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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1082) Кабмин (10514) Минфин (1226) Гройсман (4117) ГФС (2614) Маркарова (3)

 Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"

Кабинет министров одобрил ряд мер по упрощении системы ведения бизнеса, которые дают возможность отказаться от кассовых аппаратов. Пакет решений разработали совместно Минфин и ГФС.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

И. о. министра финансов Оксана Маркарова, представляющая проект на заседании правительства, напомнила, что количество активных плательщиков налогов в Украине насчитывает 1 млн 17 тыс.  и их в первую очередь коснутся данные меры.

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"Драконовские штрафы, полная монополия на кассовые аппараты. С каждого кассового аппарата идет драконовская плата коммерческим структурам", - сказал Гройсман, добавив, что бизнес сможет сэкономить около 2 млн на этих дополнительных оплатах.

Он подчеркнул, что система полностью дает возможность отказаться от кассовых аппаратов.

"Можем сказать, что этот проект – освобождение от кассовоаппаратного рабства", - подытожил премьер-министр.

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Своим решением Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и положил начало эксперименту по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

"Мы берем на себя обязательство, что регистрация (устройства в качестве кассового аппарата - ИФ) будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", - сказала Маркарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3071221
 
 
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Не понял. А это самое "устройство" обязано иметь фискальную память? И если нет, то чем оно отличается от кассового аппарата или фискального регистратора?
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а нахрен фискадбнагя память поясню на пальцах.. стоит принтер и ПК вносим счет оплату и сумму с программой НДС автоматом и распечатыыаем листок к4ассовый чек человеку организации еще для понов (но не обязательно) ФЛП ставить свою печать штамп с реквизитами и (обязательно) дату и мокрую подпись под чеком и может попросить покупателя расписаться с датгой та его копии (можно сразу печатать 2 копии) ксерокс принтер не так затратно да и печать и шапм также... живем как в каменной веке ГФС обязано давно разарботать рестр активных ФЛП плательщиков налогов и возмещения НДС связаных с сервером их и плательщика продается товар автоматом запись идет на сервер налоговой и все...сумма покупки, наименование товарар и проценты налогов и какие... водка и сигареты там акциз, все остальное НДС или нет и торговая наценка и оптовая цена..
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Вы, любезнейший, прежде чем кому-то что-то на пальцах объяснять, потрудитесь для понимания вопроса хотя бы раз в месяц грёбаным "медком" простецкий отчетик "выслать на сервер налоговой и все". Полученных впечатлений должно хватить для того, чтобы проклясть к свиням и податкову, и её сервера, и тех, кто всю эту херню придумал.
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Люди которые в производство кассовых аппаратов вложились, лицензии купили, по разработали, нужное законодательство пролоббировали, им каково?! Как им любить реформы после такого?!!!
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скромнее надо, теперь вот конкуренция может быть появится.
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Вы вообще-то поняли, о чём речь?
Интересно, а как предприниматели теперь налоги будут платить? Нет фискальной памяти - плати, сколько хочешь?
Молодцы. Теперь тот же Порошенко будет утверждать, что в магазинах ничего не продаётся - не берут его конфеты.
Богатая страна, если ей налоги с продавцов не нужны. Не то, что тупые американцы - каждый цент учитывают. Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства" - Цензор.НЕТ 369
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Может людей нужно заинтересовать платить налоги, чтоб они видели что их налоговые гривни-копейки на что-то полезное идут, а не в ненасытное горло государственной вечноубыточной экономики, в лице "лучших" ее представителей - "золотобатонщиков"
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Ага, назад в средневековье...
Блдь, все страны идут к цифровой эконеомике а Гройсман к базарной...
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(_!_) - жопа обыкновенная

(__!__) - жирная жопа

(_._) - жопа плоская

(!) - тощая жопа

{_!_} - шикарная жопа

(_*_) - геморойная жопа

(_zzz_) - жопа усталая

(_?_) - жопа безмозглая

(_о_) - жопа пользованная

(_0_) - много раз пользованная

(_$_) - ново русская жопа

(_x_) - поцелуй меня в жопу!

(_Х_) - оставь мою жопу в покое!

😁😁😁
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Нук это правильно. И вот теперь бы небольшооой!!!! такой стартап, на скажем браслет с чипованными картами, можно с висюльками для дам. Главное КОЛОДА!!! карт, которые мы все носим в визитницах и сумках удобно сгруппировать в браслете. Вращая его вы выбираете нужную вам карту с логином для магазина, например регистрируетесь, а затем снова вращая его -выбираете уже платежную карту - и...платите. Это как вариант. Задача -интегрировать ворох карт в стильный элегантный браслет(вариант, можно кольцо с RFID, можно брелок и т.д.),...для дам можно с висюльками от Сваровски(опционально).
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Грося это имя, Грося это касса. А голосовать мы будем все равно за президента Порошенко. Кабмін схвалив використання різних пристроїв як касових апаратів: "Цей проект - звільнення від касовоапаратного рабства" - Цензор.НЕТ 7764
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Сами создают проблемы, сами их преодолевают. Зато 1млн чиновников при деле.
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Итак налоги не платят,а теперь и подавно найдут лазейки
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Для тих хто в танку.
Щоб поставити РРО на облік, потрібно купити визначену модель, укласти договір на "обслуговування" і щомісячно це саме о проплачувати. Фірми які цим займаються належать своїм людям. А ота фіскальна пам'ять обнуляється цими ж фірмами на ура. Просто якщо усунути цей договір на "обслуговування", зменшаться видатки на ведення бізнесу з РРО. Також існує пункт про термін експлуатації РРО - 7 років, потім купуй новий.
Свого часу пожежники, СЕС, також активно просували свої теми типу "договір на "обслуговування"". Зараз притихли.
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Гомесу.
Обратите внимание: там не ликвидирована монополия на предоставление РРО. Там сказано, что теперь вы можете приобретать РРО где вам заблагорассудится а можете вообще не приобретать. Я именно так и понял.
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Странно, в Индии кассовые не отменяют даже там, где ведут учет продаж по журналу.
В кафешках и магазинах каждую покупку заносят в журнал.
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Направление прогрессивное
НО
Страна клептоманов
Вряд ли прокати
Чтобы полноценно вводить это предложение, нужно менять налоговое законодательство, которое паразитирует на азаровских ямах, где бедные платят за богатых.
И шире нужно это вводить, тогда
не только электронный чек, но и эл. накладная на перемещение товара заводить в базу под стол главной ДФС
После чего налоговую нужно сократить с 60 тыс до одной

Что-то уже доносилось из лагеря популистов

02.08.2015 Яценюк предлагает сократить количество налоговиков в 40 раз...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.
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В цивілізованому світі податкова займається тими хто щось має, в нас - тими хто щось робить. Ось де корінь проблеми.
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ці пристрої будуть внесені до державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій ??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"
 
 
 
 
 
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