 Европарламент утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Европарламентарии утвердили пакет дальнейшей макрофинансовой помощи для Украины: поддержали - 527, высказались против -124 , воздержались - 29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отмена моратория на продажу земли крайне важна для предоставления кредитов Украине, - ВБ

Ранее Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Это третий пакет финансовой помощи украинским властями от ЕС с 2014 года. В 2014 году ЕС направил Украине помощь в размере EUR1,6 млрд, в 2015-м - EUR1,8 млрд.