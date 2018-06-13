 Половина госпредприятий в Украине - кандидаты на банкротство, - Нефедов

Об этом сказал в интервью DW первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только под Кабинетом министров Украины находятся около 3450 госпредприятий. Из них около половины не работают, фактически, они являются кандидатами на банкротство, но это не значит, что там нечего продавать.

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По мнению Максима Нефедова, наоборот, это большие возможности для инвестиций. "Нецелесообразно приватизировать те объекты, которые имеют стратегическое значение для государства, или те, где рынок не готов пока взять на себя всю ответственность. Например, в Японии есть атомные электростанции, которые принадлежат частным владельцам. Понятно, что в Украине должно пройти еще много десятков лет, прежде чем мы решимся на такой шаг", сказал он.

Максим Нефедов также подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов правительства. В то же время она - одна из сфер, в которой достигнуто не очень много прогресса с 2014 года.

"Именно для этого мы и меняем приватизационный процесс. Первые аукционы по так называемой "малой приватизации", то есть все объекты, кроме 50 крупнейших, начнут объявляться с конца июня. В то же время в отношении топ-50 объектов правительство недавно утвердило перечень первых, которые пойдут на приватизацию. Мы ожидаем, что первой компанией, которая будет готова к этому, будет "Центрэнерго", отметил Максим Нефедов.

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