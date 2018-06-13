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 Южные регионы Украины привлекают кардеров из Молдовы и Румынии, - киберполиция

Граждане Молдовы и Румынии, занимающиеся мошенничеством с платежными картами и снятием денежных средств с банкоматов (кардинг), все чаще ведут такую незаконную деятельность в южных регионах Украины – Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Каждый год, особенно с наступлением лета, мы наблюдаем увеличение количества граждан Молдовы и Румынии, которые при поддержке организаторов этого незаконного вида деятельности из этих стран, приезжают в Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области и "работают" тут", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник Причерноморского управления киберполиции Юрий Выходец.

По его словам, в этом году уже были задержаны, а позднее арестованы два гражданина Молдовы, которые совершили около 10 похищений таких карт в Одессе и около 100 – в Николаевской области, после чего снимали деньги граждан на территории Одесской или Херсонской области. В общей сложности иностранцы успели снять примерно по 200 тыс. грн. каждый.

После их задержания и арест мужчины вышли под залог – по 2 млн грн каждый, который внесли их родственники.

В настоящее время по данному делу продолжается следствие, причем фигуранты дела участвуют в следственных действиях.

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Кроме того, на минувшей неделе полиция задержала 35-летнего выходца из Луганской области, который в течение последних нескольких недель с помощью вредоносного программного комплекса программировал банкоматы на территории Одесской области на бесконтрольную выдачу наличных.

Злоумышленник был задержан сразу после совершения очередного взлома, и в настоящее время ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3071219
 
 
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а сотни тысяч полицаев и ввшников нафига?
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