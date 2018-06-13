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Все про:Германия (3101) Россия (69614) телефон (179) шпионаж (682) ЧМ-2018 (154)

 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа

В самой густонаселенной федеральной земле Германии, Северном Рейне - Вестфалии, чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время футбольного чемпионата мира, и советуют не брать в Россию электронные девайсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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Во внутренних инструкциях по безопасности местного МВД также неоднократно упоминается так называемый паспорт болельщика (Fan ID), который должны оформить все зрители, которые пойдут на матчи мундиаля.

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные девайсы могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ-2018. - Ред.)", - говорится в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна - Вестфалии, изданной специально к чемпионату мира в России. Вместо смартфона можно взять старый кнопочный мобильный "без доступа к интернету" и без списка служебных контактов - такой совет, по сообщениям прессы, дали госслужащим власти города Мюльхайм-на-Руре. В администрации города не прокомментировали вопросы DW и попросили обратиться в пресс-службу МВД федеральной земли.

"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны", - рассказал в беседе с DW представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel). В связи с этим Россия и ранее фигурировала во внутриведомственных рекомендациях по безопасности при путешествиях, и именно из-за этого чиновникам советуют оставить свои смартфоны дома. ЧМ-2018 стал поводом для нового напоминания о правилах безопасности при поездках в РФ, уточнил собеседник DW.

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Как уже писала DW, в Германии Россия входит в список порядка 30 "рискованных" стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки (MAD). При поездке в такие страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о своих планах.

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID. Паспорт болельщика - это российское нововведение. Впервые он был опробован на Кубке конфедераций 2017 года в России, до этого на крупных футбольных турнирах ничего подобного не было. Помимо права на посещение матчей, Fan ID позволит поклонникам футбола получить бесплатные железнодорожные билеты для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатно проехать на общественном транспорте в день матча. А что еще актуальнее для иностранцев, с паспортом болельщика возможен безвизовый въезд в РФ.

"Хотя рекламируется безвизовый въезд в РФ, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные", - отмечается в документе немецкого ведомства. При заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных данных в "федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности". И в целом зритель должен согласиться с "использованием и передачей (распространение, предоставление, доступ)" (без указания адресата) своей личной информации российским министерством связи. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

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Все это говорится в графе "Согласие зрителя на обработку персональных данных", напротив которой нужно поставить галочку. Зачастую такие разъяснения никто не читает, потому-то в МВД Северного Рейна - Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников, отметил Тобиас Дункель. "Ведь, как правило, не все на это смотрят, а в итоге потом могут удивиться, куда попали их данные", - продолжил он. Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о предостережении от поездки на ЧМ-2018 речи не идет, добавил Дункель.

Источник: https://censor.net.ua/n3071286
 
 
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Тобто німецькі чиновники все ж таки відвідають ЧМ...
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Можно еще посоветовать совесть дома оставить, чтоб не запачкалась.
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совість вже давно виміняли на гроші.
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какие еще гроши? они наоборот платят за это
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і їм платять, щоб вони платили
лобіювання інтересів називається
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боже мой как все запущено... да нет у кацапов столько денег чтобы всем платить, нищие они, голодранцы, "русские центры" закрывают по европе т:к финансирования нет, а вы рассказываете про какие-то лобби
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да что ві гаваріті.. обніщалі
горє то какоє..
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Попробуйте заставить современного человека использовать кнопочный телефон...
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Т.е. немецкие чиновники хотят ехать к пидарасам на ЧМ-2018, но им рекомендуют на всякий случай вставлять себе в зад чепики.
Просто не ездить к пидарасам немцам в голову пока не приходит.
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Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в

Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ

Немецких чиновников призвали не брать на

Немецких чиновников призвали не брать
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Ну так агент КДБ Меркель ітак звіти складає для ФСБ !
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А я говорю - не забудьте взять свои гаджеты и включить GPS - мало ли куда Вас могут упрятать менты, кадыровцы и рядовые алкаши коленовставательной мокши.
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Cпасибо Правому Сектору который профинансировал более 5000 своих бойцов для поездки на ЧМ-2018
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простите! простите! не по теме! только что выскочило
*/*
Территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15:25, сообщает "Крыминформ" со ссылкой на два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы полуострова.
"Лежит все. В причинах разбираемся", - заявил собеседник агентства.
"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение - два часа", - сообщили в "Кубаньэнерго".
Другой источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
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Такая приятная новость всегда и везде по теме! Спасибо!!!
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Хреноватый у тебя стимулятор, всё никак своё "пивное пузу" не победишь.
Да, "пузу" оно такое. Жизнь - боль.
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Уверен на 100% что если бы не было войны на Донбассе и Украина прошла бы на ЧМ, Порох бы с делегацией поехал в Россию несмотря на то что Россия параллельно сносит под фундамент Сирию. И всем бы было пох на проблемы сирийцев, точно так же как иностранцам пох на проблемы Украины.
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_В прошлом веке тупицы также сложа руки сидели, пока разгоралась ВМВ. Итог - 50-80 млн. этих тупиц убиты, и х. з. сколько раненых. Разрушенные города и семьи. На этот раз хорошо если кто-то вообще выживет и сможет возродить человечество... Тупицы категорически отказываются учиться на ошибках предыдущих тупиц.
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И российских СМИ
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В Госдуме призвали российских женщин не вступать в интимные связи с иностранцами на ЧМ.

Депутаты ГД РФ заявили, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях и напомнила опыт Олимпиады-80, который привёл к появлению в России множества матерей-одиночек.
"Эти детишки потом страдают еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать" - заявили депутаты ГД РФ.

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Самое главное вот это: - "Хорошо если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать" Німецьких чиновників закликали не брати на ЧС у Росію гаджети через ризик шпигунства - Цензор.НЕТ 1954
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Сдох Станислав Говорухин.Оедкий негодяй не раз обсиравший Украину.земля стеклоВАТОй ублюдку
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
 
 
 
 
 
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