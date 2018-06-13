 Половина госпредприятий в Украине - кандидаты на банкротство, - Нефедов

Об этом сказал в интервью DW первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, только под Кабинетом министров Украины находятся около 3450 госпредприятий. Из них около половины не работают, фактически, они являются кандидатами на банкротство, но это не значит, что там нечего продавать.
По мнению Максима Нефедова, наоборот, это большие возможности для инвестиций. "Нецелесообразно приватизировать те объекты, которые имеют стратегическое значение для государства, или те, где рынок не готов пока взять на себя всю ответственность. Например, в Японии есть атомные электростанции, которые принадлежат частным владельцам. Понятно, что в Украине должно пройти еще много десятков лет, прежде чем мы решимся на такой шаг", сказал он.
Максим Нефедов также подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов правительства. В то же время она - одна из сфер, в которой достигнуто не очень много прогресса с 2014 года.
"Именно для этого мы и меняем приватизационный процесс. Первые аукционы по так называемой "малой приватизации", то есть все объекты, кроме 50 крупнейших, начнут объявляться с конца июня. В то же время в отношении топ-50 объектов правительство недавно утвердило перечень первых, которые пойдут на приватизацию. Мы ожидаем, что первой компанией, которая будет готова к этому, будет "Центрэнерго", отметил Максим Нефедов.
чем отличается влада при петралексеиче от явнуховича енакиевского?
только разными карманами.... личными... или панамскими...
У нас же все делается для "процветания" Украины.
P.S.
И где их таких берут? Морда (не только этого) просит кирпича!
И какие инвестиции, клоуньі?) Как вьі привлечете иностранньіх инвесторов, если в стране процветают рейдерство и отжимьі, а черти в мантиях єто все легализуют?
Также Л.Бальцерович упомянул важность улучшения условий для ведения бизнеса, рост конкуренции, дерегуляция и приватизация госпредприятий.
"Государственная собственность - это власть политики над предприятиями. Это всегда смутно заканчивается, с потерями. Это не только украинская специфика, это везде происходит. И чтобы укрепить экономический рост, нужно укрепить бюджет, чтобы не было никаких потерь", - сказал он.
...
И.Миклош отметил, что сегодня очень важно провести судебную реформу и реформу прокуратуры, побороть коррупцию, начать процесс приватизации госпредприятий.
"Когда мы говорим о приватизации, нужно сказать, что за последние два года почти ничего не было сделано и необходимо ускорить этот процесс", - сказал он.
..."
05.05.2016
https://interfax.com.ua/news/political/341576.html