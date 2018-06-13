 Швеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода

Об этом написал посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в статье для "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

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"Конвенция ООН по морскому праву дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладыванию или поддержанию в исправности таких трубопроводов", - написал Хагстрем.

Он отметил, что юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, которые в случае "Северного потока-2" применяются только к России, Германии и Дании.

Дипломат также сообщил, что с момента получения заявки в сентябре 2016 года Швеция сосредоточилась на изучении возможного влияния прокладывания трассы газопровода на окружающую среду.

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"Сильная позиция в поддержку международного права является не только основой шведской политики, но и политики ЕС по отношению к российской агрессии против Украины. Параллельно с данным процессом, Швеция вместе с Данией сыграла ключевую роль в вынесении на обсуждение данного вопроса в рамках ЕС. Также важно знать, что Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе. Швеция не подключена к "Северному потоку-1", и у нас нет планов в этом направлении. Газ покрывает всего 2% от наших энергетических нужд (весь газ поступает через газопровод из Дании). Учитывая наше решение в будущем прекратить использование ископаемого топлива, мы не планируем увеличить потребление природного газа в Швеции. И газопровод за пределами наших территориальных вод не дает нам каких бы то ни было экономических преимуществ", - отметил посол.

"Таким образом, Швеция понимает и во многом разделяет критику в отношении "Северного потока-2". Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран Евросоюза, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС", - резюмировал Хагстрем.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.