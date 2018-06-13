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Все про:Денисова (158) марш (466) гомофобия (81) ЛГБТ-сообщество (186)

 Денисова предупреждает об угрозах устроить "сафари" на участников "Марша равенства": "Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия власти"

Любая дискриминация является недопустимой, в том числе и по признаку сексуальной ориентации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публичном обращении Уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне марша ЛГБТ в Киеве.

"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" - акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков. Хочу отметить, что и в этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия обретает угрожающую окраску. Угрозы устроить так называемое "сафари" с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности касательно различных проявления ксенофобии во время проведения акции - все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому в отдельности", - отмечает Денисова.

Она подчеркнула, что абсолютно каждому человеку Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантировано право на мирные собрания и свободу слова.

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"Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена не только в том случае, когда лица, которые этим правом пользуются, выражают приемлемые для большинства взгляды, но и когда выражаемые взгляды являются непопулярными, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе. Недопустима какая-либо дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Недопустимы подстрекательства к такой дискриминации, а тем более - к насилию", - заявила омбудсмен.

Уполномоченный также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".

"Хочу напомнить, что правом не защищаются необоснованные оскорбительные выражения, унижающие человеческую честь и достоинство, подстрекательство к дискриминации и вражде", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что ранее направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в рамках их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.

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"Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия и безответственного отношения власти к выполнению своих прямых обязанностей по надлежащему, как для демократического общества, обеспечению этих прав и свобод, в том числе права на мирные собрания и свободу слова", - добавила Денисова.

Как сообщалось, в Киеве 17 июня пройдет Марш равенства "КиевПрайд-2018".

