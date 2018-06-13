 Оккупированный Крым полностью обесточен, не работает мобильная связь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
Об отсутствии света "Новой газете" сообщают жители Евпатории, Севастополя, Симферополя, Ялты и других городов.
Корреспондент "Новой газеты" передает, что отключение произошло около 15:00 по московскому времени. Причины аварии пока неизвестны. Получить комментарий представителей "Крымэнерго" "Новой газете" не удалось, так как на полуострове наблюдаются сбои в работе сотовой связи.
РИА Новости также передают, что светофоры в Симферополе не работают, магазины остались без света.\
По данным корреспондента Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.
Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.
В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
а вообще не смертельно - минут 15-20 на лифт потребуется. лебедкой вытянут.
Канатная дорога Ай-Петри.
Люди зависли в кабине под самым верхом...
Та то не люди,то кацапи)). 😂...Срочно передайте им - пусть становятся на колени и кричат все дружно из кабины - «пут- Ын введи ток»... 😀
А зараз води зовсім немає,
світло зникає
тируст випарувався..
Самі плюси..
Электроснабжение Крымского полуострова было восстановлено сегодня в 16 часов 30 минут, передают корреспонденты 'РГ'. Полуостров был обесточен полтора часа. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, причиной стало отключение автоматики на таманском берегу.
Всё Перемога закончилась.