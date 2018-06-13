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 Происшествия, Общество
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Все про:Кривой Рог (545) суд (21005) транспорт (1193) военнослужащие (3694)

 Военный в Кривом Роге выиграл суд против перевозчика из-за отказа в льготном проезде

В Кривом Роге участник боевых действий на Донбассе, руководитель местного отделения организации "Всеукраинский союз воинов АТО" Сергей Бойко выиграл суд против компании-перевозчика, в маршрутном такси которой военнослужащему отказывались предоставлять бесплатный проезд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Радио Свобода".

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Рассмотрение дела состоялось в Октябрьском районном суде Кривого Рога.

Суд принял решение о частичном удовлетворении искового заявления военного о взыскании с перевозчика суммы морального возмещения. Согласно решению суда, это 2000 гривен.

Как рассказала адвокат Елена Шафранова, которая представляла интересы Сергея Бойко в суде, инцидент произошел еще в 2016 году, когда военнослужащий вместе с семьей ехал в маршрутке и водитель отказал ему в льготном проезде. Судебный процесс длился около года, отметила адвокат.

"Военный вместе с семьей возвращались с семейного праздника домой, боец оплатил проезд за свою семью, а за себя показал удостоверение участника боевых действий. Водитель отказался его перевозить бесплатно, сказал: "Я ничего не знаю. Выходите вместе с семьей". Сергею пришлось выйти. Он составил акт об отказе в льготном проезде и уже на следующий день обратился с жалобой в мэрию", - рассказала Шафранова.

Она сообщила, что мужчина обратился в Центр бесплатной правовой помощи.

"Мы подали иск в суд в Одессе (по месту регистрации юридического лица - перевозчика), но дело было передано в суд в Кривом Роге (по месту регистрации истца)", - сказала адвокат.

По ее словам, в целом участник боевых действий в Донбассе требовал от перевозчика 10 000 гривен компенсации морального ущерба, однако суд приговорил выплатить 2000 гривен.

Согласно постановлению суда, перевозчик может обжаловать решение в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071241
 
 
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Т.е. хамство и неуважение к солдату вы приветствуете?
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А при чем здесь я? Я цены на проезд не устанавливаю.
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Водитель выплатит моральный ущерб и следующий раз будет меньше ляпать языком.
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ещё бы неплохо этому водиле руки в гипс запаковать. а лучше всего всё тело. чтоб эту встречу с Атошником вспоминал как страшный день всю оставшуюся жизнь. думаю награда ещё найдёт своего "героя"
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...суд приговорил выплатить 2000 гр. Что сегодня эти деньги стоят? Вот если хотя бы штук 50, чтоб и другим неповадно было. Да не только с юрлица, но и с быдла-водилы.Источник: https://censor.net.ua/n3071241
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Можно и с юр. лица, и даже так и надо, ибо это начальство приказало водителю так поступать.
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Вот когда перевозчик заплатит, тогда можно будет сказать, что справедливость здесь восторжествовала.
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Не заплатит,- арестуют имущество (пару автобусов)
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В теории - да. На практике у нас не очень торопятся исполнять решения судов. Тем более, есть много способов затягивания - ведь такое простое дело разбиралось с 2016 (!) года.
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Хотелось бы верить , люди будут давить на моральных уродов. Очень надеюсь.
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2 тыс., это копейки для перевозчика. Ежедневный план, который сдают водители с каждой маршрутки 1 - 1,5 тыс. Кроме этого на водителе - заправка и обслуживание, а план вообще нигде не учитывается и идет на карман руководству.
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Теперь ещё тысяч двести сверху - судебных издержек...
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Здесь любят ссылаться на ЕС.
Так вот там моральный ущерб мог составить 100 тыс. евро.
И хозяин маршрута замучился бы выплачивать его.
А тут судья пожалел предпринимателя.
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С быдлом по другому нельзя!
Вот только штраф маленький...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный в Кривом Роге выиграл суд против перевозчика из-за отказа в льготном проезде
 
 
 
 
 
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