Источник: https://censor.net.ua/n3071226
 
   
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"Участники марша садомазохистов просили радикалов приходить с битами." Денісова попереджає про погрози влаштувати "сафарі" на учасників "Маршу рівності": "Сподіваюся, ми не станемо свідками бездіяльності влади" - Цензор.НЕТ 5053
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Я понимаю , что ЕС будет в восторге , если мы , украинцы , будем терпимы к участникам "марша равенства" . Но , за что мы , украинцы , должны это терпеть ? Представьте , в селе под Полтавой такое шествие .
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Почему эти "марши" из Европы и Америки перекочевали в Украину?Почему у нас не защищают право "традиционалов" на то,чтобы не видеть у себя в городах этих извращенцев?Если Европа потихоньку начинает их удалять с глаз нормального населения,соблюдая права большинства,то это не повод выбирать Украину как гето для извращенцев...если власти дают "добро" на эти шабаши.то пусть лично Порошенко с Турчиновым возглавляют те колонны в их традиционных одеждах и с их флагами.
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Брехло, ты что, с Урала? Каким образом Европа может удалить с глаз гомосексуалистов?
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Подавитесь своим биометрическим , буду ездить в Турцию .
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А ведь, если все пойдет такими темпами, то лет через пять, шествия и парады будут устраивать гетеросексуалы. А радикальные пассивисты будут их бить и кошмарить.
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Це ж є великий гріх. Денисова, може по людськи по християнськи зібрати їх всіх, дати якусь компенсацію і відпрвити на ПМЖ за кордон.
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Незачем эти шабаши извращенцев проводить вообще.
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Судя по этой статье, дискриминируют как раз натуралов. Какие парады, если в стране идет война?
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Для обеспечения безопасности марша, по призыву Евросоюза его обязаны поддержать все члены правительства. Так сказать, пройти со своими.
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картинка с "карикатура.RU", с ватных помоек)
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Учебник физики полупроводников, если издан в Москве, у вас тоже вызовет чувство протеста ?
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якщо ти постіш с руснявого смітника малюнки, ну чим це краще ватніка така ж ментальність. Ну нема в Україні "деревень" а є села.
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И что, в сёлах их не гоняют ? Не забывайте, вся эта "субкультура" ещё и результат того что значительная часть населения прошла сквозь места заключения.
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Якби ці блюстітелі маралі так гнобили бандитів що тероризуть громадян, забирають житло, віджиають власність, бьють жінок. тьфу.
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Жаль, если их не отметелят, очень жаль!
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Скоро надо будет проводить парады людей с традиционной ориентацией.
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Надо прямо и ясно объяснять, с экранов ТВ: публичная пропаганда гомосексуализма - это моральный террор против нормальных людей. Какие-то мощные мировые силы, исходя из своих корыстных соображений, буквально пытаются "опустить" человечество, навязывая ему конкретное оскотинивание. Гомосексуализм - биологическое нарушение, гормональное или генетическое - наука пока не знает. "Лечить" этих людей бесполезно - если ошибочна биологическая прошивка, то она с ними и останется. Но вот назойливая, агрессивная пропаганда - это уже совершенно другой коленкор. Западная Европа давно сдалась; а вот в Восточной пока сохранилось христианство (удивительно, после стольких лет просоветских режимов). Доведут эти гомики ситуацию до каления, когда им просто морды бить начнут.
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Так и хочется после хорошей охоты с друзьями взять зайцев или лис убитых, в крови, повесить на плечо и гулять по центральной улице... А ещё лучше кабана, на прицепе повозить, чтобы кровь на асфальт капала... А мы тоже в прицепе, вокруг него... А что - "шествие за равноправие"... Имею право - я принадлежу к агрессивному "меньшинству" - к охотникам...
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Сейчас, кстати, входит в моду: держать лис в качестве домашних животных. Они, в общем, собаки; причём осторожные и деликатные.
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І чого ці збоченці виходять? Дай їм волю, то виствлять своє причандалля і будуть так ходити скрізь
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це зветься нудізм, а не гомосексалізм) ви що жінку голу на пляжі не бачили?) а по вулиці то щось фантастичне, але різні випадки існують)
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Микола, тримай сокиру! ~ Ги! Та не ги, а тримай!)
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Кратко мое видение вопроса:
1. Все люди равны в своих правах по Конституции, кроме тех, кто лишены какого-то права по решению суда.
2. Каких прав хотят себе сексменьшинства?
- оформлять браки, якобы чтобы "жена" наследовала после мужа, или наоборот как наследница первой очереди и без уплаты налогов.
Я считаю: Не хрен ходить с голыми жопами и торсами по городу, а двигайте изменения в Конституцию - другого пути нет. Чем больше маршей - тем сильнее неприятие. Похоже их бог еще и умом многих обделил.
- самое болезненное это их право усыновлять детей!!!
Я считаю: А вот здесь категорический отказ - нельзя идти против природы ради человеческих капризов!!! Посему например слепые не выходят на марш с требованиями предоставить им зрение и позволить водить трамваи и самолеты? Ведь тоже "ущемление" их прав?
Предлагаю компромисс - посадить участников марша за "права" сексменшинств в самолет со слепым пилотом и глухими стюардесами и отправить на Всемирный слем обиженных природой.
Не в обиду людям, которым не повезло в жизни - мне жаль этих людей. Но не превращайтесь во врагов общества из-за своих физических недостатков....
А в остальном хочеться спросить активистов-организаторов:
- Какого ..... права вам еще надо?
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Всё это насаждается наднациональной сектой, закрепившейся в "Мировом правительстве" глобалистов. Они следуют какой-то ипанутой религии, замешанной на сатанизме, и одним из элементов является перемешивание рас, полов, наций в единую "кашу". Шизофрения, конечно, но они сейчас командуют парадом.
https://www.youtube.com/watch?v=8bjeBVStaEw
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Сексуальная ориентация это то же самое, что и вялотекущая шизофрения, - психиатрия на службе правящей диктатуре, в наше время масонской демократуре.
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Если человек считает себя слоном, это расстройство психики, а не элефантная ориентация.
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Зрите в корень. Гей антикультура целенаправленно и агрессивно внедряется в мире с единственной целью - снижения рождаемости. Поэтому в однополой любви и пропагандируются отношения только для "единения душ" и получения сексуальной разрядки без продолжения рода.
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Только вот внедряется эта антикультура на законодательном уровне именно в странах 1-го мира; всякие дикари от этой пропаганды избавлены. Так что это - атака конкретно на Западную цивилизацию (христианскую, белую - называйте как хотите).
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Не совсем так - в Африке и Азии это тоже активно внедряется и пропагандируется.
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Всё это вернётся бумерангом к тем кто это затеял.
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Уполномоченный также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".Источник: https://censor.net.ua/n3071226

То есть леваками можно провоцировать как хочешь и что хочешь, на это никто кроме "ксенофобов " не отреагирует. А вот когда "ксенофобы" хоть как-то отреагируют, начнутся взрывы пуканов у разных "правозащитников".
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"Омбудсмен подчеркнула"

А разве Денисова омбудсМЕН?
Разве она не омбудсВУМЕН?
Непорядочек Денісова попереджає про погрози влаштувати "сафарі" на учасників "Маршу рівності": "Сподіваюся, ми не станемо свідками бездіяльності влади" - Цензор.НЕТ 7517
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Когда начнется народное восстание эта денисова будет расстреляна за преступление по ст. 442 УК, совершенное с использованием служебного положения и изменой родине ст. 111 УК.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДенисова предупреждает об угрозах устроить "сафари" на участников "Марша равенства": "Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия власти"
 
 
 
 
 
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