 С погибшим 6 июня воином 56-й ОМБр Степаном Литковцом простятся сегодня на Сумщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

6 июня, во время боя с диверсионной группой наемников РФ в Донецкой области, погиб 21-летний Степан Леонидович Литковец, стрелок-зенитчик зенитного ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, уроженец села Подопригоры Лебединского района Сумской области.

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Похороны состоятся сегодня, 13 июня, в родном селе, где проживают его родители.

"Степан получил ранения, несовместимые с жизнью, во время выполнения боевого задания в зоне ООС (Донецкая область), в составе батальона, на позиции боевого подразделения", - сообщили в Лебединской РГА.

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