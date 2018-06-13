 "RedCard4Putin": Украинцы диаспоры проведут кампанию в поддержку политзаключенных, - Грод

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Red card campaign это международная кампания с требованием давления на Россию для освобождения политических заключенных, остановить военную агрессию, ужасные нарушения прав человека и постоянные попытки подорвать международный порядок", - сказал П.Грод на презентации кампании в среду в Киеве.
В течение месяца, организаторы из Всемирного конгресса украинцев, Конгресса украинцев Канады, Украинского конгрессового комитета Америки, союза украинцев Великобритании и Центрально-Восточного европейского совета планируют выпустить "расследования или "красные карточки" для путинского режима", опубликовать аналитические материалы и видео о преступлениях Кремля в Украине и странах Запада.
Кроме того, планируют провести серию флешмобов и глобальную информационную кампанию в поддержку украинских политзаключенных.
"Продолжается голодовка Олега Сенцова и других политзаключенных. Мы видим, что он готов продолжать до смерти. И очень важно, чтобы мы как международное сообщество не опускали руки и защищали права его и других, и спасли жизнь Сенцова", - подчеркнул П.Грод.
По его словам, активисты из более чем 53 стран мира уже присоединились к кампании.
Проводят кампанию, а не компанию.
Петиция в Конгресс США
о признании Президента РФ Владимира Путина военным преступником
Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-president-russian-federation-putin-vv-war-criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
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и кто только НЕ-пиарился в Украине по зомбоящику
на героизме Сенцова, Кольченко и других Патриотов Украины :
и само пэдрасто мальдиванское, и госькагнойное, и сабачатина ...
а кто из Вас, читатели Цензора, видел\слышал инфу об этой Петиции
по зомбоящику пэдраста и его прохY%ляцких подельников-олигархов ?
никто ! патамушта
от этой Петиции сексот`о лалито хезается вместе со своим хозяином хY%лом.
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