 "Дело Мураева" передали из ГПУ в СБУ

Об этом сообщили в среду "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ

"Дело передано из Генпрокуратуры в СБУ", - рассказали в пресс-службе СБУ, не уточнив пока каких-либо подробностей относительно расследования.

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6 июня депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом.

В свою очередь, коалиция потребовала наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". А премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление Мураева, отметил: "Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры".

В ГПУ заявили, что по факту высказываний Мураева в адрес Сенцова начато уголовное производство по статье "государственная измена".

Вместе с тем, нардеп Егор Соболев ("Самопомич") отказался от участия в эфирах и предоставлении комментариев пророссийскому телеканалу NewsOne из-за высказываний его владельца Мураева: "Я с вами не буду говорить, sorry". Аналогичную позицию занял нардеп Мустафа Найем (БПП): "Я отказываюсь ходить на эфиры NewsOne до официальных извинений Мураева перед Сенцовым и его семьей". Также парламентская группа "Еврооптимисты" заявила, что не будет ходить на эфиры телеканалов NewsOne и "112", пока Мураев не извинится перед Сенцовым.