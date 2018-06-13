 Военный в Кривом Роге выиграл суд против перевозчика из-за отказа в льготном проезде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

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Рассмотрение дела состоялось в Октябрьском районном суде Кривого Рога.

Суд принял решение о частичном удовлетворении искового заявления военного о взыскании с перевозчика суммы морального возмещения. Согласно решению суда, это 2000 гривен.

Как рассказала адвокат Елена Шафранова, которая представляла интересы Сергея Бойко в суде, инцидент произошел еще в 2016 году, когда военнослужащий вместе с семьей ехал в маршрутке и водитель отказал ему в льготном проезде. Судебный процесс длился около года, отметила адвокат.

"Военный вместе с семьей возвращались с семейного праздника домой, боец оплатил проезд за свою семью, а за себя показал удостоверение участника боевых действий. Водитель отказался его перевозить бесплатно, сказал: "Я ничего не знаю. Выходите вместе с семьей". Сергею пришлось выйти. Он составил акт об отказе в льготном проезде и уже на следующий день обратился с жалобой в мэрию", - рассказала Шафранова.

Она сообщила, что мужчина обратился в Центр бесплатной правовой помощи.

"Мы подали иск в суд в Одессе (по месту регистрации юридического лица - перевозчика), но дело было передано в суд в Кривом Роге (по месту регистрации истца)", - сказала адвокат.

По ее словам, в целом участник боевых действий в Донбассе требовал от перевозчика 10 000 гривен компенсации морального ущерба, однако суд приговорил выплатить 2000 гривен.

Согласно постановлению суда, перевозчик может обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

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