер-министра продажного кремлёвского холуя Н.Азарова - "кровосисю" из Харькова в фашистскую паРашу в Белгород.
Данная информация была в программе "Инсайдер". Отмечается, что евгений муравьед также хвастал, что был дружен с начальником охраны этого продажного экс-премьера.
Парламентарий Борислав Береза в Facebook заяил, что ждет реакцию компетентных органов на это заявление, и ждёт эту реацию до сих пор.
Похоронит ли это мураевскую прокремлёвскую партию "Жизнь" для сепаратистов, вряд ли, но такое признание объясняет почему сбежавший янычар Азаров даёт продажному муравьеду огромные бабки на содержание украинофобского канала NewsOne и новый антиукраинский политпроект. Видимо рассчитывается с муравьедом по полной".
 показать весь комментарий
 
Будка вытащила очередного кролика из шляпы. Накануне выборов - в самый раз. шоб очередной раз походить по ушам лохотурам, бачте, врах! Боремся, як можем.
Много уже посадили по статье "Гос измена"?
Труханову вернули загранпаспорт. Вся рыговская банда на воле и крутит дули.
Лохопипл за нос водят, а тем временем Свинорох уже успел намутить с законом про АКС - У схваленому Верховною Радою законі "Про Вищий антикорупційний суд", який напередодні підписав президент України Петро Порошенко, "підмінили" апеляцію у справах НАБУ, які вже розглядаються у судах.

Соевые наперсточники в своем репертуаре.
Следим за воровитыми соевыми ратыцями.
 показать весь комментарий
 
 
смешно, но Царев, Колесников и прочие гниды пятой колонны настолько тупы, что не понимают, что на просторах рюзьге мира они становятся автоматически никем и звать их там никак.
поинтересуйтесь, до чего дожили на паРаше и оккупированных территориях эти прежде широко известные в Украине люди. жалкие, ничтожные шавки у рашистской мрази.
а в Украине их всяк знал, они чего-то да стояли.
незавидна судьба предателей, запроданцiв и рашистских подстилок.))
 показать весь комментарий
 
ниче, в понедельник напишут что потеряли...., пока передавали "Справу Мураєва" передали з ГПУ в СБУ - Цензор.НЕТ 8121
А потом очень долго будут искать.
В прошлое воскресенье думал послушать что в ТСН-тиждень или ФАКТИ-тиждень за мУрОева скажут. Ни хрена, как будто это не резонанс, как будто так и нужно.
Что по пинчуковскому ictv это будут показывать - сомневался, но 1+1(который когда-то считал чуть ли не самым объективным и независимым каналом) обойдет это своим вниманием - не ожидал.
 показать весь комментарий
 
Повинна бути, у вироку суду, крім позбавлення волі і конфіскація майна (вкл. телеканалізацію ньюсван)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ
 
 
 
 
 
 вверх