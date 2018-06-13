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Все про:Крым (20162) мобильная связь (302) электроэнергия (172)

 Оккупированный Крым полностью обесточен, не работает мобильная связь

В Крыму произошло масштабное отключение электроэнергии и не работает мобильная связь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

Смотрите: Украина потеряла $100 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе, - Atlantic Council. ВИДЕО

Об отсутствии света "Новой газете" сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.

Корреспондент "Новой газеты" передает, что отключение произошло около 15:00 по московскому времени. Причины аварии пока неизвестны. Получить комментарий представителей "Крымэнерго" "Новой газете" не удалось, так как на полуострове наблюдаются сбои в работе сотовой связи.

РИА Новости также передают, что светофоры в Симферополе не работают, магазины остались без света.\

По данным корреспондента Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.

Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мочи нету терпеть. Уже не дождешься, когда помрешь, – крымчанка о жизни под оккупацией РФ. ВИДЕО

В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Источник: https://censor.net.ua/n3071296
 
   
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Пишуть, шо вати повно в ліфтах застрягло ! Окупований Крим повністю знеструмлено, не працює мобільний зв'язок - Цензор.НЕТ 72
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вполне логично. как ты себе представляешь блекаут с работающими лифтами?
а вообще не смертельно - минут 15-20 на лифт потребуется. лебедкой вытянут.
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странно Окупований Крим повністю знеструмлено, не працює мобільний зв'язок - Цензор.НЕТ 2999 но у меня на заводе сейчас межфазное 385 вольт при полной нагрузки, хотя постоянно было 360-365 вольт))) совпадение?? не думаю
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Те немногие туристы из мордора собирают шмотки и на Кубань, чтобы успеть посмотреть, как их сборную завтра пялить будут саудиты.
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На китайской переноске контакты пригорели?
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Отключение электричества.
Канатная дорога Ай-Петри.
Люди зависли в кабине под самым верхом...
Та то не люди,то кацапи)). 😂...Срочно передайте им - пусть становятся на колени и кричат все дружно из кабины - «пут- Ын введи ток»... 😀
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дааа прям меж ягодиц пусть введёт Окупований Крим повністю знеструмлено, не працює мобільний зв'язок - Цензор.НЕТ 568 им только на пользу))
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им свет не нужен им уйло светит. и воду не вздумайте давать им уйло в рот насцыт
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Видать "камни с неба" чё-то там зацепили... Окупований Крим повністю знеструмлено, не працює мобільний зв'язок - Цензор.НЕТ 5378
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Раніше води не вистачало
А зараз води зовсім немає,
світло зникає
тируст випарувався..
Самі плюси.. Окупований Крим повністю знеструмлено, не працює мобільний зв'язок - Цензор.НЕТ 8996
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заткнитесь свинорылы

Электроснабжение Крымского полуострова было восстановлено сегодня в 16 часов 30 минут, передают корреспонденты 'РГ'. Полуостров был обесточен полтора часа. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, причиной стало отключение автоматики на таманском берегу.
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"Чуть более часа потребовалось специалистам группы "Россети" под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту. Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ "Тамань" в 15.07 мск и вывода из работы двух трансформаторов", - говорится в сообщении компании.

Всё Перемога закончилась.
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запускайте єнота і карабаса)) сьогодні чудовий день)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупированный Крым полностью обесточен, не работает мобильная связь
 
 
 
 
 
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