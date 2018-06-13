 Оккупированный Крым полностью обесточен, не работает мобильная связь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

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Об отсутствии света "Новой газете" сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.

Корреспондент "Новой газеты" передает, что отключение произошло около 15:00 по московскому времени. Причины аварии пока неизвестны. Получить комментарий представителей "Крымэнерго" "Новой газете" не удалось, так как на полуострове наблюдаются сбои в работе сотовой связи.

РИА Новости также передают, что светофоры в Симферополе не работают, магазины остались без света.\

По данным корреспондента Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.

Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

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В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.