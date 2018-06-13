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Все про:газопровод (635) Швеция (480) Северный поток (279) Хагстрем (1)

 Швеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода

Швеция критически относится к "Северному потоку-2", однако согласилась на определение его трассы в шведской исключительной экономической зоне, потому международные нормы не позволяют препятствовать этому.

Об этом написал посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в статье для "Европейской правды", передает Цензор.НЕТ.

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"Конвенция ООН по морскому праву дает право всем государствам прокладывать подводные кабели и трубопроводы в континентальном шельфе за пределами территории прибрежного государства. Согласно Конвенции, определение трассы для прокладки таких трубопроводов осуществляется с согласия прибрежного государства. Такое государство имеет право принимать разумные меры для разведки континентального шельфа, разработки его природных ресурсов и предотвращения загрязнения от трубопроводов. В иных случаях прибрежное государство "не может препятствовать прокладыванию или поддержанию в исправности таких трубопроводов", - написал Хагстрем.

Он отметил, что юридические нормы, регулирующие деятельность в международных водах, существенно отличаются от юридических норм в территориальных водах, которые в случае "Северного потока-2" применяются только к России, Германии и Дании.

Дипломат также сообщил, что с момента получения заявки в сентябре 2016 года Швеция сосредоточилась на изучении возможного влияния прокладывания трассы газопровода на окружающую среду.

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"Сильная позиция в поддержку международного права является не только основой шведской политики, но и политики ЕС по отношению к российской агрессии против Украины. Параллельно с данным процессом, Швеция вместе с Данией сыграла ключевую роль в вынесении на обсуждение данного вопроса в рамках ЕС. Также важно знать, что Швеция не имеет экономических интересов в этом газопроводе. Швеция не подключена к "Северному потоку-1", и у нас нет планов в этом направлении. Газ покрывает всего 2% от наших энергетических нужд (весь газ поступает через газопровод из Дании). Учитывая наше решение в будущем прекратить использование ископаемого топлива, мы не планируем увеличить потребление природного газа в Швеции. И газопровод за пределами наших территориальных вод не дает нам каких бы то ни было экономических преимуществ", - отметил посол.

"Таким образом, Швеция понимает и во многом разделяет критику в отношении "Северного потока-2". Мы будем продолжать активно участвовать в переговорах по этому вопросу и поддерживать Украину, в том числе ее важную роль как транзитного государства для стран Евросоюза, как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕС", - резюмировал Хагстрем.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3071239
 
 
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Стурбовані бариги на трубі, а шведам пікуй, вони з вічливості "уважили критику" труби та й по всьому.
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Dura lex sed lex. Претензии к тем, кто хочет строить эту трубу, а главное - получать по ней газ.
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Недавно в одном фильме услышал чудесную фразу: "ребята, вы знаете, как я вас люблю, но деньги я люблю больше...".
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Вони зобов'язані підкорятися конвенціям ООН. Всім. І не вибірково. В цьому полягає повага до правових документів, які підписала ця держава. Звісно, що це суперечить інтересам України і, можливо, самої Швеції.
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Россия понимает и разделяет критику в отношении ядерного удара по Стокгольму, но все-таки, ... идите вы нах с вашими писульками по морскому праву, а мы вам зато, тем кто выжил, будем продавать противогазы и глубокие сочувствия, - заключил Лявров.
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"..ядерного удара по Стокгольму" не буде - хто ж тоді , в РФ буде продавати рибу і Volvo ..?
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Нє, ну а Вялічіє? Ето теж дорого стоїть(70 років), нужно ж примиритись в надії шо бандюга перебіснується?) Будуть тоді вони - Фон Вялікоє Княжество Шведскоє, постачальник риби та вантузів - Вялікіє будуть. Просто вони не знають принцип величі, їм нагадають.
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с каких это пор нефтерублики называют международным правом?
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Законы у них, понимаешь ли! Во глупые. Не слышали про революционную целесообразность и другие изобретения украинской демократии?
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Aрабы в Мальмё пока что собираются с силами, и ждут отмашки если что с СП-2 пойдёт не так. ИМХО, конечно.
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Это ВСЁ вызывает всё больше и больше подозрений "...у Шпака магнитофон, у посла медальон..." - Европа покупает российский газ (33% от всего своего объема) - на эти деньги РФ (это 60-80 % доходной части бюджета РФ) убивает наших героев на Донбассе и содержит дотационный для РФ аннексированный Крым - тогда возникает закономерный вопрос: кто финансирует войну на Донбассе и аннексию Крыма???
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майже 50% нафтопродуктів для сил НАТО й досі закупається в РФ ...
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Люди наверху зарабатывают деньги. Люди внизу,- воюют, верят мифам и лозунгам, и срутся в соцсетях. Третьего не дано.
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Доля нефти и газа в бюджете РФ: в 2016 году - 37,4%, в 2017 году - 40%. Причём доля газа значительно меньше нефти.
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"Не читайте перед завтраком большевистских газет..." - одно дело "официальная информация" - другое дело НАСТОЯЩАЯ!
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Может поделитесь откуда настоящая информация.
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Вместо источника информации (это закрытая информация) предложу чисто математические выкладки: после того, как в 2014г. цена нефти просела более чем в два раза - более чем в два раза в долларовом эквиваленте просела доходная часть бюджета РФ и курс рубль/доллар (32/65)
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Для начала надо бы определиться какой бюджет рассматривается: консолидированный или федеральный. Доходы от нефти и газа идут в федеральный. Нефть просела с 110$ до 25$. Рубль с 36 до 80 за доллар. Сейчас курс 63 и нефть 75, но Минфин РФ активно скупает доллары на бирже, в этом году должен скупить на 1,5 трлн. рублей. И не даёт укрепится рублю.
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Даже по вашим собственным выкладкам получается ПОЛНАЯ почти прямо пропорциональная зависимость между курсом национальной валюты РФ и ценой нефти (газа) - при доле нефти и газа в 40% в бюджете РФ как вы заявили ранее - такой сильной зависимости не было бы!
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Посчитайте путем умножения как изменились поступления в бюджет в зависимости от цен на нефть и курса валют. Даже если приблизительно: 130$ (нефть) * 29 руб (доллар) = 3.770 руб/баррель. - это самые высокие были ставки за баррель! 30$ (нефть) * 77 руб (доллар) = 1.925 руб - это январь 2016. И сейчас 76$ (нефть) * 63 руб (доллар) = 4.788 руб/баррель! Вот и поступления в бюджет, выше чем в пиковый 2008-й год!
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Курс рубля отыгрывает выпадающие доходы от падения цены на нефти. Зависимость курса рубля от нефти можно рассчитать эмпирически, но даже так получится доля углеводородов только в бюджете только 50%. На курс оказывают влияние экспортёры, во время снижения они придерживают валюту. Поэтому курс снижается больше чем он должен снизится. Таким путём не реально высчитать бюджет РФ, проще обратиться к статистике.
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Дурни воюют против "российского газа". Были бы умными, - воевали бы против "российской нефти".
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А транзит идёт через Украину. Парадокс.
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Шведские чиновники-взяточники продались с потрохами!
Когда пойдут загрязнения от трубы или её обслуживания, что шведское правительство запоёт?
После окончания эксплуатации трубы по сроку службы, кто оплатит её демонтаж со дна моря, шведские избиратели?
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Та верно - версия Газпрома, пусть рыба травиться!
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От украинской ГТС много загрязнений или дорого обслуживать? А какой срок службы?
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Короче, ясно одно, что Запад это козлы и помощь от них нулевая. Украина нужно восстановить ядерный потенциал и плевать на всех Европу, Америку и остальных.
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Иди с Турчиновым создавай атомную бомбу.
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Кто сказал, что нам кто-то обязан помогать?!
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Где Швеция сейчас газ берет? В Норвегии, или дровами-угольком обогреваются
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газ у них из Дании и всего то 2% от общего потребления энергоресурсов. Шведы зелёные на всю голову и планируют сократить потребление углеводородов до 0%. У них рулит электроэнергия и возобновляемые источники.
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Между дрочим, после октябрьского переворота 17-го года, Красную Армию спасали германские дивизии, сражаясь за молодую рабоче-крестьянскую державу.

