EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  24  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (642) смерть (5015) Сумщина (570) Донбасс (16376) военнослужащие (3689) Ян Осока (245) 56 отдельная мотопехотная бригада (1) операция Объединенных сил (206)

 С погибшим 6 июня воином 56-й ОМБр Степаном Литковцом простятся сегодня на Сумщине

Стрелок-зенитчик зенитного ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады Степан Литковец погиб 6 июня во время боя с диверсионной группой наемников РФ в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

6 июня, во время боя с диверсионной группой наемников РФ в Донецкой области, погиб 21-летний Степан Леонидович Литковец, стрелок-зенитчик зенитного ракетного взвода 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, уроженец села Подопригоры Лебединского района Сумской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинского воина Игоря Французана похоронят 14 июня в Кропивницком. ФОТО

Похороны состоятся сегодня, 13 июня, в родном селе, где проживают его родители.

"Степан получил ранения, несовместимые с жизнью, во время выполнения боевого задания в зоне ООС (Донецкая область), в составе батальона, на позиции боевого подразделения", - сообщили в Лебединской РГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Николай Вильчинский погиб 12 июня на Донбассе. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3071213
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоС погибшим 6 июня воином 56-й ОМБр Степаном Литковцом простятся сегодня на Сумщине
 
 
 
 
 
 вверх