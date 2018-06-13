 Денисова предупреждает об угрозах устроить "сафари" на участников "Марша равенства": "Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия власти"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публичном обращении Уполномоченного ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой накануне марша ЛГБТ в Киеве.

"Каждый год радикально настроенные граждане пытаются сорвать "Марш равенства" - акцию в поддержку прав человека независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или любых других признаков. Хочу отметить, что и в этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия обретает угрожающую окраску. Угрозы устроить так называемое "сафари" с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности касательно различных проявления ксенофобии во время проведения акции - все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому в отдельности", - отмечает Денисова.

Она подчеркнула, что абсолютно каждому человеку Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод гарантировано право на мирные собрания и свободу слова.

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"Реализация этих прав и свобод должна быть эффективно обеспечена не только в том случае, когда лица, которые этим правом пользуются, выражают приемлемые для большинства взгляды, но и когда выражаемые взгляды являются непопулярными, могут шокировать или вызвать беспокойство в обществе. Недопустима какая-либо дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Недопустимы подстрекательства к такой дискриминации, а тем более - к насилию", - заявила омбудсмен.

Уполномоченный также отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".

"Хочу напомнить, что правом не защищаются необоснованные оскорбительные выражения, унижающие человеческую честь и достоинство, подстрекательство к дискриминации и вражде", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что ранее направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в рамках их компетенции все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства его участниками.

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"Надеюсь, мы не станем свидетелями бездействия и безответственного отношения власти к выполнению своих прямых обязанностей по надлежащему, как для демократического общества, обеспечению этих прав и свобод, в том числе права на мирные собрания и свободу слова", - добавила Денисова.

Как сообщалось, в Киеве 17 июня пройдет Марш равенства "КиевПрайд-2018".