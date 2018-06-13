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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1082) ВР (22057) Кабмин (10514) обыск (1173) Гройсман (4117) Петренко Павел (656)

 "Контрабанду крышуют действующие работники правоохранительной системы", - Гройсман

Кабинет министров одобрил изменения в законопроект "маски-шоу стоп".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на последнем заседание комиссии "маски-шоу стоп" он получил новые данные по реализации данного закона.

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"У нас есть регионы, в которых все решения суда по обыскам бизнеса реализуются в соответствии с законом "маски-шоу стоп". То есть, судьи внимательно вникают в каждое дело… Но в некоторых регионах 20-30% происходит в соответствии с процедурой, а в остальных случаях, как и раньше, решения принимаются пачками", - сказал он.

Гройсман заявил, что инициирует создание детальной аналитики, в которой будут указаны персонально имена тех правоохранителей, которые давят на бизнес, нарушая закон о проведении обысков.

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"Для того, чтобы общество уважало правоохранительную систему, правоохранители сами должны показывать пример", - добавил премьер.

"Все, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду – они носят погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы", - подчеркнул он.

Министр юстиции Павел Петренко презентовал правки в закон "маски-шоу стоп". Среди них основная - персональная ответственность правоохранителя, который провел незаконный обыск, не допустил адвоката к этим действиям и незаконно реквизировал документы и технику.

Кроме того, будут уточнены сроки давности расследования уголовных производств, нивелирована возможность повторного открытия уголовного производства против предпринимателей по аналогичным фактам.

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Гройсман отметил, что будет просить Верховную Раду безотлагательно рассмотреть данные изменения в закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3071223
 
 
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Клоун винницкий-чтобы уважали полицию,надо быть полицией-а не мусорьем продажным.
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новости из кабмина стали напоминать индийский фильм с танцами и бубнами
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весь вопрос в том, сколько безропотное население будет терпеть такое кино - наверное БЕСКОНЕЧНО
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Зажрались небось, не делятся с Гросей, а ему обидно.
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Думаешь,нефтегаз сами раздерибанили полтора лярда премии и не откатили Гросе?
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то Ви жартували кілька днів про Рошенка,-ато я злякався,що Вас зазомбували чи перепрошили,або навіть хтось інший ковбасить із Вашого акаунта.
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Я не шучу, дело серьезное, не картошку покупаем.
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гумор допамагає висловити ставлення до майже будь-якої події.Доброго дня.
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И куда жаловаться на гопников в погонах? В тот же суд...
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так это не первый закон в который внесли изменения после голосования. И главное, как всегда никто не ответит. Безнаказаность порождает вседозволеность.
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Но это первый закон, от которого зависит быть или не быть дефолту Украины.Похоже транша не будет - в МВФ не дураки сидят.И там не любят, когда где то, кто то считает их идиотами. А у пети именно так и думают.
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Это ппц а не поправка. Теперь даже если вдруг антикорупционный суд кого-то и осудит, то аппеляция в суде общей юрисдикции всех отпустит.
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Ну им есть с кого брать пример.... Это как минимум. А что даст приказ по публичному дому счи-
тать с такогото числа весь лс борделя целками..... ??? Кроме гомерического хохота.....
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Научили дурака правильные слова говорить. Слова остались.Делов нет.
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Як були вони ментами поганими, так ними і залишились. Мент не профессия, это состояние души.(С)
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Просто винницкий клоун.Мусоров призирали и будут призирать,так как они ничем не отличаются от бандитов.От того ,что гнося грозит пальчиком,становится только смешнее
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Потуги стать самостоятельной полит силой. Можно из него выраститть нового функционера типа Турчинова, или а-ля Рошенко, или тапа вечного Кащика Невмирущего из Батькивщины- Кужель. Кому это чудо надо? У них своя игра. У нас своя жизнь.
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Шо, Грося, тяжело произносятся фамилии Аваков, Грицак, Грановский, Кононенко и их патрон Порохуйло?
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а кто крышует действующих работников?)
если до 2014-го в киев надо было везти один чемодан, то после революции гидности два)
или еще что то поменялось?))
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так и не везем
я из простых собак, не из породистых(с)
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Какая милота ,главный ворюга обвиняет кого-то в воровстве .... "Контрабанду кришують чинні працівники правоохоронної системи", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1644главное громче всех крикнуть ДЕРЖИ ВОРА .... "Контрабанду кришують чинні працівники правоохоронної системи", - Гройсман - Цензор.НЕТ 1644
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"...правоохранители сами должны показывать пример"
Это он про рюкзаки?
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Тогда они не должны быть никакими "работниками", а простым уголовным чмом в тюрьме. Власть должна быть властью, а не манной кашей. Все, кто поднял руку на ЗАКОН и ГОСУДАРСТВО УКРАИНА должны быть стерты в порошок быстро и жестко..
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ну надо говорить смелее и правдивее - Аваков..
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Я в шоке, государство пытается договорится в бандитами и боится провокаций с их стороны.
В Украине насчитывается 358 тыс. работников МВД, то есть 780 на 100 тыс. населения. Общемировой же средний показатель - 300 полицейских, а по рекомендации ООН - 222 на 100 тыс. населения. Некому, решить вопрос Гройсман?
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после развала союза, те которые ловили воров и бандитов, сами встали в ихние ряди СОЗНАТЕЛЬНО, продались как шалави, без всяких принципов, как последние твари и с этого момента ВСЕ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ ЭТО - СОИТИЕ КРИМИНАЛА С ВЛАСТЬЮ - ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА, все они враги народа и оплот пидарасов и бандитов
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Дядюшка Хо‏ @dyadushka_ho

