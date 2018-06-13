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Все про:Кабмин (10514) книги (401) литература (233) премия (269)

 Кабмин назвал лауреатов премии им. Леси Украинки за 2017 год

13 июня правительство приняло постановление о присуждении премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества за 2017 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премия присуждена писательнице Мороз (Морозко) Марии Николаевне за книги "Иван Сирко - великий характерник", "Иван Сирко - прославленный кошевой", повесть "Я влюбилась".

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В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" лауреатом премии стала художница-график Иванова Екатерина Евгеньевна за художественное оформление книг "Идет к нам колядочка", "Песня тоненькой трости" Василия Чухлиба; "Лесной урок" Станислава Шаповалова.

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" премия присуждена главному режиссеру анимационной студии "Новаторфильм" Ковалю Степану Николаевичу за анимационный сериал "Профессионалы".

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Источник: https://censor.net.ua/n3071290
 
 
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Вряд-ли кабминовские воры имеют хоть какое-либо представление о литературе .. Кабмін назвав лауреатів премії ім. Лесі Українки за 2017 рік - Цензор.НЕТ 8199
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин назвал лауреатов премии им. Леси Украинки за 2017 год
 
 
 
 
 
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