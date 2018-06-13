 Кабмин назвал лауреатов премии им. Леси Украинки за 2017 год

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В номинации "Литературные произведения для детей и юношества" премия присуждена писательнице Мороз (Морозко) Марии Николаевне за книги "Иван Сирко - великий характерник", "Иван Сирко - прославленный кошевой", повесть "Я влюбилась".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в несколько раз увеличил госпремии им. Чорновила, Франко, Рыльского и Леси Украинки

В номинации "Художественное оформление книг для детей и юношества" лауреатом премии стала художница-график Иванова Екатерина Евгеньевна за художественное оформление книг "Идет к нам колядочка", "Песня тоненькой трости" Василия Чухлиба; "Лесной урок" Станислава Шаповалова.

В номинации "Кинопроизведения для детей и юношества" премия присуждена главному режиссеру анимационной студии "Новаторфильм" Ковалю Степану Николаевичу за анимационный сериал "Профессионалы".

Также читайте: Государственную литературную премию им. Олеся Гончара получила писательница Пышнюк за книгу "Неразгаданный постскриптум"