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Все про:Россия (69614) санкции (6805) минские соглашения (2429) Мэй Тереза (101)

 Минские соглашения не выполняются, - Великобритания выступает за усиление санкций против РФ

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в среду в парламенте высказалась за ужесточение санкций ЕС в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Страны G7 готовы ввести новые санкции против РФ, - коммюнике

"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что Минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Мэй.

Источник: https://censor.net.ua/n3071278
 
   
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я раніше писав)) і зароз повторюю -
проти кацапів може бути одна протидія - повна ізоляція рососії,
з забороною купівлі у кацапів їх природних ресурсів! Мінські угоди не виконуються, - Мей виступає за посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 3729
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а, прочиталось:" з забороною купівлі кацапів" ...як тож воно? начебто півтораста років вже як заборонили?

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Так то людей 150 лет нельзя покупать. Даже дарить нельзя. А клаптык земли и два рассеянина - можно.
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Я спрашиваю что россия делает как гарант выполнения минских договоренностей.
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Ну, как минимум, не поставлять бандформированиям вооружение, личный состав, боеприпасы, ГСМ и вывести своих военных.
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Гарантированно поставляет в лугандию оружие и ходячее мясо.
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ну да, рузьке, гарант0- агресор, саме тому ви отримаєте нові санкції
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І укропи апстрєлівают мірнає насєлєніє Дамбаза. Так, ватнічєк?
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Взагалі дивують лайкі цій особі.
Раніше воно брало собі ніки ... семікотлов
А люди клюють
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Да. Только пишите правильно, как оно есть по факту:
"Россия гарант минских договоренностей, и участник необъявленной войны против Украины."
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мать Тереза ты наша Мэй!
спасибо, что не забываешь и не поддаешься на липкую ложь раши
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Можете подтереться Минскими соглашениями. и Будапештским меморандумом за одно. Пример КНДР наука для Украины. Сам Доня корейцам кланяется. Современный мир признает только силу. К сожалению Украина благодаря Кравчуку и Кучме свой ядерный щит просрала. Где бы был сейчас хуйло с его "крымнаш" не сдай эти проститутки наше атомный арсенал вонючим кацапам
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якби не було перевороту,то і крим був би наш,і донбас,і не було б стількох біженців,і не було б жертв...ось де першопричина усього,все інше від лукавого
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здається, то андрушик багатокрапочковий
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Маячню верзешь. Ганька, зiзнавайся це ти Мінські угоди не виконуються, - Мей виступає за посилення санкцій проти Росії - Цензор.НЕТ 2995?
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Во дятел! Перевороты у вас, на кацапии! 20 лет правит один и тот же хер, а у них "перевороты" в соседних странах )))) вот дауны
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маячня...україна теж не виконує домовленностей....
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Україномовному дописувачу не подобається, що нахиляють саме росію за невиконання мінських угод?
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Тепер онлайн перекладач може і "нєґра_прєклонних_лєт" з океанії зробити "україномовного. Тому: лише синтаксис нам допоможе впізнати цього "нєґра"
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Эти "негры" задешево остатки совести разбрасывают по укр. сайтам. И ведь спят же, суки, по ночам.
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Да это козломордое с лахты через впн строчит по клаве на подсосе у пригожина блеющее животное.
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Рашистский тролль выходит на новый уровень - пишет по-украински. Есть тут еще аналогичный дебильчик под ником Дима Менделеев.
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та хай чи нахиляють,чи кладуть,аби ми тут відчували справжнє "покращення",а не байки про нього...от піднімуть нам ціну на газ,і будете тішитись санкціями проти рф?так ото ж....медузи,а не народ...їх нагнули нижче плінтуса,а вони про рашу,про вулиці,про вибори...амеби,далі вас вже нікуди гнути...
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Кожного дня в новинах на ЦН є теми, пов'язані з економікою. Там можете досхочу поспілкуватись про ціни на газ та інше подібне.
Крім ціни на газ баготьох людей цікавить коли закінчиться війна, яка забирає людські життя, а не тільки гроші.
Ви маєте право вибору. Не цікава Вам особисто якась тема, просто проходите повз.
В чому проблема?
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Говори за себя, инфузория. И не называй народ медузами, "умник".
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А что надо сделать, чтобы наРассея была довольна? И тогда все будет ок?
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1) Перевірте законність капіталів та нерухомості, що кцпи купили в Королівстві. It's easy.
2)
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Что-то в последнее время я ее путаю с Маргарет Теттчер.
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Треба до окуліста чи до отоларинголога
Бо вона, поки що, не має нічого спільного з МТ. Власне, для МТ ще треба, щоб у США був РР (Роналд Рейґан). Без такої комбінації нічого не вийде.
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Но, согласитесь, по напору на рассею не пасет задних.
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Звісно. Як кажуть, дякуємо їй і за це.
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Дешёвая показуха. Понты для приезжих. Судить надо по результатам. А они отсутствуют. Если путаешь, то это потому что издалека смотришь. Издалека и москаль на человека похож. А ты приглядись внимательно.
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не, Маргарет Тетчер - реально крутая баба была. А эта - так, жалкое подобие. Одна болтовня. Да и Британия сейчас уже не та, что в 80-е.
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А Европу не пугают 4-е украинские АЭС с 15-ю энергоблоками? Мало ли что может быть, в случае попытки Путина захватить Украину. Я пральна рассуждаю?
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да не будет путлер захватывать Украину. Во-первых, кишка тонка - он и Донбасс-то полностью захватить не смог, куда ему вся Украина? А во-вторых, даже если и захватит, то он получит 40 миллионов крайне враждебного населения и партизанскую войну по полной программе.
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пральна,пральна...вони скоро самі того,грати почнуть....спеців немає,а ті .шо лишились,роблять ноги
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Витя, а хоть что-нибудь хорошее про Украину у тебя есть? Или только "переворот", "не народ, а медузы, амебы"? Янык милее твоему сердцу, рассия, "мышебратья"?
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Старая тупой кацапский пердёж ни о чём! Сначала они трындели, что "на Украине умеют только мыть унитазы", а когда Украина прекратила сотрудничество с кацапским впк - оказалось, что ни двигатели к кораблям, ни двигатели к самолётам/вертолётам, ни электронику к ним же, ни двигатели для космических ракет, да нифига вообще высокотехнологичного кацапы не делают, а покупают в Украине ))))
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А ще Будапештський меморандум не виконується. Той самий, що ви підписували.
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anti-colorados
Путин и кадык

