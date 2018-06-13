 "В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями... Мы это запомним", - МИД РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США.
"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Более того, в США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов. Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - предупреждают в МИД РФ.
"мы вас крестили. мы вас и отпоем"
А чё так кисло? Пару-тройку пиндосных айфончегофф трамваем раздавить в ответку слабо?
Вы же хотели санкций много и разных для развития и сколеновставания.
Гримасы капитализма
Испанский суд приговорил зятя короля к пяти годам тюрьмы за мошенничество. Он присвоил шесть миллионов бюджетных евро.
М - наверно международный
А, в ответ от США звучит "а, мы повторим"😀