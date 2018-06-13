 Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данные населенные пункты (Гладосово и Травневое – Донецкая область, Новоалександровка – Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположенных на линии соприкосновения.

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