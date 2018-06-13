 "RedCard4Putin": Украинцы диаспоры проведут кампанию в поддержку политзаключенных, - Грод

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Red card campaign это международная кампания с требованием давления на Россию для освобождения политических заключенных, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный порядок", - сказал П.Грод на презентации кампании в среду в Киеве.

В течение месяца, организаторы из Всемирного конгресса украинцев, Конгресса украинцев Канады, Украинского конгрессового комитета Америки, союза украинцев Великобритании и Центрально-Восточного европейского совета планируют выпустить "расследования или "красные карточки" для путинского режима", опубликовать аналитические материалы и видео о преступлениях Кремля в Украине и странах Запада.

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Кроме того, планируют провести серию флешмобов и глобальную информационную кампанию в поддержку украинских политзаключенных.

"Продолжается голодовка Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы видим, что он готов продолжать до смерти. И очень важно, чтобы мы как международное сообщество не опускали руки и защищали права его и других, и спасли жизнь Сенцова", - подчеркнул П.Грод.

По его словам, активисты из более чем 53 стран мира уже присоединились к кампании.