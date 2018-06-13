 "Контрабанду крышуют действующие работники правоохранительной системы", - Гройсман

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, на последнем заседание комиссии "маски-шоу стоп" он получил новые данные по реализации данного закона.

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"У нас есть регионы, в которых все решения суда по обыскам бизнеса реализуются в соответствии с законом "маски-шоу стоп". То есть, судьи внимательно вникают в каждое дело… Но в некоторых регионах 20-30% происходит в соответствии с процедурой, а в остальных случаях, как и раньше, решения принимаются пачками", - сказал он.

Гройсман заявил, что инициирует создание детальной аналитики, в которой будут указаны персонально имена тех правоохранителей, которые давят на бизнес, нарушая закон о проведении обысков.

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"Для того, чтобы общество уважало правоохранительную систему, правоохранители сами должны показывать пример", - добавил премьер.

"Все, кто крышуют нелегальный бизнес, контрабанду – они носят погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы", - подчеркнул он.

Министр юстиции Павел Петренко презентовал правки в закон "маски-шоу стоп". Среди них основная - персональная ответственность правоохранителя, который провел незаконный обыск, не допустил адвоката к этим действиям и незаконно реквизировал документы и технику.

Кроме того, будут уточнены сроки давности расследования уголовных производств, нивелирована возможность повторного открытия уголовного производства против предпринимателей по аналогичным фактам.

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Гройсман отметил, что будет просить Верховную Раду безотлагательно рассмотреть данные изменения в закон.