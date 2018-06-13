 США обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций, им грозит до 25 лет тюрьмы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Обвинение россиянам - Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой - предъявлено судом округа Колумбия (Вашингтон) в связи с тем, что они, как отмечается в заявлении, в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также переводили в эту страну деньги без санкции американского минфина.

Это было расценено судом как сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В то же время, как говорится в заявлении минюста, обвинения еще должны быть доказаны в суде. Если это произойдет, обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.

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Кроме россиян аналогичные обвинения также были предъявлены трем гражданам Сирии.