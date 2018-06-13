EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  2992  52
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (764) Россия (69614) Боинг-777 Malaysia Airlines (878) БУК (606) Рютте Марк (52)

 Премьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о важности роли Евросоюза как гаранта безопасности и стабильности и связал это с поведением России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Приговоры по делу МН-17 могут исполнить в Украине, - парламент Нидерландов

"Это то, что мы почувствовали в Нидерландах, когда самолет рейса MH17 был сбит в 2014 году. И мы пережили это еще раз, когда приняли решение потребовать от России отчитаться за ее роль в этой драме. Европейский союз объединился вокруг нас с целью единым голосом потребовать, чтобы Россия признала свою ответственность и сотрудничала со всеми усилиями по полному прояснению этого происшествия для исполнения правосудия и соблюдения обязательств", - сказал М.Рютте, выступая в среду в дебатах о будущем Европейского союза в Европарламенте в Страсбурге.

"Мы благодарим союз за поддержку, которую он подтвердил в связи с этим. Россия продолжила следовать по пути отрицания. Она продолжила свою критику расследования и продолжила препятствовать выяснению правды", - отметил премьер Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bellingcat призвал РФ обосновать заявления дипломата Полянского, что доказательства по делу сбитого MH17 "основаны на фейках"

Утром 25 мая Bellingcat опубликовала материал, из которого следовало, что поставками оружия через российско-украинскую границу (в том числе и на момент катастрофы MH17) занимался человек, известный под псевдонимом Орион. Авторы расследования идентифицировали, что это Олег Иванников, который до сентября 2017 года служил в ГРУ.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":В Канаде призвали признать Россию государством - спонсором терроризма

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3071230
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у них один ответ, называется "нас...рать", и они это уже множество раз демонстрировали
 показать весь комментарий
 
 
А Европа все это нас...ное глотает, лишь единицы в ней понимают, что говно есть не нужно
 показать весь комментарий
 
 
печально, но все же закономерно. Если они там русскими называют орду за то, что та собирала для ханов дань с Руси, и делают это по приказу ордынца петра1, который приказал своим холопам так своих смердов называть, то они заодно что угодно назовут манной Небесной и с удовольствием сглотнут.
 показать весь комментарий
 
Или по гуманному -
Т.к. признание в уничтожении Боинга повлечет миллионные компенсации, которые ударят по бюджету рашки - мы не можем признаться в связи с заботой о самых соц. незащищенных, т.к. это они будут оплачивать...
 показать весь комментарий
 
СТРАНА-ЗАСРАНКА никогда не признается что нагадила
 показать весь комментарий
 
КСТАТЕ..КАК ТАМ ЗОЛОТО СКИФСКОЕ?? КОГДА ВЕРНЕТЕ??
 показать весь комментарий
 
Проведите референдум "а ля ассоциация ЕС - Украина" . Может быть вам хуйло денжат отвалит
 показать весь комментарий
 
Расию нужно только мордой в дерьмо )) Она этикетов ваших не понимает )
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так это вроде прокурор в суде должен доказать обвинение, а не подсудимый.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Напомните пожалуйста когда был суд или процесс? Дело хоть передано куда-нибудь или ещё 4 года будем клянчить и умолять россиб признаться?
 показать весь комментарий
 
Извините. Неправильно вас поняла. Сейчас согласна с вами.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Убийца ничего не должен, это вы должны доказать что он убийца. По крайней мере в цивилизованном мире так.
 показать весь комментарий
 
Признайте тогда и ответственность за финансирование Московии. Не за так же мясом забрасывали Наполеона, что он аж решил ударить в самый эпицентр зла. Правда обосрался. Османы тоже знают кое-что, как вооружались царские войска. Пусть премьер еще раз пересмотрит курс как правильно сосать... хм.... леденец.
Сами построили Московию, когда нужно было помогать нам, а теперь ноют, твари. Премьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 3197
Это типо как кормить бегемота и чтобы он тебя не обосрал.
Хотя не все так просто и мы всего не знаем и т.д., так что деятель пусть просто, раз мы не знаем - идет в жопу, москволиз.
 показать весь комментарий
 
 
ЕС строит Северный Поток-2 , ЕС ищет виновных в крушении рейса MH17 , ЕС просит НАТО увеличить контингент военных на своей территории . ЕС забило на себя и на Украину .
 показать весь комментарий
 
Северный поток не начитали строить. Управляющая компания "Северного потока - 2" получила ордер на арест акций даже. Вину России в крушении МН 17 доказали. НАТО увеличивает свое присутствие на территории ЕС не потому, что ЕС забило на себя, а наоботор, что очень переживает за свою безопасность. И на Украину никто не забивал и не забьет, потому что ЕС не нужен такй @@@@@@ый сосед, как Россия.
Зачем истерить раньше времени?
 показать весь комментарий
 