Далее, США и Европа, в 20-30-е годы обеспечила в Советской России индустриальную революцию, снабжая ее передовыми технологиями, современным оборудованием и специалистами. За деньги, естественно.

Вот и выкормили геополитического уродца, организовавшего 2 мировую войну и не дающего нормально жить людям на планете и по сей день.
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Когда ваши двери будут выбивать сапогами русское быдло - вы им про международное право расскажете....
Глядя на этих недомерков Карл XII в гробу переворачивается...
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А пистят, шо какое-то там Мировое Правительство тайно вершит судьбу нашей планеты. Пистдежь полный. Каждая страна творит, шо хотит.
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Хватит покрывать и оправдывать наши неудачи, позицией европейцев. Наши беды имеют местное укропроисхождение и также конкретные фамилии. Это власть Кондитера и К (кумов)
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Если коррупцию, только на таможне, оценивают в 7,5 млрд. долларов в год, то возражений нет. Добавьте Нафтогазы, Укроборонпромы, Роттердамы и пр, то действительно, нам нахер не нужен ни МВФ, ни европы с америками.
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От цікаво , чи є в Швеції центральне опалення по типу українського (колгоспне) і таке ж гаряче водопостачання . Чи все таки використовують автономні варіанти (в 3-4 рази ефективніші) і не засирають довкілля і не грабують громадян . То ж не Україні судити Швецію . Спочатку треба перестати красти і вирішити проблеми сміття , як Швеція .
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Каждый сам себя везет. Шведы за транзит будут получать деньги, почему они должны думать об Украине, они мама, или папа?
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ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ.
Историческая справка:

Железная руда продавалась Швецией в Германию на протяжении ВСЕЙ Второй Мировой войны. Поскольку в шведской руде было в два раза больше железа, чем в руде, добытой в Германии, Чехословакии или Франции, то около 40 % германского вооружения изготавливалось из шведского железа.

ВЧЕРА РУДА НЕМЕЦКОМУ ФЮРЕРУ, СЕГОДНЯ ТРУБОПРОВОД ДЛЯ РОССИЙСКОГО ФЮРЕРА. Вот ТАК и строилось и существует шведское благополучие. НА ЧУЖОЙ КРОВИ.
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У каждой страны свои интересы. Шведы тут не новички.
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Поскольку россия злостный нарушитель всех возможных конвенций, в том числе и по морскому праву (керченский мост), то с какого хрена россияне апеллируют к этим конвенциям. Пока идет судебное разбирательство, то логично наложить запрет на продвижение любых строительных проектов страны нарушителя в международных водах, до завершения судебного спора по керченскому мосту. А этот спор россии не выиграть никогда. Если бы шведы, финны реально испытывали уважение к международному праву, то и реагировали бы соответственно на нарушения этого права, а не поощряли нарушителя заключая с ним сделки в угоду собственным, шкурным интересам.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШвеция понимает и разделяет критику в отношении "Северного потока-2", но мы ограничены нормами международного права, - посол Хагстрем о разрешении на постройку газопровода
 
 
 
 
 
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