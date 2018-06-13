 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Во внутренних инструкциях по безопасности местного МВД также неоднократно упоминается так называемый паспорт болельщика (Fan ID), который должны оформить все зрители, которые пойдут на матчи мундиаля.

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные девайсы могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ-2018. - Ред.)", - говорится в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна - Вестфалии, изданной специально к чемпионату мира в России. Вместо смартфона можно взять старый кнопочный мобильный "без доступа к интернету" и без списка служебных контактов - такой совет, по сообщениям прессы, дали госслужащим власти города Мюльхайм-на-Руре. В администрации города не прокомментировали вопросы DW и попросили обратиться в пресс-службу МВД федеральной земли.

"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны", - рассказал в беседе с DW представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel). В связи с этим Россия и ранее фигурировала во внутриведомственных рекомендациях по безопасности при путешествиях, и именно из-за этого чиновникам советуют оставить свои смартфоны дома. ЧМ-2018 стал поводом для нового напоминания о правилах безопасности при поездках в РФ, уточнил собеседник DW.

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Как уже писала DW, в Германии Россия входит в список порядка 30 "рискованных" стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки (MAD). При поездке в такие страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о своих планах.

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID. Паспорт болельщика - это российское нововведение. Впервые он был опробован на Кубке конфедераций 2017 года в России, до этого на крупных футбольных турнирах ничего подобного не было. Помимо права на посещение матчей, Fan ID позволит поклонникам футбола получить бесплатные железнодорожные билеты для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатно проехать на общественном транспорте в день матча. А что еще актуальнее для иностранцев, с паспортом болельщика возможен безвизовый въезд в РФ.

"Хотя рекламируется безвизовый въезд в РФ, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные", - отмечается в документе немецкого ведомства. При заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных данных в "федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности". И в целом зритель должен согласиться с "использованием и передачей (распространение, предоставление, доступ)" (без указания адресата) своей личной информации российским министерством связи. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

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Все это говорится в графе "Согласие зрителя на обработку персональных данных", напротив которой нужно поставить галочку. Зачастую такие разъяснения никто не читает, потому-то в МВД Северного Рейна - Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников, отметил Тобиас Дункель. "Ведь, как правило, не все на это смотрят, а в итоге потом могут удивиться, куда попали их данные", - продолжил он. Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о предостережении от поездки на ЧМ-2018 речи не идет, добавил Дункель.