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 Политика Украины, Общество
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Все про:диаспора (227) ЧМ-2018 (154) Конгресс украинцев Канады (19) политзаключенные (799) Грод (5)

 "RedCard4Putin": Украинцы диаспоры проведут кампанию в поддержку политзаключенных, - Грод

Украинцы диаспоры запускают медиа-кампанию "Красная карточка путинскому режиму" (RedCard4Putin) для освобождения политических заключенных в РФ, сообщил глава Международной коалиции по правам человека и вице-президент Всемирного Конгресса украинцев Павел Грод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Red card campaign это международная кампания с требованием давления на Россию для освобождения политических заключенных, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный порядок", - сказал П.Грод на презентации кампании в среду в Киеве.

В течение месяца, организаторы из Всемирного конгресса украинцев, Конгресса украинцев Канады, Украинского конгрессового комитета Америки, союза украинцев Великобритании и Центрально-Восточного европейского совета планируют выпустить "расследования или "красные карточки" для путинского режима", опубликовать аналитические материалы и видео о преступлениях Кремля в Украине и странах Запада.

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Кроме того, планируют провести серию флешмобов и глобальную информационную кампанию в поддержку украинских политзаключенных.

"Продолжается голодовка Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы видим, что он готов продолжать до смерти. И очень важно, чтобы мы как международное сообщество не опускали руки и защищали права его и других, и спасли жизнь Сенцова", - подчеркнул П.Грод.

По его словам, активисты из более чем 53 стран мира уже присоединились к кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3071255
 
 
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Проводят кампанию, а не компанию.
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ТРЕТЬИ сутки Петицию подписывают люди всех стран и народов Земли.

Петиция в Конгресс США
о признании Президента РФ Владимира Путина военным преступником

Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
======

и кто только НЕ-пиарился в Украине по зомбоящику
на героизме Сенцова, Кольченко и других Патриотов Украины :
и само пэдрасто мальдиванское, и госькагнойное, и сабачатина ...

а кто из Вас, читатели Цензора, видел\слышал инфу об этой Петиции
по зомбоящику пэдраста и его прохY%ляцких подельников-олигархов ?

никто ! патамушта
от этой Петиции сексот`о лалито хезается вместе со своим хозяином хY%лом.
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"RedCard4Putin": Украинцы диаспоры проведут кампанию в поддержку политзаключенных, - Грод
 
 
 
 
 
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