 Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

И. о. министра финансов Оксана Маркарова, представляющая проект на заседании правительства, напомнила, что количество активных плательщиков налогов в Украине насчитывает 1 млн 17 тыс. и их в первую очередь коснутся данные меры.

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"Драконовские штрафы, полная монополия на кассовые аппараты. С каждого кассового аппарата идет драконовская плата коммерческим структурам", - сказал Гройсман, добавив, что бизнес сможет сэкономить около 2 млн на этих дополнительных оплатах.

Он подчеркнул, что система полностью дает возможность отказаться от кассовых аппаратов.

"Можем сказать, что этот проект – освобождение от кассовоаппаратного рабства", - подытожил премьер-министр.

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Своим решением Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и положил начало эксперименту по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

"Мы берем на себя обязательство, что регистрация (устройства в качестве кассового аппарата - ИФ) будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", - сказала Маркарова.