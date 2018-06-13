 Минские соглашения не выполняются, - Великобритания выступает за усиление санкций против РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что Минские соглашения не выполняются, и я естественно думаю, что есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим", - сказала Мэй.
проти кацапів може бути одна протидія - повна ізоляція рососії,
з забороною купівлі у кацапів їх природних ресурсів!
Раніше воно брало собі ніки ... семікотлов
А люди клюють
"Россия гарант минских договоренностей, и участник необъявленной войны против Украины."
спасибо, что не забываешь и не поддаешься на липкую ложь раши
Крім ціни на газ баготьох людей цікавить коли закінчиться війна, яка забирає людські життя, а не тільки гроші.
Ви маєте право вибору. Не цікава Вам особисто якась тема, просто проходите повз.
В чому проблема?
2)
Бо вона, поки що, не має нічого спільного з МТ. Власне, для МТ ще треба, щоб у США був РР (Роналд Рейґан). Без такої комбінації нічого не вийде.
Путин и кадык
За последнее время мы имели возможность наслушаться страшных историй в исполнении различных военных преступников оккупационных войск РФ на Донбассе, которые вжились в образ клоунов с разговорными номерами. Джавелины уже по ним стреляли, Абрамсы катаются просто табунами, «Блэквотерс» и «Грейстоун» с темнокожими наемниками просто не выводятся из Авдеевки и они же составляют основной контингент снайперов, которые приносят в голову оккупанта весомые мысли. Из всего этого следует, что противнику очень не нравится артиллерийский огонь ВСУ, их смущают возможности наших танкистов, а снайперов они просто открыто недолюбливают. И то сказать, когда одвухсотившегося товарища можно легко узнать и отправить на Московию в более или менее приличном виде - одно дело, но когда отработал снайпер, приходится отправлять «всадника без головы», да еще надо и догадаться, кто этот счастливчик, кому выпал досрочный дембель. В общем, действует простое правило, чем больше что-то не нравится противнику, тем больше уверенности в правильности собственных действий. ВО время войны противник должен принимать максимально горизонтальное положение, в деревянном макинтоше и у него непременно должны быть белые тапки, а оркестр - дело вкуса. Посему, такая зависимость естественна.
Поскольку РФ уже пятый год сменила статус, относительно Украины, из потенциального противника на агрессора и оккупанта, то указанное выше правило в полной мере относится к РФ вообще, к ее холуям и в первую очередь - к Путину. Совсем недавно этот маломерный шкет заявил о том, что желает дружить с Украиной просто невыносимо как, только без Порошенко. Порошенко, со слов Путина - воплощение зла. Уже одна эта характеристика автоматом запускает мысль о том, что лучшей рекламы Пороху просто не найти. Об этом уже писали некоторые коллеги и мы не станем развивать именно эту мысль. Но сам Путин сказал вещи, которые здравомыслящий человек, в его кресле, никогда бы не озвучил. Оказывается, Путин готов плюнуть на все, кроме Пороха, который и «поссорил два братских народа». Но ведь у нас память же не совсем отшибло? Мы же помним, как именно Путин «дружил» с Украиной до вступления Порошенко в должность президента. До этого момента уже был оккупирован Крым, началась оккупация Донбасса и полным ходом шла подготовительная фаза операций по оккупации Харькова и Одессы. То самое первое крупное сражение в донецком аэропорту тоже произошло без Пороха и зная все это, Путин выдает подобные вещи. В общем, реклама Пороха засчитана, как еще раз показана геопозиция нацлидера Московии, отнесенная к параллельному пространству. Ему, наверное, не докладывают о том, что несколько миллионов украинцев не просто хотели бы вырвать ему кадык самостоятельно, но даже заплатили бы денег за такую возможность. Владимир Владимирович был бы удивлен, если бы кому-то пришло в голову разыграть на аукционе право сделать это собственными руками. Граждане Украины быстро создали бы фонды, в которые понеслись средства, чтобы победил именно их человек, и в отправке плешивого карлика в преисподнюю была бы личная лепта каждого. Мало того, люди вставляли бы чеки с надписью «на кадык Путина» в рамки и показывали бы его своим детям и внукам.
Но это - с одной стороны. Путин, сам того не желая, сделал нам еще одну услугу. Вот этот его текст, насчет «дружбы» и «без Пороха», в исполнении любых украинских персонажей, указывает на то, с чьих рук они кормятся. Это может быть не прямой подсос из российского кошелька, а выстроенная в несколько этапов схема, но тем не менее, конечного заказчика текста, идентичного путинскому, обнаружить уже совсем просто.
Кстати, именно к такому выводу уже приходят в Англии, где пошла информация о фактическом заказчике «Брекзит». Примерно те же процессы идут сейчас и в Польше, где спецслужбы наконец-то взялись за российскую дрянь, осевшую там и начавшую давать метастазы «русского мира» прямо там. Что характерно, сами поляки с удивлением обнаруживают, как быстро угасают антиукраинские или антигерманские темы из социальных сетей и из прессы. Причем, чем больше носителей лишней хромосомы выкидывается из Польше, тем спокойнее становится обстановка.
Отсюда следует простой и логичный вывод. Путин показал эталонную завку по поводу Пороха и она стала неким камертоном, по которому легко находить созвучие у нашей дряни. Она теперь вошла в резонанс со своим патроном и пришло время собирать эти камни. Вернее, не камни, а материал для известного якутского скульптора.http://defence-line.org/2018/06/putin-i-kadyk/
А санкції посилювати треба, ви праві. тільки ув'язувати їх треба не Мінською змовою.