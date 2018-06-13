 Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.
Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.
ГО европейскому парламенту, открытым письмом
Порно...ойц порохоботам крихти з Мальдивського столу дістануться теж..
"..Что должна сделать Украина ?Первое и ключевое условие для получения средств ЕС - возобновление сотрудничества Украины с МВФ.." (с)
Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 вертолетами компании "Airbus Helicopters"
"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которой около 551 миллиона евро.Источник: https://censor.net.ua/n3068617