За последнее время мы имели возможность наслушаться страшных историй в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами. Джавелины уже по ним стреляли, Абрамсы катаются просто табунами, «Блэквотерс» и «Грейстоун» с темнокожими наемниками просто не выводятся из Авдеевки и они же составляют основной контингент снайперов, которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ, их смущают возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто недолюбливают. И то сказать, когда одвухсотившегося товарища можно легко узнать и отправить на Московию в более или менее приличном виде - одно дело, но когда отработал снайпер, приходится отправлять «всадника без головы», да еще надо и догадаться, кто этот счастливчик, кому выпал досрочный дембель. В общем, действует простое правило, чем больше что-то не нравится противнику, тем больше уверенности в правильности собственных действий. ВО время войны противник должен принимать максимально горизонтальное положение, в деревянном макинтоше и у него непременно должны быть белые тапки, а оркестр - дело вкуса. Посему, такая зависимость естественна.
Поскольку РФ уже пятый год сменила статус, относительно Украины, из потенциального противника на агрессора и оккупанта, то указанное выше правило в полной мере относится к РФ вообще, к ее холуям и в первую очередь - к Путину. Совсем недавно этот маломерный шкет заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как, только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина - воплощение зла. Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том, что лучшей рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали некоторые коллеги и мы не станем развивать именно эту мысль. Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек, в его кресле, никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть на все, кроме Пороха, который и «поссорил два братских народа». Но ведь у нас память же не совсем отшибло? Мы же помним, как именно Путин «дружил» с Украиной до вступления Порошенко в должность президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась оккупация Донбасса и полным ходом шла подготовительная фаза операций по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение в донецком аэропорту тоже произошло без Пороха и зная все это, Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана, как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная к параллельному пространству. Ему, наверное, не докладывают о том, что несколько миллионов украинцев не просто хотели бы вырвать ему кадык самостоятельно, но даже заплатили бы денег за такую возможность. Владимир Владимирович был бы удивлен, если бы кому-то пришло в голову разыграть на аукционе право сделать это собственными руками. Граждане Украины быстро создали бы фонды, в которые понеслись средства, чтобы победил именно их человек, и в отправке плешивого карлика в преисподнюю была бы личная лепта каждого. Мало того, люди вставляли бы чеки с надписью «на кадык Путина» в рамки и показывали бы его своим детям и внукам.
Но это - с одной стороны. Путин, сам того не желая, сделал нам еще одну услугу. Вот этот его текст, насчет «дружбы» и «без Пороха», в исполнении любых украинских персонажей, указывает на то, с чьих рук они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька, а выстроенная в несколько этапов схема, но тем не менее, конечного заказчика текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто.
Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла информация о фактическом заказчике «Брекзит». Примерно те же процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись за российскую дрянь, осевшую там и начавшую давать метастазы «русского мира» прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше носителей лишней хромосомы выкидывается из Польше, тем спокойнее становится обстановка.
Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную завку по поводу Пороха и она стала неким камертоном, по которому легко находить созвучие у нашей дряни. Она теперь вошла в резонанс со своим патроном и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал для известного якутского скульптора.http://defence-line.org/2018/06/putin-i-kadyk/
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зря не дожали РФ в начале 90х. оккупировали б рашку ,был бы у ЭЙРОПЫ газнефть на шару всем бы кацапам работу дали приучили б по человечески жить теперь поздно пить бордоми только ядерный удар по москве сможет остановить кремлевскую хунту
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прутік ,ти шо,обколовся?
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А як там Будапештський меморандум себе почуває, пані Мей?
А санкції посилювати треба, ви праві. тільки ув'язувати їх треба не Мінською змовою.
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кто бы спорил. Много санкций для убийц не бывает.
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Мэй надо быть жестче. Не припоминаю за последние 80 лет такого влияния французов и германии на весь ЕС. Ну и рашу давно пора в стойло ставить. Можно начать с СП2...
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А где вой хуйлопорошенковцев, что минску альтернативы нет ?
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ты ж усадил свою жепу в тёплый диван и воевать не хо, вот и захлопни хлеборезку и радуйся, что минску альтернативы нет
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Все-таки странно, англичане монархисты, но при этом намного более приличные люди, чем демократические правители Германии и Франции. Браво, премьер-министр Тереза Мэй, Вы достойно представляет свою нацию и Вашу королеву.
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Акции "Россвазелинпрома" будут дороже биткоина...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинские соглашения не выполняются, - Великобритания выступает за усиление санкций против РФ
 
 
 
 
 
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