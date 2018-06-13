 Правоохранители готовят провокации против Кабмина, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на gazeta.ua.

"Презираю тех, кто разрушает основу нашей экономики: кто крышует нелегальный бизнес, контрабанду, доступ товаров к украинским рынкам носят погоны и являются работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова, позиции и непреклонность. Знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра и правительства. Но подчеркиваю, что вы все должны служить государству", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что такая деятельность наносит государству ущерб на десятки миллиардов.