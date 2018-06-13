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 Политика Украины
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 Половина госпредприятий в Украине - кандидаты на банкротство, - Нефедов

Только в ведомстве Кабинета министров Украины находится около 3450 госпредприятий. Из них около половины не работают, фактически, они являются кандидатами на банкротство.

Об этом сказал в интервью DW первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только под Кабинетом министров Украины находятся около 3450 госпредприятий. Из них около половины не работают, фактически, они являются кандидатами на банкротство, но это не значит, что там нечего продавать.

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По мнению Максима Нефедова, наоборот, это большие возможности для инвестиций. "Нецелесообразно приватизировать те объекты, которые имеют стратегическое значение для государства, или те, где рынок не готов пока взять на себя всю ответственность. Например, в Японии есть атомные электростанции, которые принадлежат частным владельцам. Понятно, что в Украине должно пройти еще много десятков лет, прежде чем мы решимся на такой шаг", сказал он.

Максим Нефедов также подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов правительства. В то же время она - одна из сфер, в которой достигнуто не очень много прогресса с 2014 года.

"Именно для этого мы и меняем приватизационный процесс. Первые аукционы по так называемой "малой приватизации", то есть все объекты, кроме 50 крупнейших, начнут объявляться с конца июня. В то же время в отношении топ-50 объектов правительство недавно утвердило перечень первых, которые пойдут на приватизацию. Мы ожидаем, что первой компанией, которая будет готова к этому, будет "Центрэнерго", отметил Максим Нефедов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3071208
 
 
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И морда такая довольная, сразу видно всё идет по их планам.
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олигархи иначе никогда ничего не приобретали...
чем отличается влада при петралексеиче от явнуховича енакиевского?
только разными карманами.... личными... или панамскими...
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хам со сворой нещадно грабил страну..но сейчас грабят воюющую страну, а это уже другой левел цинизма и моральной деградации..
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7и так ОПУСТИТЬ цену на возможные будущие торги, ((((((((( - Его СУДИТЬ НАДО за бешенные убытки Украины от неполученной выгоды
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половина предприятий, находящихся под Кабмином, не ведут деятельность и являются кандидатами на банкротство??? и эти великие реформаторы, не способные наладить работу даже этих предприятий, "запрещают мне ковыряться в носу"?... и решают, что делать всей стране?
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Банкротим, с утра до ночи. Иначе, какая же приватизация без этого. Рвачи...
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а главное, что забыл добавить этот заместитель - это правильно сделать предприятие банкротом, чтобы потом за бесценок его купить.
У нас же все делается для "процветания" Украины.
P.S.
И где их таких берут? Морда (не только этого) просит кирпича!
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от таких гадов Украина и не дополучает кучу денег за свои ресурсы за объекты и т.д. Таких РУЛИТЕЛЕЙ вышвыривать надо с кресла - поганой метлой.
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А ось і покупці на "обанкручені" підприємства...

Половина госпредприятий в Украине - кандидаты на банкротство, - Нефедов - Цензор.НЕТ 4747
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Государство определяет правила ведения бизнеса.Законы парламента, акты кабинета министров и т.д. Все регламентируется государством.И тут выясняется , что это же государство не может быть эффективным собственником.Бред,манипуляции, идиотизм и шизофрения.А цель всего этого - приватизация за бесценок государственных предприятий олигархами . Все просто и на затейливо. Плохо , что народ умеет читать и писать. Власть устроила бы всеобщая безграмотность и отсутствия паспортов у сельского населения.
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Схема известная: искусственно обанкротить предприятие и потом продать эти активы за копейки любым друзям сивого будкаря - ахметову, фирташу, фуксу.
И какие инвестиции, клоуньі?) Как вьі привлечете иностранньіх инвесторов, если в стране процветают рейдерство и отжимьі, а черти в мантиях єто все легализуют?
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это - не украинцы, это шваль какая-то, которая гробит Украину во все свои зубы скалясь. У этой шоблы нет никаких планов развития, только план как все распродать. Это уроды, которых на Западе называют "акулы бизнеса" за то, что они расчленяют действующие предприятия вместо того, чтобы им работу дать и лишь с целью нажиться на расчлененке, а там хоть трава не расти, это международная мерзота падальщиков, опасная, когда в стаю собьется.
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Вот дилемма! Что раньше приватизация или реформы? В первом случае, всё достанется за копейки местным упырям. Во втором, нужно будет реформировать нереформируемые трупы, которые являются кормовой базой для тех-же упырей.
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"...
Также Л.Бальцерович упомянул важность улучшения условий для ведения бизнеса, рост конкуренции, дерегуляция и приватизация госпредприятий.

"Государственная собственность - это власть политики над предприятиями. Это всегда смутно заканчивается, с потерями. Это не только украинская специфика, это везде происходит. И чтобы укрепить экономический рост, нужно укрепить бюджет, чтобы не было никаких потерь", - сказал он.
...
И.Миклош отметил, что сегодня очень важно провести судебную реформу и реформу прокуратуры, побороть коррупцию, начать процесс приватизации госпредприятий.

"Когда мы говорим о приватизации, нужно сказать, что за последние два года почти ничего не было сделано и необходимо ускорить этот процесс", - сказал он.
..."

05.05.2016
https://interfax.com.ua/news/political/341576.html
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоловина госпредприятий в Украине - кандидаты на банкротство, - Нефедов
 
 
 
 
 
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