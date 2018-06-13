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 Экс-наемник РФ, четыре года прятавшийся в храме, задержан в Славянске, - Нацполиция

Участковые офицеры Славянского отдела полиции задержали жителя поселка Крестище за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Весной 2014 житель Славянского района бросил жену с четырьмя детьми и присоединился к боевикам. 38-летний мужчина признался правоохранителям, что рыл окопы и осуществлял незаконную фильтрацию - выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж.

Во время освобождения города пособник террористов испугался за свое будущее, покинул ряды НВФ и стал жить при храме, надеясь, что его не найдут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший наемник РФ с позывным Чапаев сдался полиции на Донетчине

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3071299
 
   
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Цікаво - якої конфесії цей храм? Може крішнаїти прихистили?
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Чому СБУ досі не перевірила всі храми по Україні та всіх священників та ченців, а також тих хто живе при церквах та монастирях. Кожен храм чи культова споруда мають подавати списки людей які живуть в храмах, в монастирях чи на території храмів та монастирів! За це мають нести відповідальність священники та ченці.
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Наверное, адвентисты 7-го дня. Может, Церковь Летающего Макаронного Монстра?
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харе пу харе кириллл Экс-наемник РФ, четыре года прятавшийся в храме, задержан в Славянске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6884 мантры там одни ну и поклонение линагмоподобному сыну крышны от вишны
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Тобі то не знати, в схронах якого паханату феесбешні пОпи переховують терористів і державних злочинців.
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Да ладно врать то.
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***
отец Евпатий под кагором
опасен даже просто так.
а уж когда кадилом машет...
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Сдох режиссер Станислав Говорухин,редкий негодяй обсиравший Украину не один раз.земля стеклоВАТОй ублюдку
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В окупованому Криму на прохідній Керченського моста загорівся пасажирський автобус.
Загинув водій.
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Оооо, спасибо тебе за новость хорошую, пусть горит в аду мразь путикантропическая.
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Браво маэстро! Это лучшее, чем он мог сделать для украинцев.
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РАБссия Крысиная много чего натворила со времен Шариковщины в 1917 году.Хватит на 100 веков для страны Мавзолейных ДУРАКОВ,не гениев... Екс-найманця РФ, який чотири роки ховався в храмі, затримано в Слов'янську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1867
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відмажеться) від цугундера!
окопи рив і на блок-посту стояв!
а з автоматами тільки кацяпи бігають? Екс-найманця РФ, який чотири роки ховався в храмі, затримано в Слов'янську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 432
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кого ни поймают - все рыли окопы или стояли на блокпостах без оружия! наверное, не там ловят....(
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Наверное, не там ловят....или не тех кого нужно ловить . А не исключено что совсем не ловят тех которых действительно обязательно надо ловить.?!
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Якщо так довго ховався значить має за собою серйозні гріхи. Треба його кваліфіковано попитати. Екс-найманця РФ, який чотири роки ховався в храмі, затримано в Слов'янську, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5699
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А кто же сука стреляет с недоразвитых территорий. СБУ со своей программой "На тебе чекають вдома" точно получит удар в спину от этих мразей, если начнется кипиш.
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Настоятель храма обязан отвечать за всё, что творится в его храме
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Не біжіть попереду паровоза - база даних у СБУ поповнюється кожен день... Повернулися хлопці з полону - їх розпитують про "новороссів" - хто, де, коли, прізвища, місце народження, проживання, клички, позивні, в яких епізодах знущань приймав участь, що саме робив... Це все накопичується, співставляється. Це, навіть за наявності комп"ютерної сіті - пекельна робота... Промивка золотого піску і то, мабуть, легша...І те, що відпустили за програмю "Тебе ждуть дома" - ще не кінець... Вже не одного, після повернення додому "за сраку взяли", бо "лайно спливло" стосовно нього... Просто подібні речі не афішуються...
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так фільтраційна інформація найцінніша. за совка до 80-х років в газетах писали про знайдених військових злочинцях. проте були і протилежні випадки, наприклад, Іван Демянюк з Дубових Махаринців, що на Вінниччині протягом життя неодноразово був ніс кару не за себе тай помер неборака у похилому віці в німецькій буцигарні через підробні документи совкових кгбістів.
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Можете даже не говорить, какого патриархата эта церковь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-наемник РФ, четыре года прятавшийся в храме, задержан в Славянске, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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