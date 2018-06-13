 "Контрабанду крышуют действующие работники правоохранительной системы", - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на последнем заседание комиссии "маски-шоу стоп" он получил новые данные по реализации данного закона.
"У нас есть регионы, в которых все решения суда по обыскам бизнеса реализуются в соответствии с законом "маски-шоу стоп". То есть, судьи внимательно вникают в каждое дело… Но в некоторых регионах 20-30% происходит в соответствии с процедурой, а в остальных случаях, как и раньше, решения принимаются пачками", - сказал он.
Гройсман заявил, что инициирует создание детальной аналитики, в которой будут указаны персонально имена тех правоохранителей, которые давят на бизнес, нарушая закон о проведении обысков.
"Для того, чтобы общество уважало правоохранительную систему, правоохранители сами должны показывать пример", - добавил премьер.
"Все, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду – они носят погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы", - подчеркнул он.
Министр юстиции Павел Петренко презентовал правки в закон "маски-шоу стоп". Среди них основная - персональная ответственность правоохранителя, который провел незаконный обыск, не допустил адвоката к этим действиям и незаконно реквизировал документы и технику.
Кроме того, будут уточнены сроки давности расследования уголовных производств, нивелирована возможность повторного открытия уголовного производства против предпринимателей по аналогичным фактам.
Гройсман отметил, что будет просить Верховную Раду безотлагательно рассмотреть данные изменения в закон.
новости из кабмина стали напоминать индийский фильм с танцами и бубнами
тать с такогото числа весь лс борделя целками..... ??? Кроме гомерического хохота.....
если до 2014-го в киев надо было везти один чемодан, то после революции гидности два)
или еще что то поменялось?))
я из простых собак, не из породистых(с)
Это он про рюкзаки?
В Украине насчитывается 358 тыс. работников МВД, то есть 780 на 100 тыс. населения. Общемировой же средний показатель - 300 полицейских, а по рекомендации ООН - 222 на 100 тыс. населения. Некому, решить вопрос Гройсман?
На таможне
#Одесса фиктивная фирма"Меллвил"пыталась растаможить более 60 контейнеров.Груз арестован-общая стоимость не менее $15-20млн Реальный владельц груза и компании сотрудник Деп-та по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохр.деят.ГПУ Сердюк
Контрабас крышуют в первую очередь таможня и налоговая.
Все должны помнить историю с Одесской таможней.
Только там попытались бороться с контрабандой, сразу грузовые потоки перенаправили в Киев и др. таможни, где нет контроля.
Налоговая тоже прессует предпринимателей больше остальных силовых структур.
Зато возглавляет налоговую ставленник и винницкий земляк Гройсмана.
В Израиле крыши контрабанды нет.
Там контрабанда изымается при ее выявлении вместе с машиной прямо на границе без суда и следствия. Можете дальше идти в суд и доказывать что это не контрабанда.
При транзитном/временном въезде в Израиль таможенная пошлина (как при ввозе ТС) оплачивается сразу, при пересечении границы.
При выезде тебе таможенную пошлину возвращают в 100% размере.
Отсутствует предмет коррупции.
Вот только кому в Украине этот пример надо.
Одни живут за счет контрабаса, другие их крышуют.