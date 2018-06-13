 Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА, - Розенко

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", - сказал после заседания в среду вице-премьер-министр Павел Розенко.
Как сообщалось, П.Жебривский был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации 11 июня 2015 года. До этого пост занимал Александр Кихтенко. 9 июня 2018 года он подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении по собственному желанию и глава государства его принял. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в г.Краматорск.
Настоящие союзники россиюшки матушки
Руанда важнее всех тут
Из списка "настоящих союзников" можно выкинуть Молдову(додон не в счет), СА, Казахстан...
будут вместе крышивать коррупционеров,и доить бабло с них...споймали коррупционера и отпустили за преличную сумму.
Що далі?
Якщо займе Донецької обласної цивільно-військової адміністрації заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, то це може стати катастрофою. - Денис Казанський.
За його словами, Гримчака в Донецькій області добре пам'ятають ще по 2005 - 2006 роках, коли він уже працював віце-губернатором. Запам'ятався він тим, що займався рішаловом, зливав область під регіоналів і в цілому зарекомендував себе, як бездарний керівник, якого місцеві ні в що не ставили, - додав Казанський.
Він пояснив, що "Ющенко відразу ж після своєї перемоги домовився з "донецькими", що не чіпатиме Донецьку область, тому призначив туди команду амеб на чолі з Вадимом Чупруном, завданням яких було нічого не робити і нікому не заважати". "У цій команді і працював Юрій Гримчак. Дуже не хотілося б, щоб він знову повернувся в Донецьку область", - додав Казанський. Блогер відзначив, що секретом живучості Гримчака є те, що він друг Юрія Луценка.
http://expres.ua/news/2018/06/12/297865-ne-hotilosya-b-vin-znovu-povernuvsya-bloger-mozhlyvogo-nastupnyka