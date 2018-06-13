 Швеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода

Об этом написал посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в статье для "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.
"Конвенция ООН по морскому праву дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладыванию или поддержанию в исправности таких трубопроводов", - написал Хагстрем.
Он отметил, что юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, которые в случае "Северного потока-2" применяются только к России, Германии и Дании.
Дипломат также сообщил, что с момента получения заявки в сентябре 2016 года Швеция сосредоточилась на изучении возможного влияния прокладывания трассы газопровода на окружающую среду.
"Сильная позиция в поддержку международного права является не только основой шведской политики, но и политики ЕС по отношению к российской агрессии против Украины. Параллельно с данным процессом, Швеция вместе с Данией сыграла ключевую роль в вынесении на обсуждение данного вопроса в рамках ЕС. Также важно знать, что Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе. Швеция не подключена к "Северному потоку-1", и у нас нет планов в этом направлении. Газ покрывает всего 2% от наших энергетических нужд (весь газ поступает через газопровод из Дании). Учитывая наше решение в будущем прекратить использование ископаемого топлива, мы не планируем увеличить потребление природного газа в Швеции. И газопровод за пределами наших территориальных вод не дает нам каких бы то ни было экономических преимуществ", - отметил посол.
"Таким образом, Швеция понимает и во многом разделяет критику в отношении "Северного потока-2". Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран Евросоюза, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС", - резюмировал Хагстрем.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.
Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.
Вы - озабочены.
https://antikor.com.ua/articles/242605-v_zakon_ob_antikorruptsionnom_sude_vnesli_korruptsionnuju_popravku
Когда пойдут загрязнения от трубы или её обслуживания, что шведское правительство запоёт?
После окончания эксплуатации трубы по сроку службы, кто оплатит её демонтаж со дна моря, шведские избиратели?
Далее, США и Европа, в 20-30-е годы обеспечила в Советской России индустриальную революцию, снабжая ее передовыми технологиями, современным оборудованием и специалистами. За деньги, естественно.
Вот и выкормили геополитического уродца, организовавшего 2 мировую войну и не дающего нормально жить людям на планете и по сей день.
Глядя на этих недомерков Карл XII в гробу переворачивается...
Историческая справка:
Железная руда продавалась Швецией в Германию на протяжении ВСЕЙ Второй Мировой войны. Поскольку в шведской руде было в два раза больше железа, чем в руде, добытой в Германии, Чехословакии или Франции, то около 40 % германского вооружения изготавливалось из шведского железа.
ВЧЕРА РУДА НЕМЕЦКОМУ ФЮРЕРУ, СЕГОДНЯ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФЮРЕРА. Вот ТАК и строилось и существует шведское благополучие. НА ЧУЖОЙ КРОВИ.