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 Политика Украины
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 Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске, - Олифер

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины начала свое заседание в среду в Минске (Беларусь).

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала Олифер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071249
 
 
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це тонкий натяк на вже заморожений конфлікт на Донбасі ...
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Вот как-то совершенно похрен уже.

На юбилейном 1000м заседании контактной группы было принято знаковое решение собраться ещё раз...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске, - Олифер
 
 
 
 
 
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