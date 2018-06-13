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Все про:МИД РФ (1140) санкции (6805) США (13801)

 "В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями... Мы это запомним", - МИД РФ

В МИД РФ возмущены, что два последних расширения Вашингтоном санкций против России произошли в канун "главных российских национальных праздников - Дня Победы и дня России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с новыми антироссийскими санкциями США.

"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями, вновь распространив их на ряд российских граждан и организаций. Результат, как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в заявлении МИД РФ.

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"Более того, в США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов. Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - предупреждают в МИД РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071210
 
 
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всё... бяда... теперь уж точно 4 июля рашка запретит американцам открывать счета в сбербанке.. и покупать матрёшки))
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лучше запишите

"мы вас крестили. мы вас и отпоем"
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В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями... Мы это запомним, - МИД РФ


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пропагандиская передача 60 минут зависла.. уже 3й день не выходят в эфир, не знают как оправдать переход Ына на сторону США
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"мы запомним,и в очередной всенарасийской жопе будем требовать от вас не ножки Буша,а грудки! вы нас еще попомните,суки!"
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Нада исчо больше "палезных" санкций "скормить" парашникам, пока не здохнут падлюки!!😁
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"Мы это запомним"
А чё так кисло? Пару-тройку пиндосных айфончегофф трамваем раздавить в ответку слабо?
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Для вас же стараются, йолопы.
Вы же хотели санкций много и разных для развития и сколеновставания.
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Отдельное спасибо цензору за фотку машки. Посмеялся😀
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Санкции для того и ввели, чтобы запомнили - безнаказанности не будет.
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В Омске власти засыпают недостроенную станцию метро. Подземку возводили 26 лет.
"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями... Мы это запомним", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9024
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... Мы это запомним - предупреждают в МИД РФ, - не забудем, не простим!
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ну надо же, вороватое ордынское кодло раздулось жабой и захлебываясь возмущается. На, пососи рошенку, животное.
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Климаксная шлюха и дедушка педофил - вот и вся политика Пидарахи.
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очередное "низабудимнепрастим" от немытой башки😀
А, в ответ от США звучит "а, мы повторим"😀
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Всю кацапетовку за колючую проволку дабы вирус вяличия кацапов не распространялся по всему миру.
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Санкции !!! Но и кровавый ...уйло и фашистский Совет Безопасности лапотной паРаши они тоже не дремлют и приняли секретный план ответных якобы убийственных контрсанкций». Он состоит в том что в ответ строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США. «Также кремлём было решено нанести смертельный удар экономике всех враждебных а это почти все мировые страны. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) вонючие кацапские ватники, портянки и обоссаные портки и лапти ручного плетения». А ещё лапотная педерация паРаша намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, и о том что её пускай даже и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты, они всё таки могут взлететь и при этом даже не взорваться на старте. И не исключено что они может даже, ну хоть куда нибудь но долететь и не упасть раньше, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взорвутся?
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А какой там на россосии следующий праздник? Хочется свежачка.
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А ще краще-запишіть на бомажку...а то раптом таки забудете...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"В Вашингтоне никак не угомонятся со своими санкциями... Мы это запомним", - МИД РФ
 
 
 
 
 
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