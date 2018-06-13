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Все про:Канада (1098) Мексика (66) США (13805) футбол (2940) ЧМ (43)

 Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Такое решение было принято в среду на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединенная заявка получила 67% голосов участников конгресса.

На проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко.

Чемпионат мира 2022 года, как известно, примет Катар.

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Мексика дважды принимала Мундиаль - в 1970 и 1986 гг., США были хозяевами чемпионата мира 1994 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3071261
 
 
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США, Канада и Мексика - Нищеброды! Не могут самостоятельно провести Чемпионат-2026! На троих расписали заявку! И соревновались с кем? С Марокко!
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Все это будет уже не то!
Сегодня, новость на одном из расейских сайтов:
"Великий мундиаль. Открытие ЧМ-2018 посетят десятки глав государств".
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Я так розумію, що 4 збірні автоматично отримують путівку на ЧС - три господарі + діючий чемпіон.
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Цензор.НЕТНовостиСпортЧемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике
 
 
 
 
 
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