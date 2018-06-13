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Все про:Россия (69614) санкции (6805) Сирия (2676) США (13801)

 США обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций, им грозит до 25 лет тюрьмы

Министерство юстиции США распространило заявление с обвинениями в адрес пяти сотрудников российской компании "Совфрахт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Обвинение россиянам - Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой - предъявлено судом округа Колумбия (Вашингтон) в связи с тем, что они, как отмечается в заявлении, в обход санкций против Дамаска поставляли сирийцам авиационное топливо, а также переводили в эту страну деньги без санкции американского минфина.

Это было расценено судом как сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В то же время, как говорится в заявлении минюста, обвинения еще должны быть доказаны в суде. Если это произойдет, обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до 25 лет.

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Кроме россиян аналогичные обвинения также были предъявлены трем гражданам Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3071207
 
 
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хоть посмотрим,как США будут судить торгующих с диктаторами,в Украине порошенко давно все продал хуйли и Украину тоже
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Лукашенко отказывается ехать на ЧМ в россию
США обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций, им грозит до 25 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 902
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лукашенко может себе позволить,у него нет фабрик и магазинов рошен в россии,вместо него приедет порошенко,будет флажком россии махать на футболе
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Бацька молодец.Хирожопый пацан. И нашим и вашим и вечером дома.А выигрывает от этого каждый белорус.
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Вот это я понимаю наказание за торговлю с террористом и агрессором.
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Теперь любая поездка за границу будет для них полна волнений и нежданчиков
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций, им грозит до 25 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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