 Денисова предупреждает об угрозах устроить "сафари" на участников "Марша равенства": "Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия власти"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публичном обращении Уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне марша ЛГБТ в Киеве.
"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" - акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков. Хочу отметить, что и в этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия обретает угрожающую окраску. Угрозы устроить так называемое "сафари" с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности касательно различных проявления ксенофобии во время проведения акции - все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому в отдельности", - отмечает Денисова.
Она подчеркнула, что абсолютно каждому человеку Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантировано право на мирные собрания и свободу слова.
"Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена не только в том случае, когда лица, которые этим правом пользуются, выражают приемлемые для большинства взгляды, но и когда выражаемые взгляды являются непопулярными, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе. Недопустима какая-либо дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Недопустимы подстрекательства к такой дискриминации, а тем более - к насилию", - заявила омбудсмен.
Уполномоченный также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".
"Хочу напомнить, что правом не защищаются необоснованные оскорбительные выражения, унижающие человеческую честь и достоинство, подстрекательство к дискриминации и вражде", - отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что ранее направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в рамках их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.
"Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия и безответственного отношения власти к выполнению своих прямых обязанностей по надлежащему, как для демократического общества, обеспечению этих прав и свобод, в том числе права на мирные собрания и свободу слова", - добавила Денисова.
Как сообщалось, в Киеве 17 июня пройдет Марш равенства "КиевПрайд-2018".
1. Все люди равны в своих правах по Конституции, кроме тех, кто лишены какого-то права по решению суда.
2. Каких прав хотят себе сексменьшинства?
- оформлять браки, якобы чтобы "жена" наследовала после мужа, или наоборот как наследница первой очереди и без уплаты налогов.
Я считаю: Не хрен ходить с голыми жопами и торсами по городу, а двигайте изменения в Конституцию - другого пути нет. Чем больше маршей - тем сильнее неприятие. Похоже их бог еще и умом многих обделил.
- самое болезненное это их право усыновлять детей!!!
Я считаю: А вот здесь категорический отказ - нельзя идти против природы ради человеческих капризов!!! Посему например слепые не выходят на марш с требованиями предоставить им зрение и позволить водить трамваи и самолеты? Ведь тоже "ущемление" их прав?
Предлагаю компромисс - посадить участников марша за "права" сексменшинств в самолет со слепым пилотом и глухими стюардесами и отправить на Всемирный слем обиженных природой.
Не в обиду людям, которым не повезло в жизни - мне жаль этих людей. Но не превращайтесь во врагов общества из-за своих физических недостатков....
А в остальном хочеться спросить активистов-организаторов:
- Какого ..... права вам еще надо?
https://www.youtube.com/watch?v=8bjeBVStaEw
То есть леваками можно провоцировать как хочешь и что хочешь, на это никто кроме "ксенофобов " не отреагирует. А вот когда "ксенофобы" хоть как-то отреагируют, начнутся взрывы пуканов у разных "правозащитников".
А разве Денисова омбудсМЕН?
Разве она не омбудсВУМЕН?
Непорядочек