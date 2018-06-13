 Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске, - Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.
На юбилейном 1000м заседании контактной группы было принято знаковое решение собраться ещё раз...