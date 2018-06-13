 Состоялись 177 аукционов, на 124 объектах уже начаты строительные работы, - ВСУ отчитались о строительстве жилых комплексов для контрактников

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного квартирного эксплуатационного управления ВСУ полковник Александр Чергинец, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Непосредственно на строительство казарм улучшенного планирования, жилищных комплексов для военнослужащих за контрактом, в бюджете Минобороны на этот год предусмотрены почти 2,3 млрд грн. 1 млрд грн из этой суммы – это средства, которые пришли на счет Минобороны от конфискованного имущества. Строительство уже организовано на территории военных городков по всей территории Украины. В общем планируется построить 184 объекта на 23 тыс. койко-мест в 21 области Украины. Закупка работ по строительству осуществляется через систему ProZorro. Решением министра обороны созданы мобильные группы, которые контролируют соблюдение законодательства при проведении закупок. На сегодняшний день начата процедура закупок по 182 из 184 казарм улучшенного планирования. На сегодняшний день уже состоялись 177 аукционов. Всего 865 компаний приняли участие в отборе. Средняя ожидаемая стоимость одной казармы в соответствии с экспертными отчетами по каждому объекту составляет 17,3 млн грн. Средняя стоимость согласно составленным договорам составила 15,2 млн грн. Экономия благодаря ProZorro составила почти 2 млн грн на одном объекте. Общая фактическая экономия по результатам торгов 120 объектов, по которым уже составлены договора, составила 272,2 млн грн. На 124 объектах уже начаты строительные работы. На 11 объектах уже завершен первый этап строительных работ. Срок строительства одной казармы согласно условиям тендерной документации составляет 210 календарных дней от начала работ. До конца года планируется завершение строительства 129 объектов, по которым заключены договора", - рассказал Чергинец.

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Вместе с тем, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ о финансировании и этапе на котором находятся работы по строительству казарм на полигоне "Широкий лан" Чергинец ответил: "На 365 млн грн заключены договора. Там у нас два подрядчика выполняют работы. На сегодняшний день, по одному профинансированы 115 млн грн, по второму - 132 млн грн. Работы уже ведутся. В планах до конца года закончить первый этап - полностью завершить строительство жилищного комплекса и сопутствующих объектов. Также планируется начать работы по строительству строевого плаца".

В Минобороны также акцентировали, что данный проект строительства жилых комплексов для военнослужащих по контракту является самым масштабным за время независимости Украины.