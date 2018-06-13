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 Европейские парламентарии призвали усилить киберзащиту ЕС от России, Китая и КНДР

Кибератаки России, Китая и Северной Кореи требуют надежного ответа, заявили в одобренной в среду в Страсбурге резолюции депутаты Европейского парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Россия, Китай и Северная Корея, а также негосударственные факторы были вовлечены в атаки против критически важных инфраструктур ЕС, массовую слежку за европейскими гражданами, деятельность по кибершпионажу, кампании дезинформации и ограничения доступа к интернету (с использованием вирусов WannaCry, NotPetya)", - говорится в документе, принятом 476 голосами против 151 и 36 воздержавшихся.

В резолюции предлагается создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности.

Ставится цель укрепления стратегических отношений между ЕС и НАТО, так как "ввиду новых гибридных угроз жизненно важно усиливать кибероборону ЕС".

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"Со времени аннексии Крыма в 2014 году темп и содержание сотрудничества между ЕС и НАТО усилились, составляя сегодня не менее 74 совместных акций. Контроль над гибридными угрозами, борьба против кибератак, усиление устойчивости, борьба против терроризма, улучшение сотрудничества в миссиях и операциях, а также военная мобильность представляют конкретные области будущего сотрудничества", - заявил докладчик Европарламента по данному вопросу Иоан Мирча Пашку.

Источник: https://censor.net.ua/n3071302
 
   
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