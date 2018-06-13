 Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА, - Розенко

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.

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Как сообщалось, П.Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко. 9 июня 2018 года он подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию и глава государства его принял. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в г.Краматорск.