 
Германия хочет определять с помощью СП - 2 цену на газ для всей Европы, т.к. в случае реализации проекта , именно на территории Германии будет создан газовый ХАБ. Получается идиотская ситуация: страна, которая не добывает ни куб.см. газа на своей территории , диктует цену на газ для всех.В том числе и для Украины.Кстати еще один интересный факт из истории Германии: на сегодняшний день Германия так и не признала решения Нюрнберского трибунала по преступлениям фашистов в годы второй Мировой войны.
 показать весь комментарий
 
Так и Нюрнбергский трибунал не признал гестапо и СС преступными организациями.
http://russian7.ru/post/pochemu-nyurnbergskiy-tribunal-ne-priz/
 показать весь комментарий
 
Нююю, попытка не пытка... жаль и печалька шо не пытка..
 показать весь комментарий
 
де Европейцы такие , нет что бы что то сделать они будут обвинять и говорить
Дальше что ?
 показать весь комментарий
 
о какой ответственности может идти разговор, когда одни и те же сочувствуют от деяний мордора и в тоже время не лишают себя удовольствия его посетить......

Люди гибнут, а им футбол подавай и именно в рашке.
 показать весь комментарий
 
Требовать можно все! Только педераССея на все ложит а все кто пытается требовать настолько проявляют озабоченность, что молча едят все наложенное и ретиво бегут на ЧМ 2018 в страну "ОККУПАНТ" поддерживая рейтинг карлика! Грош цена этой озабоченности!
 показать весь комментарий
 
ЧТО должно еще произойти что бы Мир понял , что россииюшка это опасность и зло?

Вам мало жертв Боинга?

Если мало то иди строй северный поток 2 , 3 , 4 , 5 и так далее
 показать весь комментарий
 
 
всё просто.. пока можемповторители не начнут бомбить европу, там никто ничего не поймёт ...
 показать весь комментарий
 
 
Дело премьер говорит, надо попросить извинения, как это американцы в 1988 году сделали, и все чики-пики. Кстати капитана крейсера наградили.

3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Погибли все находившиеся на его борту 290 человек - 16 членов экипажа и 274 пассажира (в том числе 65 детей)].
Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана.
Американское правительство заявило, что иранский авиалайнер по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана
 показать весь комментарий
 
 
настаивать ему - не перенастаивать ... Прем'єр Нідерландів наполягає на визнанні Росією її відповідальності за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 3981
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Действительно, извинились бы и всё утихло. Так гордость не позволяет. Скрипалей на себя брать не хотят, боинг тоже упираются, с Бабченко и так всё ясно и т.д.
 показать весь комментарий
 
Подсудимый встаньте ,ваше последнее слово.
Уважаемый Высокий Суд,я плешивый Педофил всея РАБссии признаю,что валил Норд Ост Беслан,Чечню,Грузию,Украину и Сирию,но самолёт не сбивал,ЗРК Бук застрял по дороге,заблудился что десантники мой сраные,а экипаж забухал.Прости Высокий Суд меня Каздла Плешивого,не буду больше,клянусь значком партии Ядренная РАБссия трупом чЛенина в Мавзолее...
 показать весь комментарий
 
Безглуздо вимагати від дураши честі, совісті та благородства!!!
 показать весь комментарий
 
Обнародован официальный список о главах государств, которые посетят открытие ЧМ-2018 в Москве:

Абхазия
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Боливия
Казахстан
Киргизия
КНДР
Молдовия
Панама
Парагвай
Руанда
Саудовская Аравия
Таджикистан, Узбекистан
Южная Осетия

-------------------------
Даже Венесуэльский Мадуро проигнорировал Прем'єр Нідерландів наполягає на визнанні Росією її відповідальності за катастрофу рейсу MH17 - Цензор.НЕТ 1401
 показать весь комментарий
 
 
Самые передовые страны. Почему нет Мозамбик и Сомали?
 показать весь комментарий
 
У Мозамбик и Сомали нет времени, они своей экономикой занимаются.
 показать весь комментарий
 
Европа , да сними наконец розовые очки !!! Не будь такой наивной!!! Или продажной...
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 году РАБссия уничтожила три малазийских самолета,в марте,июле и декабре.Подробнее ,Ютьюб.блогер Юрий Плавский.
 показать весь комментарий
 
Группа голландских истцов в количестве 270 человек подали Иск против РАБссии в Европейский Суд по правам человека,сообщил адвокат Истцов Джерри Скиннер.
 показать весь комментарий
 
был бы Ельцин у власти или какой другой "мистер ДА" так признал бы в лет
 показать весь комментарий
 
Нидерланды законно настаивают на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17. В это время Финляндия, Швеция, Германия плевали на погибших, на Европейские ценности, они дают добро на строительство страной агрессором, убийцей пассажиров рейсом MH17- Северного потока 2. В это время
генсек ООН Гутерреш едет в Россию посмотреть футбольный матч. Сильно как-то пованивает
 показать весь комментарий
 
Как и по делу Януковича будет приговор, но без наказания и заключенных!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17
 
 
 
 
 
 вверх