На таможне #Одесса фиктивная фирма"Меллвил"пыталась растаможить более 60 контейнеров.Груз арестован-общая стоимость не менее $15-20млн Реальный владельц груза и компании сотрудник Деп-та по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохр.деят.ГПУ Сердюк"Контрабанду кришують чинні працівники правоохоронної системи", - Гройсман - Цензор.НЕТ 6422
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краина захоплена пидрами, яких захищают такиж сами пидараси, тильки запроданци, яки ридну мать и родичив продадут за ради коштовного сексу з владою
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Та невже?Серьйозно? Оце так! Не може цього бути,щоб діючи працівники кришували нелегальний бізнес та кантрабанду..."Не верю!"...(с)
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А чему удивляться, рыба гниет с головы. Какой Аваков, такие и менты.
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наоборот какие мусора, такой по плоти и сабаков
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Чистой воды популизм.
Контрабас крышуют в первую очередь таможня и налоговая.
Все должны помнить историю с Одесской таможней.
Только там попытались бороться с контрабандой, сразу грузовые потоки перенаправили в Киев и др. таможни, где нет контроля.
Налоговая тоже прессует предпринимателей больше остальных силовых структур.
Зато возглавляет налоговую ставленник и винницкий земляк Гройсмана.

В Израиле крыши контрабанды нет.
Там контрабанда изымается при ее выявлении вместе с машиной прямо на границе без суда и следствия. Можете дальше идти в суд и доказывать что это не контрабанда.
При транзитном/временном въезде в Израиль таможенная пошлина (как при ввозе ТС) оплачивается сразу, при пересечении границы.
При выезде тебе таможенную пошлину возвращают в 100% размере.
Отсутствует предмет коррупции.

Вот только кому в Украине этот пример надо.
Одни живут за счет контрабаса, другие их крышуют.
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сабаков перестал делиться честно награбленным?
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Проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я была приятно удивлёна http://market.irish/0022g
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Проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я была приятно удивлёна http://market.irish/0022g
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Контрабанду крышуют действующие работники правоохранительной системы", - Гройсман
 
 
 
 
 
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