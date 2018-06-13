 Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске, - Олифер

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

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