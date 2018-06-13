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Все про:дети (3141) отравление (1045) Нацполиция (7597) Черкассы (545) школа (1691)

 На данный момент причина отравления школьников в Черкассах не установлена, - Нацполиция

Национальная полиция заявляет, что причина произошедшего 8 мая в Черкассах отравления детей в школе не установлена.

Об этом говорится в ответе Главного управления Нацполиции в Черкасской области на запрос Українських Новин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Указано, что проведенные анализы грунта, воздуха и биологических образцов не выявили отравляющих веществ.

"Поэтому на данный момент причина отравления не установлена", - заявляет полиция.

В то же время, в государственных экспертных учреждениях проводятся ряд судебно-химических и токсикологических экспертиз. Их результаты будут проанализированы правоохранителями после получения. Потерпевшими в данном уголовном производстве признан 51 человек.

Напомним, утром 22 мая в школе Харькова распылили неизвестное вещество. Сообщалось, что речь идет о перечный спрей, всех детей эвакуировали. Полиция расследует распыления вещества в школе Харькова по статье хулиганство.

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Накануне, 21 мая, из школы в Николаеве эвакуировали 400 учеников из-за распыления неизвестного вещества. Из-за массового отравления в школе в больницу доставили 37 детей, двое из них попали в реанимацию. 22 мая детей должны были выписать из больницы.

Ранее, 8 мая, в Черкассах из-за массового отравления 42 учащихся 2-9 классов общеобразовательной школы госпитализировали в областную детскую больницу. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание.

Источник: https://censor.net.ua/n3071225
 
 
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не сегодня, так через год, не через год, так через пять лет...
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Там де знаходиться під підозрою силові органи--ніколи і нічого не виявляють
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А может и небыло отравления, а был тепловой удар?
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А я думаю что испытывают новички полицейского назначения
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Спорим,польские,литовские,немецкие,...... специалисты определят причину отравления за сутки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа данный момент причина отравления школьников в Черкассах не установлена, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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