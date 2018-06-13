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 Политика Украины, За рубежом
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 Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

В Европейском парламенте в рамках пленарной сессии прошло голосование по третьей программе макрофинансовой помощи для Украины, предполагающей выделение EUR1 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.

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Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3071262
 
 
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Вот когда выделят микрофинансовую помощь на пенсии родителей заробитчан, тогда будет всё в норме, ведь не заробитчанам долг отдавать...
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пусть не выделяют, громадськие организации отпишите пожалуйста, европейскому парламенту, шо народ Украины помощь возвращать не будет
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да пофиг, главное предупредить, шоб усе было по честному

ГО европейскому парламенту, открытым письмом
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УССР себя обеспечивала,а теперь только ЕС и МВФ содержит,настоящая перемога
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їх , бригаду Мінстець , утримують громадяни України зі своїх податків .
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Что значит помощи? Ето КРЕДИТ - его нужно будет отдавать....
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За прошедший год страна вернула МВФ $1,268 млрд по предыдущим долгам, то есть перечислила больше денег, чем получила от Фонда.
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Хто б що не говорив - наполягаю Трамп (і Штати) - МОЛОДЦІ.

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Почему новость не выделена жирным? Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины - Цензор.НЕТ 1513
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так говорили что ворам денег не дают...
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Проценты отдавать будут не они лично. Кредиторам все-равно с кого получать.
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при выдаче учитывается и фактор возвратности, значит есть расчет что помощь пойдет на пользу.
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Капля в море,- дорог нету,инфраструктура плачевная
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Нюююю, раз на рехформи то капець лярду...
Порно...ойц порохоботам крихти з Мальдивського столу дістануться теж..
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"Миллиард в обмен на е-декларации: ЕС уберет
"..Что должна сделать Украина ?Первое и ключевое условие для получения средств ЕС - возобновление сотрудничества Украины с МВФ.." (с)
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шокориги сьогодні бухають-святкують... офшори на низькому старті
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навіщо нам ті кошти - стимулювати європейську промисловість ?!

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 вертолетами компании "Airbus Helicopters"
"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллиона евро.Источник: https://censor.net.ua/n3068617
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины
 
 
 
 
 
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