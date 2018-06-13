 Сенцов из тюрьмы помогает в подготовке спектакля и экранизации своей пьесы, - Паленчук

Об этом рассказала украинская кинопродюсер, подруга Сенцова Анна Паленчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.TV.

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"Пьеса самом деле фантастическая, она утопическая. Каждый образованный человек знает роман Джорджа Оруэлла "1984", и пьеса Олега Сенцова больше поражает, чем тот роман ", - рассказала Паленчук.

Сенцов писал пьесу до заключения, а правил уже в тюрьме. Герои произведения не имеют имен, а только номера - от 1 до 10. В вымышленном мире главным является Ноль. Среди других персонажей - часовые, которые говорят номерам когда есть, ложиться спать, бегать. Вся жизнь номеров подчинена строгим правилам, но в один момент порядок ломается.

В мире появляется младенец, которого называют 11, и он помогает другим почувствовать эмоции. После этого цифры решают пойти против правил.

"Пьеса действительно пророческая. Для меня она об обществе, которое живет в условных правилах, которые придумал один человек. Для нас эта пьеса также близка, это констатация того, чтобы мы помнили, в каком режиме мы могли бы жить, если бы не воля народа, если бы не Майдан, который смог остановить этот режим, что на нас надвигался ", - говорит кинопродюсер.

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В работе над постановкой пьесы дает свои рекомендации, вносит коррективы по переписке.

"Кроме того, у меня возникла идея сделать экранизацию пьесы, написала об этом Олегу - ему идея понравилась. Я его приобщаю к тому, чтобы он вместе с нами об этом думал, пишу в письмах, как это будет выглядеть, кто может играть, а он мне отвечает, пишет о декорациях, костюмах. Мы в постоянной творческой коллаборации. Я понимаю, что моя задача сейчас - поддерживать его постоянным погружением в работу над его собственной пьесой ", - рассказывает Анна Паленчук.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.