 Экс-наемник РФ, четыре года прятавшийся в храме, задержан в Славянске, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Весной 2014 житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. 38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж.

Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды НВФ и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.