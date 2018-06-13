 С начала суток наемники РФ 8 раз обстреляли позиции сил ООС: применяют запрещенное вооружение, двое украинских воинов ранены, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"От полуночи и до 09.00 утра уже зафиксированы 8 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. В частности, ночью, на Луганском направлении, позиции защитников вблизи Новотошковского и Новоалександровки были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Были зафиксированы 25 разрывов мин. А на рассвете, вблизи Новотошковского, противник из артиллерийских систем 122-го калибра выпустил по нашим позициям 6 снарядов. Отмечу, что украинские защитники открывали ответный огонь. Все попытки противника продвинуться в глубь нашей обороны оставались нереализованными. Остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировалась ночью на Донецком направлении, а именно в районе Широкино и Гнутово. Сообщаем также, что с начала этого периода в результате вражеских обстрелов получили ранения двое наших защитников", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 32 раза открывал огонь по позициям ООС, 1 украинский воин погиб во время боевых действий, - штаб