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Все про:Кабмин (10514) контрабанда (1484) правоохранительные органы (249) провокация (1151) Гройсман (4117)

 Правоохранители готовят провокации против Кабмина, - Гройсман

Причастные к крышеванию контрабанды и нелегального бизнеса работники правоохранительных органов готовят провокации против премьер-министра и правительства.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

"Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам носят погоны и являются работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства. Но подчеркиваю, что вы все должны служить государству", - сказал Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Контрабанду крышуют действующие работники правоохранительной системы", - Гройсман

Он отметил, что такая деятельность наносит государству ущерб на десятки миллиардов.

Источник: https://censor.net.ua/n3071240
 
   
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Кто то из молодых служебных ведьмочек из Юлькиной команды? Одобряю! Мы очень любим младшеньких служебных ведьмочек!
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оба на...гросе за его воровство хвост в двери защемили...вот и завизжал
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Или деньги уже в бюджете закончились? Украсть нечего???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравоохранители готовят провокации против Кабмина, - Гройсман
 
 
 
 
 
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