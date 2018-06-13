EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  1177  27
Все про:Жебривский (625) Кабмин (10514) отставка (2288) Розенко (578) военно-гражданская администрация (44)

 Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА, - Розенко

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского по собственному желанию.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попросил Порошенко о моей отставке. Он мое заявление принял, - Жебривский

Как сообщалось, П.Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко. 9 июня 2018 года он подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию и глава государства его принял. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в г.Краматорск.

Источник: https://censor.net.ua/n3071229
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Його підсуд потрібно віддавати, за корупцію та зраду України! Зараз нового нікчему поставлять - Гримчака, з інтелектом інфузорії, який буде продовжувати корупційну видачу пенсій з відкатами від пенсіонерів ОРДЛО в руки "кримінальним брокерам" по 30-50%! Мафія знайшла собі чудову нагоду отримати державні мільярди - здирати з пенсій ОРДЛО від 30% до 50%! І це вже давня тема, так і на військових пенсіях наживаються - платиш 50% відкату, тобі виплачують те що тобі по закону мають виплатити, а не даси відкат - куй тобі, хоч всі суди пройди в Україні! Україна лишилась в руках мафії! Революцію не завершено! Владу перехопили інші представники тієї ж мафії!
 показать весь комментарий
 
 
На таможне #Одесса фиктивная фирма"Меллвил"пыталась растаможить более 60 контейнеров.Груз арестован-общая стоимость не менее $15-20млн Реальный владельц груза и компании сотрудник Деп-та по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохр.деят.ГПУ Сердюк
 показать весь комментарий
 
 
Главы каких государств посетят открытие чемпионата мира по футболу в Москве. Список
Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА, - Розенко - Цензор.НЕТ 6624
Настоящие союзники россиюшки матушки
 показать весь комментарий
 
 
Руанда приедет Ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Руанда важнее всех тут
 показать весь комментарий
 
 
"...Настоящие союзники."
Из списка "настоящих союзников" можно выкинуть Молдову(додон не в счет), СА, Казахстан...
 показать весь комментарий
 
Паша! А как же асфальтовый заводик в Краматорске?
 показать весь комментарий
 
 
Ходють слухи шо Мальдивский хатит его назначить главою Карррупционного суда...😎
 показать весь комментарий
 
 
Ходят слухи по домам, а беззубьіе старухи их разносят по умам.
 показать весь комментарий
 
Как-то жебривский загонялся последнее время, не? То пенсии сразу на оккупированные территории нужно платить, то еще что-нибудь "пикантное"
 показать весь комментарий
 
 
Толку от него ноль ,было. Ездил в краматорский исполком - все те коровы,что референдум проводили - сидят не уволенными. Это глист лолиты. Бесполезный и скользкий. Он и к ахмету на поклоны ездит. И с ОБСЕ дружит. Прям универсальный дружильщик со всеми.Особенно с врагами Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Само главное -- в магазинах Донецка и Макеевки всегда в продаже свежайшие продукты бандеровской Украины каждый день -- новый завоз ...
 показать весь комментарий
 
называется .финансово подлатался .дай место другому .
 показать весь комментарий
 
В неоккупированной части Дамбасса бабла больше чем у братьев вРоттенбергов,Абрамовича,Новинского и Дерипаски вместе с Настей Рыбкой.... Кабмін схвалив відставку Жебрівського з поста глави Донецької ОблВЦА, - Розенко - Цензор.НЕТ 7721 Кабмін схвалив відставку Жебрівського з поста глави Донецької ОблВЦА, - Розенко - Цензор.НЕТ 7721
 показать весь комментарий
 
Завод НКМЗ продаёт продукцию в 55 стран мира... Кабмін схвалив відставку Жебрівського з поста глави Донецької ОблВЦА, - Розенко - Цензор.НЕТ 6521
 показать весь комментарий
 
Шо то как то быстро. Куда этого коня двигают? Явно не на пенсию.
 показать весь комментарий
 
сватают в ГПУ к клоуну Югику луценко.
будут вместе крышивать коррупционеров,и доить бабло с них...споймали коррупционера и отпустили за преличную сумму.
 показать весь комментарий
 
Назовите мне старому дураку 10 фамилий не ВРАГОВ Украины в Украине*? Кабмін схвалив відставку Жебрівського з поста глави Донецької ОблВЦА, - Розенко - Цензор.НЕТ 4723
 показать весь комментарий
 
 
Наступнику передасть усе, чи дещо для себе таки залишить?
Що далі?
 показать весь комментарий
 
Не хотілося б, щоб він знову повернувся: блогер про можливого наступника Жебрівського.
Якщо займе Донецької обласної цивільно-військової адміністрації заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, то це може стати катастрофою. - Денис Казанський.
За його словами, Гримчака в Донецькій області добре пам'ятають ще по 2005 - 2006 роках, коли він уже працював віце-губернатором. Запам'ятався він тим, що займався рішаловом, зливав область під регіоналів і в цілому зарекомендував себе, як бездарний керівник, якого місцеві ні в що не ставили, - додав Казанський.
Він пояснив, що "Ющенко відразу ж після своєї перемоги домовився з "донецькими", що не чіпатиме Донецьку область, тому призначив туди команду амеб на чолі з Вадимом Чупруном, завданням яких було нічого не робити і нікому не заважати". "У цій команді і працював Юрій Гримчак. Дуже не хотілося б, щоб він знову повернувся в Донецьку область", - додав Казанський. Блогер відзначив, що секретом живучості Гримчака є те, що він друг Юрія Луценка.
http://expres.ua/news/2018/06/12/297865-ne-hotilosya-b-vin-znovu-povernuvsya-bloger-mozhlyvogo-nastupnyka
 показать весь комментарий
 
Проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я была приятно удивлёна http://market.irish/0022g
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА, - Розенко
 
 
 
 
 
 вверх