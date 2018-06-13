 В суде прошли дебаты по жалобе на условный приговор Крысину по делу об убийстве журналиста Веремия. ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания

На сегодняшнем заседании в Апелляционном суде Киева проходят судебные дебаты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дело "титушковода" Крысина: суд отказал адвокатам в отводе судьи Леонтюк. ФОТОрепортаж

В зале суда присутствует сам Крысин, его адвокаты, представители стороны обвинения, а также адвокаты потерпевших.

Судья по делу - Николай Ященко.

Согласно законодательству, судебные дебаты - последняя стадия судебного процесса перед тем, как суд пойдет в совещательную комнату для принятия решения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП уволил судью Линника, давшего "титушководу" Крысину условный срок

По состоянию на 16.50 дебаты завершились. Со своим последним словом выступил и Юрий Крысин.

"Свою вину признаю. Прошу приговор Шевченковского суда оставить без изменений", - сказал Крысин.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Смотрите также: Приговор Крысину, который ранее опубликовал Цензор.НЕТ, засекретили. ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.