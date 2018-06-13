EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  4048  19
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (10514) оккупация (6571) Донбасс (16391) деоккупация (322)

 Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкой области) и Новоалександровку (Луганской области) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данные населенные пункты (Гладосово и Травневое – Донецкая область, Новоалександровка – Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположенных на линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков обнародовал стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механізм малих кроків"

Источник: https://censor.net.ua/n3071284
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Посилання на "звізду? Яке прикре самогубство. Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных - Цензор.НЕТ 6422
 показать весь комментарий
 
 
Тсс, я бачив секретні мапи, на них нема рашки. Кабмін вилучив три населені пункти Донбасу з переліку тимчасово окупованих - Цензор.НЕТ 6246
 показать весь комментарий
 
 
так а что тут такого? на учениях они всегда одним махом семерых убивахом.
Это когда дело доходит до реала, то их как не вооруженные всего лишь носимым оружием чечены крошат в фарш в новогоднюю ночь, так аэропорт 8 месяцев берут или по 20 (двадцать) самолетов теряют в Сирии без боя...
 показать весь комментарий
 
 
там ще були надувні танки і сатана 4 Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных - Цензор.НЕТ 8002
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем в Украине....
Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Они спалили тонны топлива и миллионы ржублей, а Гройсман освободил три села...
 показать весь комментарий
 
Будущее...
Российская военная авиация и системы противовоздушной обороны уничтожили корабли и десант условного противника в Крыму.

Кого они там бомбят ? Удивлялись ВСУ въезжая в Крым через Чонгар...
 показать весь комментарий
 
 
Это видать эти твари казламордые будут передавать суверенный украинский Крым назад в Украину где он был до преступной оккупации проклятыми кремлёвскими фашистами . А бомбят так это они свои кацапские военные базы что те не достались Украине..
 показать весь комментарий
 
Широкино
Бердянське
Гладосово
Травневе
Новоолександрівка
Верхньоторецьке
Катеринівка
Новолуганське
 показать весь комментарий
 
Сьогодні, 13 червня 2014 року українські війська визволили Маріуполь від окупантів.

Кабмін вилучив три населені пункти Донбасу з переліку тимчасово окупованих - Цензор.НЕТ 481
 показать весь комментарий
 
 
«Государства-участники ООН должны уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций, против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут равным образом воздерживаться от того, чтобы превратить территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться ООН законной». Вот что можно сказать про временно оккупированные путлинскими фашистами суверенные территории Украины, а член и глубоко в жопу кровавому фюреру - фашисту )(уйлу путлину и всем зомбированным фашизмом кацапам - лапотникам, а не Украинский Крым и Донбасс. Да даже и одного метра святой суверенной украинской земли не видать кровавому московскому агрессору. Нашей родной украинской земли которая рано или поздно обязательно будет освобождена от проклятых российских фашистов - захватчиков.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных
 
 
 
 
 
 вверх