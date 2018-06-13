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 С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции сил ООС: применяют запрещенное вооружение, двое украинских воинов ранены, - Минобороны

На Донбассе с начала среды наемники РФ 8 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, двое военных получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"От полуночи и до 09.00 утра уже зафиксированы 8 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В частности, ночью, на Луганском направлении, позиции защитников вблизи Новотошковского и Новоалександровки были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Были зафиксированы 25 разрывов мин. А на рассвете, вблизи Новотошковского, противник из артиллерийских систем 122-го калибра выпустил по нашим позициям 6 снарядов. Отмечу, что украинские защитники открывали ответный огонь. Все попытки противника продвинуться в глубь нашей обороны оставались нереализованными. Остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась ночью на Донецком направлении, а именно в районе Широкино и Гнутово. Сообщаем также, что с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников", - сказано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071243
 
 
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Оккупанты исчерпали водный ресурс в Крыму , вот и пытаются проторить себе дорогу в Крым через Мариуполь !
Т.е. фактически пресной воды под землей, которую можно нормально использовать только в бытовых нуждах, там уже не осталось. И уже на протяжении прошлого и этого года поступает информация о том, что в Армянске, в Красноперекопске, в Керчи и в других населенных пунктах севера Крыма из крана течет непонятная цветная жидкость или же соленая вода, и зачастую выпадают водоросли. Пресные горизонты замещаются соленой водой, соответственно воды уже не хватает и на бытовые нужды, не говоря об агробизнесе !
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Раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции сил ООС: применяют запрещенное вооружение, двое украинских воинов ранены, - Минобороны
 
 
 
 
 
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