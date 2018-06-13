 С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции сил ООС: применяют запрещенное вооружение, двое украинских воинов ранены, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"От полуночи и до 09.00 утра уже зафиксированы 8 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В частности, ночью, на Луганском направлении, позиции защитников вблизи Новотошковского и Новоалександровки были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Были зафиксированы 25 разрывов мин. А на рассвете, вблизи Новотошковского, противник из артиллерийских систем 122-го калибра выпустил по нашим позициям 6 снарядов. Отмечу, что украинские защитники открывали ответный огонь. Все попытки противника продвинуться в глубь нашей обороны оставались нереализованными. Остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась ночью на Донецком направлении, а именно в районе Широкино и Гнутово. Сообщаем также, что с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников", - сказано в сообщении.
Т.е. фактически пресной воды под землей, которую можно нормально использовать только в бытовых нуждах, там уже не осталось. И уже на протяжении прошлого и этого года поступает информация о том, что в Армянске, в Красноперекопске, в Керчи и в других населенных пунктах севера Крыма из крана течет непонятная цветная жидкость или же соленая вода, и зачастую выпадают водоросли. Пресные горизонты замещаются соленой водой, соответственно воды уже не хватает и на бытовые нужды, не говоря об агробизнесе !