 Кабмин одобрил использование различных устройств в качестве кассовых аппаратов: "Этот проект - освобождение от кассовоаппаратного рабства"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
И. о. министра финансов Оксана Маркарова, представляющая проект на заседании правительства, напомнила, что количество активных плательщиков налогов в Украине насчитывает 1 млн 17 тыс. и их в первую очередь коснутся данные меры.
"Драконовские штрафы, полная монополия на кассовые аппараты. С каждого кассового аппарата идет драконовская плата коммерческим структурам", - сказал Гройсман, добавив, что бизнес сможет сэкономить около 2 млн на этих дополнительных оплатах.
Он подчеркнул, что система полностью дает возможность отказаться от кассовых аппаратов.
"Можем сказать, что этот проект – освобождение от кассовоаппаратного рабства", - подытожил премьер-министр.
Своим решением Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и положил начало эксперименту по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.
"Мы берем на себя обязательство, что регистрация (устройства в качестве кассового аппарата - ИФ) будет происходить за один день, исключительно на основе заявления без любых дополнений", - сказала Маркарова.
Интересно, а как предприниматели теперь налоги будут платить? Нет фискальной памяти - плати, сколько хочешь?
Молодцы. Теперь тот же Порошенко будет утверждать, что в магазинах ничего не продаётся - не берут его конфеты.
Богатая страна, если ей налоги с продавцов не нужны. Не то, что тупые американцы - каждый цент учитывают.
Блдь, все страны идут к цифровой эконеомике а Гройсман к базарной...
(__!__) - жирная жопа
(_._) - жопа плоская
(!) - тощая жопа
{_!_} - шикарная жопа
(_*_) - геморойная жопа
(_zzz_) - жопа усталая
(_?_) - жопа безмозглая
(_о_) - жопа пользованная
(_0_) - много раз пользованная
(_$_) - ново русская жопа
(_x_) - поцелуй меня в жопу!
(_Х_) - оставь мою жопу в покое!
😁😁😁
Щоб поставити РРО на облік, потрібно купити визначену модель, укласти договір на "обслуговування" і щомісячно це саме о проплачувати. Фірми які цим займаються належать своїм людям. А ота фіскальна пам'ять обнуляється цими ж фірмами на ура. Просто якщо усунути цей договір на "обслуговування", зменшаться видатки на ведення бізнесу з РРО. Також існує пункт про термін експлуатації РРО - 7 років, потім купуй новий.
Свого часу пожежники, СЕС, також активно просували свої теми типу "договір на "обслуговування"". Зараз притихли.
Обратите внимание: там не ликвидирована монополия на предоставление РРО. Там сказано, что теперь вы можете приобретать РРО где вам заблагорассудится а можете вообще не приобретать. Я именно так и понял.
В кафешках и магазинах каждую покупку заносят в журнал.
НО
Страна клептоманов
Вряд ли прокати
Чтобы полноценно вводить это предложение, нужно менять налоговое законодательство, которое паразитирует на азаровских ямах, где бедные платят за богатых.
И шире нужно это вводить, тогда
не только электронный чек, но и эл. накладная на перемещение товара заводить в базу под стол главной ДФС
После чего налоговую нужно сократить с 60 тыс до одной
Что-то уже доносилось из лагеря популистов
02.08.2015 Яценюк предлагает сократить количество налоговиков в 40 раз...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.