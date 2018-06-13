 Премьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это то, что мы почувствовали в Нидерландах, когда самолет рейса MH17 был сбит в 2014 году. И мы пережили это еще раз, когда приняли решение потребовать от России отчитаться за ее роль в этой драме. Европейский союз объединился вокруг нас с целью единым голосом потребовать, чтобы Россия признала свою ответственность и сотрудничала со всеми усилиями по полному прояснению этого происшествия для исполнения правосудия и соблюдения обязательств", - сказал М.Рютте, выступая в среду в дебатах о будущем Европейского союза в Европарламенте в Страсбурге.
"Мы благодарим союз за поддержку, которую он подтвердил в связи с этим. Россия продолжила следовать по пути отрицания. Она продолжила свою критику расследования и продолжила препятствовать выяснению правды", - отметил премьер Нидерландов.
Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
Т.к. признание в уничтожении Боинга повлечет миллионные компенсации, которые ударят по бюджету рашки - мы не можем признаться в связи с заботой о самых соц. незащищенных, т.к. это они будут оплачивать...
Сами построили Московию, когда нужно было помогать нам, а теперь ноют, твари.
Это типо как кормить бегемота и чтобы он тебя не обосрал.
Хотя не все так просто и мы всего не знаем и т.д., так что деятель пусть просто, раз мы не знаем - идет в жопу, москволиз.
Зачем истерить раньше времени?
http://russian7.ru/post/pochemu-nyurnbergskiy-tribunal-ne-priz/
Дальше что ?
Люди гибнут, а им футбол подавай и именно в рашке.
Вам мало жертв Боинга?
Если мало то иди строй северный поток 2 , 3 , 4 , 5 и так далее
3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Погибли все находившиеся на его борту 290 человек - 16 членов экипажа и 274 пассажира (в том числе 65 детей)].
Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана.
Американское правительство заявило, что иранский авиалайнер по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана
Уважаемый Высокий Суд,я плешивый Педофил всея РАБссии признаю,что валил Норд Ост Беслан,Чечню,Грузию,Украину и Сирию,но самолёт не сбивал,ЗРК Бук застрял по дороге,заблудился что десантники мой сраные,а экипаж забухал.Прости Высокий Суд меня Каздла Плешивого,не буду больше,клянусь значком партии Ядренная РАБссия трупом чЛенина в Мавзолее...
Абхазия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Боливия
Казахстан
Киргизия
КНДР
Молдовия
Панама
Парагвай
Руанда
Саудовская Аравия
Таджикистан, Узбекистан
Южная Осетия
-------------------------
Даже Венесуэльский Мадуро проигнорировал
генсек ООН Гутерреш едет в Россию посмотреть футбольный матч. Сильно как-то пованивает