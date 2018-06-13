 Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкой области) и Новоалександровку (Луганской области) из перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Данные населенные пункты (Гладосово и Травневое – Донецкая область, Новоалександровка – Луганская область) внесены в перечень тех, которые расположенных на линии соприкосновения.
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Бердянське
Гладосово
Травневе
Новоолександрівка
Верхньоторецьке
Катеринівка
Новолуганське